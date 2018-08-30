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|Отказ в трудоустройстве
|отрицательный голос не засчитан
|Пытался устроиться в данный банк. Заполнил анкетные данные. И тут мне сообщают, что я не прошёл проверку службы безопасности, якобы у меня имеется ч.1 ст.159 УК РФ, а я об этом "ни сном, ни духом". Очень странно. Написал обращения в МВД РФ, Президенту РФ и ЦБ РФ, с целью получить разъяснение по сложившемуся инциденту. Буду ждать, что ответят!
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vkredite • несостоявшийся сотрудник
27.04.2012 10:04
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А если серьезно - я лично ПЕРВЫЙ РАЗ слышу о том, чтобы банк ОФИЦИАЛЬНО СООБЩИЛ о причинах отказа в приеме на работу, да еще и по ТАКИМ !!! основаниям. Вообще, справку об отсутствии судимости, как я слышал, можно официально заказать на Колобовском переулке и делают ее месяц. Но раз банк все и так решил - стоит ли ?
А с другой стороны, если обращаться в другие банки - она в данном случае ЯВНО не будет лишней.
Ну, и еще - стоит попробовать хотя-бы неофициально выяснить у сотрудников банка, ОТКУДА у них такие сведения.
Изменено:
Вся беда в том, что если вы пытаетесь устроиться "с улицы", звонить в предыдущий банк будут по любому. Даже если по телефону и не будут утверждать, что Вы ОСУЖДЕНЫ, все равно "немало теплых слов" про Вас расскажут : особенно ПОСЛЕ этого http://www.banki.ru/services/official/bank/?ID=12402 отзыва. Хотите добрый совет ? Не теряйте времени, смените сферу деятельности, а еще лучше - трудовую книжку.
вы забыли написать в гаагский трибунал и в белый дом Обаме .
вы скажите, какое дело президенту до ваших проблем?
если он будет решать проблемы таких как вы то кто тогда страной "управлять" будет?
и причем здесь ЦБРФ?
Вы представляете сколько ему бабулек шлет писем о том, что им пенсию недоплачивают?
Куда ему до вас.
очень они такие вещи любят передавать
надо выяснять все конечно