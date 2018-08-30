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Петрокоммерц не ценит сотрудников! плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Объемы работ большие, зарплата оставляет желать лучшего. Кто-то весь день в потолок плюет и получает высокую з/п, а кто-то от компьютера взгляд не отрывает и получает соответственно минимум. Штатку (г.Волгоград) такую сделали, можно в КВНе пародии делать, начальников больше, чем рабочих (Петрокоммерц же спонсор КВНа). Все рвутся в начальники, а знаний «0». Так еще профессионалов, которые знают свою работу, вдоль и поперек вынуждают уходить. Принимают из др. банков людей, которые даже приходный кассовый ордер от расходного отличить не могут. Куда катится банк? Больно смотреть, как разрушают банк и уходят с Петрокоммерц профессионалы.
lock-volg • сотрудник
30.04.2012 15:49
3 комментария
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vindigo
30.04.2012 16:46
Согласен. Зарплаты в этом банке не соотвествуют выполняемой работе. Узнать бы кто такой умный эти штатки понасочинял.
Pavlonciy
30.04.2012 17:03
Уважаемый lock-volg ! Не скажу за ВСЕХ Ваших сотрудников, особенно в других городах, но про некоторых "перцев" из ГО на Петровке, мне даже спец-комментарий дать пришлось : http://www.banki.ru/services/official...4#comments. Поддержу Вас -
мне показали практически готовый НОМЕР для КВНа : вот только я пришел не в цирк и не на концерт юмористов, а на собеседование в банк, который до этого считал более-менее приличным...
angel28
16.06.2012 00:17
а мне вот сотрудники Вашего филиала рассказывают другое... И очень рады работать там не первый год. Может, дело просто в локальных коммуникациях, которые не выстраиваются на уровне начальника отдела, а не в банке? Так трубите о несправедливости руководству, которое на 100% адекватно.
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