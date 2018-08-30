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Работаю в it подразделении банка около года. Каждое действие приходиться согласовывать, страшная бюрократия, практически для того, чтобы сходить в туалет, нужна служебная записка:). Работал во многих банках и it компаниях. Никогда не сталкивался с такой смесью пофигизма и бюрократии как в ВТБ 24. Большинство работает по принципу: кто не работает - тот не ошибается.
Собираюсь в ближайшее время покинуть эту организацию. Не советую работать в этом банке.
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2
Heartless1 • сотрудник
02.05.2012 17:43
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Изменено:
Согласна с бюрократией, она есть и ничего не попишешь.
Скорее это место для людей кто никуда не торопиться.
Изменено:
Про служебную записку для похода в туалет - посмешили.
На мой взгляд it-подразделение наиболее грамотное в этом банке, правда получает мало по сравнению с отраслью.