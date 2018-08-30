Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Неадекватное руководство
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Здравствуйте! Вот и закончилась ужасная работа в банке ОТП. Проработав полтора года в ККО г.Самара, пришла к выводу, что хуже данного работодателя нет. Хочу отметить следующие минусы.
1. График работы, в лучшем случае, 5/2 по 12 часов.
2. Не оплачиваются переработки, работаем за спасибо. ( Личный опыт: переработки достигали 160 часов).
3. Заработная плата - оклад 8800, в лучшем случае, 10100. В трудовом договоре оклад составляет 4330, что ниже прожиточного минимума по Самаре и Самарской области.
4. Трудовой договор выдают на руки только когда приезжает проверка из Москвы. Только таким образом он окажется у вас на руках.
5. Премия выплачивается выборочным сотрудникам.
6. Не выдаются расчетные листы и скрывается данная информация по начислениям. На вопросы, когда будут расчетки, управляющий отвечает , что их ещё не прислали из Москвы. И в течение полутора лет они все не приходят.
7. Справки 2НДФЛ готовятся в течение 3 месяцев.
8. Не оплачиваются больничные листы.
9. При увольнении не выплачиваются премии за фактически отработанные месяца.
10. Чтобы добиться каких-либо выплат, нужно звонить в ГО г. Москвы, писать претензии и заявления. Но если ты пишешь заявления, начинаются угрозы со стороны управляющего и главного специалиста. В случае невыполнения их требований отозвать написанные претензии и заявлении всячески мешают устроиться на новое место работы своему бывшему сотруднику. В своих намерениях несут клевету. Разве данные люди могут стоять в управлении, разве ЭТО лицо финансовой организации?
11. Не отдаются вовремя трудовые книжки.
12. Карьерного роста 0.
13. На должности главный специалистов сидят люди не имея опыта работы в данной сфере и образования (даже средне-специального), получая нормальный доход, начинают поступать за деньги в университет. А сектор обучения ещё интереснее... Каких специалистов может обучить человек, закончившей 11 классов или имеющей образование в сфере дизайна?! Всё-таки это финансовая структура, а не ЦИРК!!! В то время как на торговых точках сидят годами специалисты, имеющие несколько высших образований в данной сфере, а дорога в офис им закрыта.
ПОЗОР ВЕНГРИИ!!! Как можно допускать таких людей до работы? Как данный банк будет расти и развиваться, если они его тянут ко дну. Я так думаю, что вся эта информация очень интересна для трудовой инспекции.
Так что, дорогие молодые специалисты , добро пожаловать к нам в ОТП банк ККО г. Самара.
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5
Ksenechka • бывший сотрудник
26.04.2012 16:11
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однако! я поражен!
Изменено:
З.Ы. Автор, так их, так! Жги огнедышащим словом!
1. График работы и, соответственно, переработка зависит от того, все ли вакансии закрыты. В последнее время в ОТП с этим ОГРОМНЫЕ проблемы, из-за чего и получается такой график и эта проблема не изменится до тех пор, пока не будет пересмотрена мотивация.
2. Что правда, то правда. Переработку Вам вряд ли кто-то вернет. Хотя все зависит от руководителя, я своим специалистам хоть немного стараюсь ее возвращать.
3. Нуууу, у Вас еще неплохой оклад. В ККО моего города он существенно ниже. Причем тут прожиточный минимум и оклад 4330р. непонятно, Вам же не минималку на руки платят.
4. Трудовой договор подписывается в Москве и потом переправляется в офис. Попросите его, Вам должны отдать. Про проверку из Москвы, сколько знаю, за многие годы существования нашего ККО проверяющий приехал лишь однажды и то, "для галочки".
5. Вообще какая-то ерунда. Премия Вам выплачивается в зависимости от кол-ва, суммы, качества и т.д. оформленных кредитов и уж точно не от того, как захочет руководитель.
6. Расчетные листы находятся в ККО и должны быть выданы без лишних вопросов. Просите у руководителя.
7. Про справки правда. Однако Ваша информация устарела. Сейчас справку 2-НДФЛ имеет право подписывать Управляющий и она может быть выдана Вам в течение нескольких дней после запроса.
8. Еще одна ерунда. Больничные оплачиваются после проверки в Москве. Конечно, это очень долго и они могут потеряться (что частенько происходит), однако оплата все-таки проходит.
9. Вот это правда. Хотя и во многих других банках также.
10. Тоже вполне вероятно. Сам частично столкнулся (-ась) с этим.
11. Трудовые книжки приходят из Москвы и поэтому в день увольнения Вам их никто не выдаст.
12. Не совсем правда. Я год отработал (-а) на ТТ, потом был переведен в офис. Саму вакансию нашел (-а) в Интернете, знакомых у меня в банке не было и к руководству я никак не "подлизывался" (-ась). Так что не все так плохо как кажется на первый взгляд. Многое зависит от Вашего руководства и от наличия свободных вакансий.
13. Вот этим пунктом Вы оскорбили всех глав.спецов ОТП. Поверьте мы тоже деньги лопатой не гребем и спрашивают с нас не меньше. Про образование также непонятно, т.к. оно не является показателем ума. Знаю много людей с в/о, которые глупее моей собаки и людей без образования, являющиеся успешными бизнесменами. Если у человека несколько высших образований и он все еще выдает кредиты на ТТ, значит либо его все устраивает, либо никуда не может устроиться.
Еще много чего хочется сказать про банк, однако все же дождусь окончания своей карьеры в ОТП и напишу полноценный отзыв.
P.S. - хотелось бы пообщаться с глав.спецами по развитию бизнеса, кто и что думает про нынешнюю ситуацию в нашем банке.
P.S. - двойственность окончаний обусловлена тем, что являюсь действующим сотрудником ОТП. Простите, кому не нравится
И не надо нам звонить, в конце концов имейте уважение к себе и к организации, в которой Вы работаете.
Р.S. Бывший коллектив сотрудников ОТП Банка.
Изменено: