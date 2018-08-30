Банк Сетелем это, конечно, что-то с чем-то! Начальство издевается над бедными девчонками как может, строят из себя умников, а на самом деле такие глупые... Более глупых сотрудников я не встречала! Делают столько ошибок в презентациях, письмах, коверкают фамилии, когда кого-то с днём рождения в почте поздравляют! Неужели так сложно всё перепроверить! А ещё выпустили свою электронную газету, которую невозможно читать, в каждом слове по 2 ошибки! Сидят у себя в офисе и гнут пальцы веером, создают видимость работы, а на самом деле занимаются глупостями, сами себе создают лишнюю работу и целыми днями пьют чай! А девочки, которые недавно перешли работать в этот офис, таращат глаза и вообще не понимают, о чём идёт речь, когда их о чём-то спрашиваешь или просто сдаёшь досье. Глядя на них, становится смешно как они вообще туда попали?!



Что бы ты ни делал и как бы не старался, всегда всё плохо, и всё ты делаешь не так, никто не похвалит! Директор позволяет себе обозвать всех последними словами, а потом улыбнуться или поставить смайлик и всё вроде нормально... Они совершенно ничего не понимают и не хотят понимать, лишь доллары в глазах и заветный план, план, который ты должен в щепки разбиться, но выполнить, а иначе получай только лишь оклад 8тыс. и постоянное предложение директора УВОЛИТЬСЯ! Что, собственно, все и делают, каждую неделю они набирают новеньких и новеньких, и каждый раз я думаю - "даааа, девчонки, вы попали..." Когда же к ним перестанут приходить на работу? Также свой оклад в 8 тыс. ты получаешь, если клиент не заплатил за кредит, о своих честно заработанных бонусах можешь забыть! Плюс из этих денег ты должен 2 раза в месяц, а то и больше, звонить всем, кто у тебя брал кредит и спрашивать заплатили они или нет!



Корпоративных телефонов здесь нет, а деньги на это никто не выделяет, директор экономит как может, думает, пускай девочки-дурочки звонят со своих телефонов, и ведь звонят же!!! Начальство не люди, а звери, не идут ни на какие уступки, и даже если тебе нужно в больницу или у тебя какая беда, нельзя уйти даже на 10 минут, умри, но кредит оформи! Это меня поразило больше всего! Контроль тотальный: на работу пришла в почте отписалась, на листочке отписалась, села кушать отписалась, пошла в туалет отписалась(!) ушла домой отписалась. А чуть что - объяснительная на имя директора! Они не могут понять, что не может точка из месяц в месяц делать миллионы по кредитам, есть высокий сезон продаж, а бывает, что он падает, им это не объяснить никак!!! В общем, писать можно долго о этом чудо-банке...