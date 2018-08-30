Хочу присоединиться к тем сотрудникам, которые так "красочно" рассказывают о своих бедах в СМП банке. Я работала в СМП банке в филиале. Там ситуация обстоит тоже не лучшим образом.



С чего все началось: приняли на должность специалиста в опер. зале, место, которое мне предложили, было в темном углу за шкафом, где нет даже местного освещения на рабочем столе, 1 лампочка в 40 Ватт, и та далеко за спиной. Общаться с клиентами было НЕГДЕ. Приходилось выходить в общий коридор, там стоял мини-диван, и чтобы подписать документы, приходилось по очереди присаживать клиентов на диван, остальные стоя ожидали своего часа. При этом клиенты высказывали мне свое недовольство неудобствами. Руководство относится к своим сотрудникам по-хамски. И это правда, как "боярин с халопом", подай, принеси, пошел вон, не мешай. Когда приносишь документы на подпись руководству, тебе говорят: "Выйдите и закройте дверь!" (и так несколько раз в день). И не знаешь, будут ли подписаны документы сегодня, потому что в ответ снова слышишь: "Я еще подумаю, когда мне их прочитать и подписать!" А клиенты ждут...



Своих сотрудников обучать не стремятся. Когда устраивалась на работу по новому направлению, обещали обучить. На обещаниях все и закончилось. В ответ слышала одну и ту же фразу "Сядь подумай". Было бы еще время думать... Что касается переработок в этом банке, это чистая правда. Если ты вовремя собрался уйти домой, на тебя смотрят, как на врага народа. И здесь начинаются угрозы со стороны руководства банка.



При увольнении я услышала кучу гадостей в свой адрес и обещания испортить мне характеристику. В чем я нисколько не сомневалась, от них можно ждать чего угодно.

РЕКОМЕНДУЮ ПОДУМАТЬ И ПОЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ УСТРОИТЬСЯ В ЭТОТ БАНК.