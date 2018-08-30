Отзыв месяца:

май 2012 года Доброго времени суток.

Являюсь бывшим сотрудником филиала Абсолют Банка в Оренбурге. Проработал там с момента открытия ККО (2007 г.) до момента закрытия филиала (2011 г.), т.е. практически все время существования банка в Оренбурге. Больше года уже не работаю в банке, да и вообще ушел из банковской сферы. Начну по порядку. Все нижеизложенное исключительно про Оренбургский филиал.



Итак, команда - высокопрофессиональные люди, набранные в большей своей части по конкурсу, а не по блату. Банк решил кадровую проблему очень просто - предложил зарплаты существенно выше средних по рынку, в результате чего в банк пришли грамотные профессиональные люди. Правда, затем кризис всех подкосил и увеличения зарплат не было, но все равно она оставалась на приличном уровне. Каждый знал свое дело и четко выполнял свои задачи. Для меня банк был первым местом работы, куда я пришел уже специалистом (до этого я все же больше набирался опыта), и именно здесь впервые я оказался принимающим решения по вопросам своей компетенции. Вытекающий отсюда второй момент - состоявшемуся профессионалу не требуется самореализации за счет других - он уже доказал свою состоятельность - поэтому коллектив сразу стал сплоченным, дружным, без каких-либо интриг, подстав (за редким исключением, но об этом позже). Вместе работали, отдыхали, корпоративили - было интересно, весело, дружно. До сих пор периодически встречаемся, общаемся.



Немаловажный момент - руководство. От него зависит и эффективность команды, и психологический климат в коллективе и его сплоченность как результат. Все время существования в Оренбурге Абсолют Банка им управлял Косарев А.В. - человек, являющий собой симбиоз исключительных профессиональных и человеческих качеств. Нацелен, внимателен, справедлив, уравновешен. С таким руководителем работать было в удовольствие. Всегда вовремя доводил до сведения указания ГО, грамотно распределял трудовые обязанности, с пониманием относился ко всем моментам, в том числе и нерабочим. Если необходимо было принять решение на местном уровне - обязательно выслушивал мнение каждого начальника отдела. Требовал одного - результата, и при таком отношении он, разумеется, был - т.к. достигался не из-под палки, а в нормальных условиях. Очень переживал в моменты сокращений, всем сокращенным дал исключительные рекомендации, многим помог найти работу.



Теперь о минусах (если можно так сказать).

Были, конечно, незначительные моменты, которые и недостатками-то назвать нельзя - например, мне как сотруднику не бизнес-подразделения не оплачивали телефон, хотя я по работе проговаривал на нем значительно - но это мелочи.



Бывало непонимание со стороны ГО - часто при обращении за каким-либо вопросом в ГО упирался в стену - складывалось такое впечатление, что в ГО стараются тебя послать к любому другому сотруднику, лишь бы самому не реагировать на обращение. Бывало и такое - отправишь отчет одному сотруднику ГО, а дня через два тебе приходит запрос на этот же отчет от другого сотрудника, который сидит в отделе того, кому ты отчет направил (УРПА, например, этим отличалась). Т.е. система внутренних коммуникаций в ГО явно хромает. Самая главная ошибка ГО - это принятие решения о закрытии филиала в Оренбурге. Можно сказать однозначно, что это решение не продуманное и преждевременное. Уже сейчас филиал оправился бы от последствий кризиса и вышел бы на прибыльность. До сих пор в городе часто задают вопрос о том, откроется ли банк снова.



Теперь небольшое отступление от тех параметров, которые идут при зачете голоса в рейтинг. О веселом - просто хочу написать, чтобы те люди, с которыми работал, почитали, вспомнили, улыбнулись.

Сразу попрошу модератора не банить данную часть отзыва, т.к., во-первых, не упомяну ни одной фамилии, чтобы ни кого не обидеть, ограничившись указанием должности, и оставшись в рамках приличия; а во-вторых, постараюсь этим ностальгически улыбнуть людей, которые по характеру повествования поймут, от кого эти строки, и ещё раз окунутся в ту незабываемую, «нашу» абсолютовскую атмосферу.



При всей профессиональности и сплоченности команды Оренбургского филиала был один сотрудник, который результатами своей деятельности, особенностями работы, интеллектуальным уровнем, да и вообще внешним видом отличался от всего коллектива. Это руководитель службы безопасности филиала. О его работе нельзя и не будем говорить в русле положительности/отрицательности, так как нельзя давать характеристики тому, чего не было. Нет, он безусловно совершал какие-то действия в рабочее время и на рабочем месте, но по степени хаотичности они превосходили даже броуновское движение, и главное - коренным образом шли в разрез с тем, чем должна была заниматься служба безопасности. Мозг у него тоже есть – но в отношении него это лишь констатация анатомических особенностей человека как биологического вида, не более. Это, как обозначили Ильф и Петров, был кипучий лентяй. Больше всего от этого страдал его непосредственный подчиненный – сотрудник службы безопасности, Профессионал с большой буквы и просто порядочный человек, но и нам бывало перепадало внимания.



Полностью провалив всю работу по проверке потенциальных клиентов, в результате чего в филиале создалась колоссальная просрочка по кредитам (одна из главных причин закрытия филиала), он возглавил движение по борьбе с этой самой просрочкой. Это, конечно, не ветряные мельницы, но и он далеко не Санчо Панса. Конечно же, реально двигались и боролись другие сотрудники (отдел проблемных активов, вышеупомянутый сотрудник СБ, сами кредитные подразделения), он лишь возглавлял это движение. Венцом академической деятельности этого незатейливого персонажа являлись периодические обострения, в апогее которых он выяснял, например, кто и в каком порядке хочет скидываться на дни рождения сотрудников, запрещал сотрудницам жить в гражданских браках, понуждая узаконить отношения со своими избранниками, обязывал докладывать кто и где будет находится на выходных. Нет, до оценок в дневник и проверки наличия сменки у входа в банк, конечно, не дошло, но всё же.



Он все-таки не смог сам уйти – ушли его, приехав с очередной проверкой из ГО незадолго до закрытия филиала, а посему завершу повествование об этом элементе команды, т.к. дальнейшее детальное изучение его поведения, действий и трехлетнего служения банку – предмет обсуждения форума психиатрическо-медицинского, а не банковского.



Общая оценка банку положительная, а всем бывшим сотрудникам филиала, читающим этот отзыв - огромный привет.