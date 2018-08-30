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Автор: vkredite.



Работал в этом банке с декабря 2010 по июнь 2011 г в должности специалиста департамента продаж. Всё было хорошо - и отношение хорошее, и з/п стабильная, единственная мелочь состояла в том, что в нашем городе на тот момент не было отделений, но это ерунда.



Ситация такая: кто-то каким-то образом сообщил, что я выдаю кредиты за деньги (грубо говоря "за откат") - что является ложью и провокацией. Сразу после этого приезжают сотрудники СБ, садят в машину и требуют написать объяснительную (под диктовку) и подписать заявление "Об увольнении по соглашению сторон". Буквально через несколько дней на мой мобильный поступил звонок из полиции (отдел по борьбе с экономическими преступлениями), вызвали для дачи объяснений, что я безотлагательно сделал. Далее дело было закрыто за отсутствием состава преступления.



Итак, на днях устраиваюсь в ТКС-банк на должность менеджера по работе с клиентами, заполнил анкету и т.д., и сегодня мне сообщают, что я не прошёл проверку СБ, якобы у меня имеется ч.1. ст.159 УК РФ (мошенничество), что данные были предоставлены сотрудниками ДжиИ Мани Банк - смысл в том, что я никогда не был судим и не находился под следствием. Таким образом ДжиИ Мани Банк, портит репутацию при последующем трудоустройстве. По данному факту квалифицированными юристами в ближайшее время будет подан иск в судебные органы за предоставление сведений, порочащих честь и достоинство гражданина.



Уважаемые руководители ЗАО "ДжиИ Мани Банк", обращаюсь к вам: Перед тем, как таким образом портить жизнь людям, для начала разбирайтесь самостоятельно. Моё увольнение - это очень низкий поступок с вашей стороны, не заслуживающий уважения только потому, что именно я в Уфе помогал всем сотрудникам выявлять мошенников и бороться с ними, научил их выявлять поддельные документы и помогал разбираться в методических указаниях, разработанных банком по выявлению мошенников. А того, кто вас, грубо говоря, "кинул" и продолжает "кидать" по-настоящее время на миллионы-миллиарды рублей, вы предложили уволиться по собственному желанию и не предприняли никаких мер. БРАВО, ТЕРЯЙТЕ и дальше свои деньги, если Вы не захотели идти на компромиссы.



Хотелось бы в конце этого сообщения написать "С уважением", но этого мне не позволяет огромная обида на ваш банк.