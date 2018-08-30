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Автор: Самая самая



В новом Россе переформатирование и реструктуризация отделов происходит чуть ли не каждый месяц, поэтому никто и ни за что не несет ответственности. Большинство высасывает свой функционал из пальца, хотя их основная задача на работе – прийти, выпить три чашки кофе или чая, покурить, пообедать и уйти. День прошел и ладно. Хотите работать с командой профессионалов и адекватных людей – ВАМ НЕ СЮДА!



«Вместе мы сильнее» - недавно этот супер-пупер офигенный девиз придумал какой-то очередной гений из состава Росбанка и втюхал в качестве опупенного креатива французам при объединении двух структур. К слову сказать, французы для российской группы Росбанка, особенно для его старой руководящей верхушки, – они как дети, им любое овно в хорошо пропиаренной обложке всучить можно выдав за конфету. Хавают и пока не давятся, чем и пользуется «сплоченный» состав старого Росбанка.



А теперь давайте посмотрим на объединенную структуру Росбанка. Сотрудники BSGW, те кто ценит себя, уважает свой труд, умные и одаренные, - отказались переходить в Росбанк, ну в общем-то правильно сделали. Знаете, как говорят в Росбанке про свое руководство? – «У нас кто не умеет работать, - тот учит. Кто не умеет ни работать, ни учить, - тот руководит!» - и это горькая правда жизни. Росбанк – самый «дружный» «семейственный» банк из всех банков в нашей великой стране. Сюда со времен Онексима люди попадали не по уму, опыту или образованию, а по дружбе. Вот если ты, например, племянник какого-нибудь хорошего человека, это твое главное достоинство, ничего страшного – велкам в Росбанк, тут почти все такие же одаренный, великий дядя тебя и защитит и обогреет, и бонус даст и зарплату поднимет. А оставшаяся «черная кость» так и вертится на работе между дочками, внучами, племешами, женами. Многие кстати гордятся этими экземплярами в банке. Ну смогли, ну вырвались – ничего, что большинство из них тошнит от их любовниц и любовников, зато должности и бонусы сыпятся как в раю манна небесная.



При таком супер «талантливом» составе «высокообразованных профи», кто же там должен работать, как то же они держатся? - скажете вы. Резонный вопрос – отвечаю. А работают там «рабы», еще их называют «таджиками». Структура Росбанка вздутая, распухшая и дурнопахнущая. На пару тройку начальников, иногда бывает, что приходится один специалист. Вот это бедный Вася, в смысле сотрудник и пашет как проклятый, за себя и за того парня. А тот парень, в смысле начальник, только носит бумажки и слизывает сливки, в смысле бонусы. Ну, просто потому, что над Васей так много начальников, что с бонусной кормушки ему не достаются даже крошки. А теперь представьте, что «умные» французы, со своей «европейской» логикой, не разбираясь, кто и что делает в банке, повелевают провести чистку рядов – иными словами сократить. Повелевают кому? Дядям, тетям, друзьям – то есть начальникам. И они конечно сокращают, но кого? Тех самых Васьков. Коль пошла такая чистка, то бог с ним, как-нибудь да протянем, своя рубашка ближе к телу. Наиболее умные из Роса начали сваливать сразу же после покупки последнего, не дожидаясь репрессий и объединений. Те, кто надеялся на свою не заменимость на своем участке работы, были сокращены добрыми начальниками.



К чему я это все рассказала? Да к тому, что сотрудников Росбанк если и набирает, то только на низшие должности, и пахать на них там будут нещадно. А вот захотите ли вы в таком коллективе работать? Вам решать. Желаю успеха и финансового благополучия всем, кто прочел и сделал выводы.