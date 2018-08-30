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|Прошёл все этапы собеседования по вакансии но решил отказаться
|не голосовал
|В апреле 2012 года я подал резюме по вакансии ведущий юрисконсульт в СЗРУ ОАО АКБ МиНБ. Пригласили на собеседование с начальником отдела кадров и юридического отдела. Затем пригласили на собеседование с высшим руководством филиала. Через неделю мне позвонили и сказали, что моя кандидатура им подходит и они меня приглашают на работу. Тут что-то меня остановило, взвесив все за и против, я решил остаться на прежней, менее оплачиваемой работе, но с ясным виденьем зачем я там. Вот так. О своём выборе не жалею.
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АНДРЕЙ КЛЫЧЁВ • несостоявшийся сотрудник
30.04.2012 23:17
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А на моей нынешней работе с этим проблем нет. Так что как говориться лучше синица в руке, чем гипотетически остаться без работы.
Изменено:
Надо признаться вам openid.mail.ru/mail/a.klichev, что у меня тоже проблемы со здоровьем,но они мне не мешают, просто я не акцентирую на них внимание и это помогает мне справляться, даже с теми нагрузками, которые у меня появились с недавних пор. И вообще то, МИнБ это не космический корабль, чтобы тут предъявляли повышенные требования к здоровью, поэтому даже топ-менеджеры банка почувствовав легкое недомогание сразу хватаются за сердце или за другие части своего "многострадального" тела и без колебаний берут больничные, а то и сразу прыгают в больничную койку. Благо, что весь менеджмент застрахован по медстраховке. Да и раньше и к своим и к чужим недугам, здесь относились более чем терпимо, потому что в центральном офисе работало много пожилых людей с бесчисленным количеством всяких разных хворей и поэтому там все привыкли к всевозможным болячкам. И в конце концов уважаемый openid.mail.ru/mail/a.klichev-даже президента США Рузвельта возили в инвалидной коляске, что не помешало ему выиграть битву за Атлантику. Поэтому обращаюсь ко всем, кто читает эту тему-не обращайте внимание на свои медицинские диагнозы и смело идите на работу в МИнБ.
Кроме того, я вообще СКЕПТИЧЕСКИ отношусь к повторным собеседованиям в одну и ту же компанию. Если отказали, не сообщив причину один раз - шансы на успех второй раз я оцениваю как 1 на 1000000. Это уже проверено не один и не два раза.