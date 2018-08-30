Работаю в it подразделении банка около года. Каждое действие приходиться согласовывать, страшная бюрократия, практически для того, чтобы сходить в туалет, нужна служебная записка:). Работал во многих банках и it компаниях. Никогда не сталкивался с такой смесью пофигизма и бюрократии как в ВТБ 24. Большинство работает по принципу: кто не работает - тот не ошибается.

Собираюсь в ближайшее время покинуть эту организацию. Не советую работать в этом банке.