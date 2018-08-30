Объемы работ большие, зарплата оставляет желать лучшего. Кто-то весь день в потолок плюет и получает высокую з/п, а кто-то от компьютера взгляд не отрывает и получает соответственно минимум. Штатку (г.Волгоград) такую сделали, можно в КВНе пародии делать, начальников больше, чем рабочих (Петрокоммерц же спонсор КВНа). Все рвутся в начальники, а знаний «0». Так еще профессионалов, которые знают свою работу, вдоль и поперек вынуждают уходить. Принимают из др. банков людей, которые даже приходный кассовый ордер от расходного отличить не могут. Куда катится банк? Больно смотреть, как разрушают банк и уходят с Петрокоммерц профессионалы.