Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Оклад
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|До сих пор не понимаю, почему в одном и том же банковском офисе при равных должностях разные оклады у сотрудников, почему так не справедливо, и только потому, что ты устроился или перешел на должность позже коллеги НА ДВЕ НЕДЕЛИ, а разница в 3000р., это достаточно большие деньги. Ответ один: ставки по окладам поменялись радуйся хоть этому
|
2
Rich_ • сотрудник
26.04.2012 17:57
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
|student1589
27.04.2012 16:12
|я когда в студенческие годы там работал, то наоборот было - у меня оклад 16000 у девочки с 3ех летним опытом 11000, у паренька с 2ух месячным стажем 13000. где тут логика?!)))
|11114
30.04.2012 20:24
|В ХКФ нет логики в принципе!!!
|Фокер
03.05.2012 17:49
|Было дело. Скажу одно, как себя продашь на первом собеседовании, так дальше и будет. Тогда и сейчас это стала частая практика. В хомяке на одной позиции у меня был средний оклад 45, у корешей 50, а как выяснилось позже были и на этой позиции люди с окладом 35.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.