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Оклад не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
До сих пор не понимаю, почему в одном и том же банковском офисе при равных должностях разные оклады у сотрудников, почему так не справедливо, и только потому, что ты устроился или перешел на должность позже коллеги НА ДВЕ НЕДЕЛИ, а разница в 3000р., это достаточно большие деньги. Ответ один: ставки по окладам поменялись радуйся хоть этому smile:o
Rich_ • сотрудник
26.04.2012 17:57
3 комментария
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student1589
27.04.2012 16:12
я когда в студенческие годы там работал, то наоборот было - у меня оклад 16000 у девочки с 3ех летним опытом 11000, у паренька с 2ух месячным стажем 13000. где тут логика?!)))
11114
30.04.2012 20:24
В ХКФ нет логики в принципе!!!
Фокер
03.05.2012 17:49
Было дело. Скажу одно, как себя продашь на первом собеседовании, так дальше и будет. Тогда и сейчас это стала частая практика. В хомяке на одной позиции у меня был средний оклад 45, у корешей 50, а как выяснилось позже были и на этой позиции люди с окладом 35.
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