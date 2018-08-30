Пытался устроиться в данный банк. Заполнил анкетные данные. И тут мне сообщают, что я не прошёл проверку службы безопасности, якобы у меня имеется ч.1 ст.159 УК РФ, а я об этом "ни сном, ни духом". Очень странно. Написал обращения в МВД РФ, Президенту РФ и ЦБ РФ, с целью получить разъяснение по сложившемуся инциденту. Буду ждать, что ответят!