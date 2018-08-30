Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Тинькофф Банк»
смотреть все отзывы банка (1040)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Отказ в трудоустройстве отрицательный голос не засчитан
Пытался устроиться в данный банк. Заполнил анкетные данные. И тут мне сообщают, что я не прошёл проверку службы безопасности, якобы у меня имеется ч.1 ст.159 УК РФ, а я об этом "ни сном, ни духом". Очень странно. smile:o Написал обращения в МВД РФ, Президенту РФ и ЦБ РФ, с целью получить разъяснение по сложившемуся инциденту. Буду ждать, что ответят!
vkredite • несостоявшийся сотрудник
27.04.2012 10:04
12 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Отверженный странник
27.04.2012 11:15
Это ж как прикажете понимать ? Без меня - меня судили ? Как предателя в 60-е годы ?
А если серьезно - я лично ПЕРВЫЙ РАЗ слышу о том, чтобы банк ОФИЦИАЛЬНО СООБЩИЛ о причинах отказа в приеме на работу, да еще и по ТАКИМ !!! основаниям. Вообще, справку об отсутствии судимости, как я слышал, можно официально заказать на Колобовском переулке и делают ее месяц. Но раз банк все и так решил - стоит ли ?
А с другой стороны, если обращаться в другие банки - она в данном случае ЯВНО не будет лишней.
Ну, и еще - стоит попробовать хотя-бы неофициально выяснить у сотрудников банка, ОТКУДА у них такие сведения.

Изменено: Отверженный странник - 27.04.2012 11:16
vkredite
Автор отзыва
27.04.2012 11:26
Банк сообщил не официально, а такие данные предоставил предыдущий работодатель ЗАО "ДжиИ Мани Банк". Связанное сообщение http://www.banki.ru/services/official/bank/?ID=12402
Отверженный странник
27.04.2012 12:22
Уважаемый автор ! Остается только Вам посочувствовать : я год назад был в подобной ситуации, о чем и поведал здесь : http://www.banki.ru/services/official...ID=2986149. Хотя, лично мне НИКТО НИКАКИХ претензий не предъявлял вообще, доказывать, что "не бабник, не вор" по 50 раз подряд - устал и упарился.
Вся беда в том, что если вы пытаетесь устроиться "с улицы", звонить в предыдущий банк будут по любому. Даже если по телефону и не будут утверждать, что Вы ОСУЖДЕНЫ, все равно "немало теплых слов" про Вас расскажут : особенно ПОСЛЕ этого http://www.banki.ru/services/official/bank/?ID=12402 отзыва. Хотите добрый совет ? Не теряйте времени, смените сферу деятельности, а еще лучше - трудовую книжку.
rusb
02.05.2012 19:47
"Написал обращения в МВД РФ, Президенту РФ и ЦБ РФ,"
вы забыли написать в гаагский трибунал и в белый дом Обаме .
vkredite
Автор отзыва
02.05.2012 21:16
Очень остроумно, Михаил!
rusb
10.05.2012 09:33
чего не могу сказать о вашем посте.
вы скажите, какое дело президенту до ваших проблем?
если он будет решать проблемы таких как вы то кто тогда страной "управлять" будет?
и причем здесь ЦБРФ?
vkredite
Автор отзыва
10.05.2012 09:36
Если бы Вы всё нормально прочитали, то поняли бы в чём проблема!
roman17061983
12.05.2012 00:50
Всегда смешили люди, которые пишут письма президенту.
Вы представляете сколько ему бабулек шлет писем о том, что им пенсию недоплачивают?
Куда ему до вас.
Lil Kate
13.05.2012 15:15
Знаете, а я прекрасно понимаю "Не принятого" так как когда ты не можешь добиться чего-то из-за несправедливости или некорректной работы службы безопасности- становится очень неприятно, и действительно идти нужно выше, раз на данном уровне люди не могут разобраться и что либо решить!
Veselo
21.05.2012 21:48
самое неприятное, что этот шлейф может тянуться от от эсбэшника одного банка до следующего
очень они такие вещи любят передавать
надо выяснять все конечно
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (1040)