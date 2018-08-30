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|Абсолют Банк - важная часть моей жизни
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Являюсь бывшим сотрудником филиала Абсолют Банка в Оренбурге. Проработал там с момента открытия ККО (2007 г.) до момента закрытия филиала (2011 г.), т.е. практически все время существования банка в Оренбурге. Больше года уже не работаю в банке, да и вообще ушел из банковской сферы. Начну по порядку. Все нижеизложенное исключительно про Оренбургский филиал.
Итак, команда - высокопрофессиональные люди, набранные в большей своей части по конкурсу, а не по блату. Банк решил кадровую проблему очень просто - предложил зарплаты существенно выше средних по рынку, в результате чего в банк пришли грамотные профессиональные люди. Правда, затем кризис всех подкосил и увеличения зарплат не было, но все равно она оставалась на приличном уровне. Каждый знал свое дело и четко выполнял свои задачи. Для меня банк был первым местом работы, куда я пришел уже специалистом (до этого я все же больше набирался опыта), и именно здесь впервые я оказался принимающим решения по вопросам своей компетенции. Вытекающий отсюда второй момент - состоявшемуся профессионалу не требуется самореализации за счет других - он уже доказал свою состоятельность - поэтому коллектив сразу стал сплоченным, дружным, без каких-либо интриг, подстав (за редким исключением, но об этом позже). Вместе работали, отдыхали, корпоративили - было интересно, весело, дружно. До сих пор периодически встречаемся, общаемся.
Немаловажный момент - руководство. От него зависит и эффективность команды, и психологический климат в коллективе и его сплоченность как результат. Все время существования в Оренбурге Абсолют Банка им управлял Косарев А.В. - человек, являющий собой симбиоз исключительных профессиональных и человеческих качеств. Нацелен, внимателен, справедлив, уравновешен. С таким руководителем работать было в удовольствие. Всегда вовремя доводил до сведения указания ГО, грамотно распределял трудовые обязанности, с пониманием относился ко всем моментам, в том числе и нерабочим. Если необходимо было принять решение на местном уровне - обязательно выслушивал мнение каждого начальника отдела. Требовал одного - результата, и при таком отношении он, разумеется, был - т.к. достигался не из-под палки, а в нормальных условиях. Очень переживал в моменты сокращений, всем сокращенным дал исключительные рекомендации, многим помог найти работу.
Теперь о минусах (если можно так сказать).
Были, конечно, незначительные моменты, которые и недостатками-то назвать нельзя - например, мне как сотруднику не бизнес-подразделения не оплачивали телефон, хотя я по работе проговаривал на нем значительно - но это мелочи.
Бывало непонимание со стороны ГО - часто при обращении за каким-либо вопросом в ГО упирался в стену - складывалось такое впечатление, что в ГО стараются тебя послать к любому другому сотруднику, лишь бы самому не реагировать на обращение. Бывало и такое - отправишь отчет одному сотруднику ГО, а дня через два тебе приходит запрос на этот же отчет от другого сотрудника, который сидит в отделе того, кому ты отчет направил (УРПА, например, этим отличалась). Т.е. система внутренних коммуникаций в ГО явно хромает. Самая главная ошибка ГО - это принятие решения о закрытии филиала в Оренбурге. Можно сказать однозначно, что это решение не продуманное и преждевременное. Уже сейчас филиал оправился бы от последствий кризиса и вышел бы на прибыльность. До сих пор в городе часто задают вопрос о том, откроется ли банк снова.
Теперь небольшое отступление от тех параметров, которые идут при зачете голоса в рейтинг. О веселом - просто хочу написать, чтобы те люди, с которыми работал, почитали, вспомнили, улыбнулись.
Сразу попрошу модератора не банить данную часть отзыва, т.к., во-первых, не упомяну ни одной фамилии, чтобы ни кого не обидеть, ограничившись указанием должности, и оставшись в рамках приличия; а во-вторых, постараюсь этим ностальгически улыбнуть людей, которые по характеру повествования поймут, от кого эти строки, и ещё раз окунутся в ту незабываемую, «нашу» абсолютовскую атмосферу.
При всей профессиональности и сплоченности команды Оренбургского филиала был один сотрудник, который результатами своей деятельности, особенностями работы, интеллектуальным уровнем, да и вообще внешним видом отличался от всего коллектива. Это руководитель службы безопасности филиала. О его работе нельзя и не будем говорить в русле положительности/отрицательности, так как нельзя давать характеристики тому, чего не было. Нет, он безусловно совершал какие-то действия в рабочее время и на рабочем месте, но по степени хаотичности они превосходили даже броуновское движение, и главное - коренным образом шли в разрез с тем, чем должна была заниматься служба безопасности. Мозг у него тоже есть – но в отношении него это лишь констатация анатомических особенностей человека как биологического вида, не более. Это, как обозначили Ильф и Петров, был кипучий лентяй. Больше всего от этого страдал его непосредственный подчиненный – сотрудник службы безопасности, Профессионал с большой буквы и просто порядочный человек, но и нам бывало перепадало внимания.
