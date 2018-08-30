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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работаю в it подразделении банка около года. Каждое действие приходиться согласовывать, страшная бюрократия, практически для того, чтобы сходить в туалет, нужна служебная записка:). Работал во многих банках и it компаниях. Никогда не сталкивался с такой смесью пофигизма и бюрократии как в ВТБ 24. Большинство работает по принципу: кто не работает - тот не ошибается.
Собираюсь в ближайшее время покинуть эту организацию. Не советую работать в этом банке.
Heartless1 • сотрудник
02.05.2012 17:43
3 комментария
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избанка24
02.05.2012 19:52
Да, когда работала в ВТБ24, от нас требовали, если надо в туалет (он в соседнюю дверь от рабочего места) - идти расписаться в журнале, поставить время ухода с рабочего места (журнал в бэк-офисе, идти через весь клиентский зал), после посещения заведения опять идти ставить время и подпись))) И при этом всегда улыбаться и приветствовать всех на своём пути.

Изменено: избанка24 - 02.05.2012 19:54
tesy
04.05.2012 19:18
Нууууууууууууу, что-то вы малость преувеличиваете про походы туалет со служебной запиской.
Согласна с бюрократией, она есть и ничего не попишешь.
Скорее это место для людей кто никуда не торопиться.

Изменено: tesy - 04.05.2012 19:26
gatity
04.05.2012 19:53
Бюрократия конечно есть. Пофигизм тоже имеется, но до тех пор пока он не влияет на бизнес-планы руководителей. Потом либо пофигизм исчезает, либо пофигист вылетает smile:)
Про служебную записку для похода в туалет - посмешили.
На мой взгляд it-подразделение наиболее грамотное в этом банке, правда получает мало по сравнению с отраслью.
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