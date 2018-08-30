До сих пор не понимаю, почему в одном и том же банковском офисе при равных должностях разные оклады у сотрудников, почему так не справедливо, и только потому, что ты устроился или перешел на должность позже коллеги НА ДВЕ НЕДЕЛИ, а разница в 3000р., это достаточно большие деньги. Ответ один: ставки по окладам поменялись радуйся хоть этому