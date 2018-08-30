Здравствуйте! Вот и закончилась ужасная работа в банке ОТП. Проработав полтора года в ККО г.Самара, пришла к выводу, что хуже данного работодателя нет. Хочу отметить следующие минусы.



1. График работы, в лучшем случае, 5/2 по 12 часов.

2. Не оплачиваются переработки, работаем за спасибо. ( Личный опыт: переработки достигали 160 часов).

3. Заработная плата - оклад 8800, в лучшем случае, 10100. В трудовом договоре оклад составляет 4330, что ниже прожиточного минимума по Самаре и Самарской области.

4. Трудовой договор выдают на руки только когда приезжает проверка из Москвы. Только таким образом он окажется у вас на руках.

5. Премия выплачивается выборочным сотрудникам.

6. Не выдаются расчетные листы и скрывается данная информация по начислениям. На вопросы, когда будут расчетки, управляющий отвечает , что их ещё не прислали из Москвы. И в течение полутора лет они все не приходят.

7. Справки 2НДФЛ готовятся в течение 3 месяцев.

8. Не оплачиваются больничные листы.

9. При увольнении не выплачиваются премии за фактически отработанные месяца.

10. Чтобы добиться каких-либо выплат, нужно звонить в ГО г. Москвы, писать претензии и заявления. Но если ты пишешь заявления, начинаются угрозы со стороны управляющего и главного специалиста. В случае невыполнения их требований отозвать написанные претензии и заявлении всячески мешают устроиться на новое место работы своему бывшему сотруднику. В своих намерениях несут клевету. Разве данные люди могут стоять в управлении, разве ЭТО лицо финансовой организации?

11. Не отдаются вовремя трудовые книжки.

12. Карьерного роста 0.

13. На должности главный специалистов сидят люди не имея опыта работы в данной сфере и образования (даже средне-специального), получая нормальный доход, начинают поступать за деньги в университет. А сектор обучения ещё интереснее... Каких специалистов может обучить человек, закончившей 11 классов или имеющей образование в сфере дизайна?! Всё-таки это финансовая структура, а не ЦИРК!!! В то время как на торговых точках сидят годами специалисты, имеющие несколько высших образований в данной сфере, а дорога в офис им закрыта.



ПОЗОР ВЕНГРИИ!!! Как можно допускать таких людей до работы? Как данный банк будет расти и развиваться, если они его тянут ко дну. Я так думаю, что вся эта информация очень интересна для трудовой инспекции.

Так что, дорогие молодые специалисты , добро пожаловать к нам в ОТП банк ККО г. Самара.