В апреле 2012 года я подал резюме по вакансии ведущий юрисконсульт в СЗРУ ОАО АКБ МиНБ. Пригласили на собеседование с начальником отдела кадров и юридического отдела. Затем пригласили на собеседование с высшим руководством филиала. Через неделю мне позвонили и сказали, что моя кандидатура им подходит и они меня приглашают на работу. Тут что-то меня остановило, взвесив все за и против, я решил остаться на прежней, менее оплачиваемой работе, но с ясным виденьем зачем я там. Вот так. О своём выборе не жалею.