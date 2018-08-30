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Прошёл все этапы собеседования по вакансии но решил отказаться не голосовал
В апреле 2012 года я подал резюме по вакансии ведущий юрисконсульт в СЗРУ ОАО АКБ МиНБ. Пригласили на собеседование с начальником отдела кадров и юридического отдела. Затем пригласили на собеседование с высшим руководством филиала. Через неделю мне позвонили и сказали, что моя кандидатура им подходит и они меня приглашают на работу. Тут что-то меня остановило, взвесив все за и против, я решил остаться на прежней, менее оплачиваемой работе, но с ясным виденьем зачем я там. Вот так. О своём выборе не жалею.
АНДРЕЙ КЛЫЧЁВ • несостоявшийся сотрудник
30.04.2012 23:17
22 комментария
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Поршень
30.04.2012 23:48
Мне кажется вы допустили большую ошибку, потому что многие юристы в банке живут точно по народной пословице:"Как у Христа за пазухой" .Вот у банка столько проблем, но эти проблемы не мешают продвижению по службе. Ни один из юридических начальников, не пострадал из-за своей халатности и потери бдительности. Город Белгород живой тому пример. А в Юридическом департаменте центрального офиса, вообще рай земной-там начальников больше,чем подчиненных. А пахать приходиться юристам на местах, поэтому раз вас берут в само региональное управление-это нормально и хорошая ступень для будущего роста, как способа перебраться в Москву на теплую должность, но вот в обычных доп.офисах все бывает по разному и это отдельная история...Может пока не поздно, стоит все таки принять приглашение?! А то смотрите, можете оказаться в положении отверженного странника, которому пришлось пройти собеседования в 50 банках, прежде, чем найти свое место. Это хорошо, что в Москве есть столько банков, а в том же Архангельске и половины от этого числа не наберется. Будьте, как Михайло Ломоносов-обувайте лапти, котомку за спину и с Богом в путь!smile;)
АНДРЕЙ КЛЫЧЁВ
Автор отзыва
01.05.2012 01:17
Спасибо за отзыв, но мосты уже созжены. Т.е. мной официально передан отказ от должности больше недели назад. Дело в том, что у меня инвалидность 3 группа и я не был уверен как к этому отнесутся в банке (дело в том что я немного хромаю и не каждому работодателю может это понравиться).
А на моей нынешней работе с этим проблем нет. Так что как говориться лучше синица в руке, чем гипотетически остаться без работы.

Изменено: АНДРЕЙ КЛЫЧЁВ - 01.05.2012 01:22
Pavlonciy
01.05.2012 14:37
А я вообще не понял : В ЧЕМ "фишка" ? Типа автор "забаву нашел" - просто так по банкам ходить и делать вид, что работу искать ? Напрасно : на двух стульях одновременно усидеть сложно...
Отверженный странник
01.05.2012 16:51
Уважаемый Поршень ! Спасибо за напоминание. Помимо самих 50 банков, за этот год у меня еще было еще почти столько же прочих финансовых структур. А как Вы считаете : стоит ли второй годовщине моего увольнения посвятить новый отзыв ? А то больше в служебном рейтинге никто не до, ни после меня ничего про тот банк так и не написал... Хотя сам по себе банк вполне средний. А заодно и про "свое место" рассказал бы во всех подробностях...
АНДРЕЙ КЛЫЧЁВ
Автор отзыва
01.05.2012 17:32
Бывают моменты. когда делая что-то понимаешь. что лучше пока оставить всё как есть. В моём случае именно так и было.
Отверженный странник
02.05.2012 11:03
Только ради Вас, уважаемая neznakomka2 ! Подождите немножко : надо собраться с мыслями.
Поршень
06.05.2012 22:58
для автора темы: "Дело в том, что у меня инвалидность 3 группа и я не был уверен как к этому отнесутся в банке (дело в том что я немного хромаю и не каждому работодателю может это понравиться). "
Надо признаться вам openid.mail.ru/mail/a.klichev, что у меня тоже проблемы со здоровьем,но они мне не мешают, просто я не акцентирую на них внимание и это помогает мне справляться, даже с теми нагрузками, которые у меня появились с недавних пор. И вообще то, МИнБ это не космический корабль, чтобы тут предъявляли повышенные требования к здоровью, поэтому даже топ-менеджеры банка почувствовав легкое недомогание сразу хватаются за сердце или за другие части своего "многострадального" тела и без колебаний берут больничные, а то и сразу прыгают в больничную койку. Благо, что весь менеджмент застрахован по медстраховке. Да и раньше и к своим и к чужим недугам, здесь относились более чем терпимо, потому что в центральном офисе работало много пожилых людей с бесчисленным количеством всяких разных хворей и поэтому там все привыкли к всевозможным болячкам. И в конце концов уважаемый openid.mail.ru/mail/a.klichev-даже президента США Рузвельта возили в инвалидной коляске, что не помешало ему выиграть битву за Атлантику. Поэтому обращаюсь ко всем, кто читает эту тему-не обращайте внимание на свои медицинские диагнозы и смело идите на работу в МИнБ.
Отверженный странник
07.05.2012 18:26
Уважаемый Поршень ! Солидарен с Вами : "в центральном офисе работало много пожилых людей с бесчисленным количеством всяких разных хворей". Теперь я понимаю, почему "дедуля" с "сынулей" пригласили меня на собеседование в этот банк не куда-нибудь, а в зимний сад морозным зимним вечером. Ведь там куда легче дышится. Кстати, и охранники там были тоже довольно преклонного возраста.
d.valachi
08.05.2012 00:32
Отверженный странник предлагаю Вам вновь попытать счастья,т.к. вместо прежнего начальника управления кадров, которая весьма благосклонно относилась к "возрастному контингенту", теперь у руля управления встала новая начальница в полном расцвете лет, сил,которая делает упор на привлечение свежих сил!
Отверженный странник
08.05.2012 15:13
Уважаемый d.valachi ! Спасибо за приглашение. Только я в "добрых молодых фей" - новых начальниц отделов подбора персонала не очень-то и верю. Дело в том, что мое первое собеседование в этом банке прошло, похоже, вообще БЕЗ участия сотрудников отдела подбора персонала : "дедуля" умудрился САМ где-то надыбить несколько моих резюме с разных сайтов и с разными датами. Все доканывал меня : почему здесь пишу одно, а там- другое. Да и что решает один человек, даже он начальник отдела ?
Кроме того, я вообще СКЕПТИЧЕСКИ отношусь к повторным собеседованиям в одну и ту же компанию. Если отказали, не сообщив причину один раз - шансы на успех второй раз я оцениваю как 1 на 1000000. Это уже проверено не один и не два раза.
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