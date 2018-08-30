Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Петрокоммерц не ценит сотрудников!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Объемы работ большие, зарплата оставляет желать лучшего. Кто-то весь день в потолок плюет и получает высокую з/п, а кто-то от компьютера взгляд не отрывает и получает соответственно минимум. Штатку (г.Волгоград) такую сделали, можно в КВНе пародии делать, начальников больше, чем рабочих (Петрокоммерц же спонсор КВНа). Все рвутся в начальники, а знаний «0». Так еще профессионалов, которые знают свою работу, вдоль и поперек вынуждают уходить. Принимают из др. банков людей, которые даже приходный кассовый ордер от расходного отличить не могут. Куда катится банк? Больно смотреть, как разрушают банк и уходят с Петрокоммерц профессионалы.
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5
lock-volg • сотрудник
30.04.2012 15:49
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мне показали практически готовый НОМЕР для КВНа : вот только я пришел не в цирк и не на концерт юмористов, а на собеседование в банк, который до этого считал более-менее приличным...