Полностью провалив всю работу по проверке потенциальных клиентов, в результате чего в филиале создалась колоссальная просрочка по кредитам (одна из главных причин закрытия филиала), он возглавил движение по борьбе с этой самой просрочкой. Это, конечно, не ветряные мельницы, но и он далеко не Санчо Панса. Конечно же, реально двигались и боролись другие сотрудники (отдел проблемных активов, вышеупомянутый сотрудник СБ, сами кредитные подразделения), он лишь возглавлял это движение. Венцом академической деятельности этого незатейливого персонажа являлись периодические обострения, в апогее которых он выяснял, например, кто и в каком порядке хочет скидываться на дни рождения сотрудников, запрещал сотрудницам жить в гражданских браках, понуждая узаконить отношения со своими избранниками, обязывал докладывать кто и где будет находится на выходных. Нет, до оценок в дневник и проверки наличия сменки у входа в банк, конечно, не дошло, но всё же.
Он все-таки не смог сам уйти – ушли его, приехав с очередной проверкой из ГО незадолго до закрытия филиала, а посему завершу повествование об этом элементе команды, т.к. дальнейшее детальное изучение его поведения, действий и трехлетнего служения банку – предмет обсуждения форума психиатрическо-медицинского, а не банковского.
Общая оценка банку положительная, а всем бывшим сотрудникам филиала, читающим этот отзыв - огромный привет.
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3
Orenbankir • бывший сотрудник
01.05.2012 05:34
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Хоть и несколько лет уже прошло - а все равно, эту поездку я вспоминаю с большой теплотой. Еще бы : КАК встретили, ГДЕ разместили, НА ЧЕМ покатали по городу ! Сам Андрей Валерьевич ЛИЧНО покатал меня по городу на новенькой служебной Infinity EX, устроив мне незабываемую экскурсию, как самый настоящий радушный хозяин, да и не только он. Словом, мне у вас ОЧЕНЬ понравилось.
Вы правильно сделали "акцент" на том, что у вас было ККО : я помню зал с колоннами, зеленые стены, столы и стулья, да еще несколько комнаток сзади. И все.
И все же, вы там реально работали, стараясь кто как мог. Вы сделали все, что могли и наверное даже больше. Ну, а идеальных коллективов не бывает нигде : из него всегда кто-нибудь выпадает.
Изменено:
В том то и беда, что прибыли генерирует кредитная организация - кот наплакал, а в это время в Оренбурге разъезжают на служебных Infinity EX. Как полиция, ей-богу - пользы мало, а разговоров и затрат - много.
Изменено:
Ну, а по отчетности банка на 1 апреля 2012 г. в пору, как Вы и сказали - на велосипеды и ролики пересаживать ТОП-менеджеров!
А вот у меня к Вам вопрос кас-но иерархии:
Лесенка. Акционер -> Председатель правления -> Член правления -> Директор департамента -> далее... и где-то где-то там - управляющий/директор/руководитель филиала/ККО (не важно).
Вы относите эту позицию к ТОП-менеджерам?
Изменено:
Изменено:
Там четко была ориентация на результат. У меня вопросов больше нет.
Считаю дискуссию законченной.
А по поводу статуса управляющего - все зависит от масштабов деятельности. Если это мелкий офис с 5-15 сотрудниками - то да это не статусная позиция. А если филиал с несколькими допиками и штатной численностью под 200 чел. и хорошими объемами бизнеса в регионе - то это уже статус.
Начнем по порядку:
1. Infinity не ЕХ, а МХ -не суть, но это разные вещи;
2. эта Infinity далеко не служебная, а личная, т.к. во-первых по регламентам абсолют банка служебной тогда мог быть либо форд мондео, либо тойота камри и только в филиале - в ККО не позволяли иметь служебную авто;
3. так как описал один из комментирующих встречали всех - от замов Предправления (сам г-н Сидоров к нам приехать так и не удосужился) до рядовых сотрудников, приезжавших в Орен - таков уж человек.....
4. написал потому что просто так было - работали и всё, не заморачиваясь, когда нужно было - использовали свои возможности, связи, те же личные авто - если нужно было для общего результата, вне получения каких-то бонусов, регалий, поблажек - таков был устой команды (за вычетом вышеупомянутого перца)... и все. А потом приехал господин Юсупов, ума в башке - хер ночевал, и решил, что филиал не перспективен, решили закрыть....было очень удивительно знаете ,когда 12 октября 2010 года в филиал пришло указание о приостановлении кредитования (разослали всем, я даже в личку скинул - храню до сих пор) при наличии одобренных для филиала порядка 25 кредитных заявок. Т.е. люди в филиале провели работу, вынесли на ГО, одобрили выдачу кредитов, уведомили потенциальных заемщиков о выдаче - приходит сообщение - не кредитуем больше. Удивительно, но из ГО объяснений не последовало.