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Сбер положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Сбер - как много в этом слове!
Работала 3 года, очень благодарна этой работе за полученный опыт и многочисленных друзей в виде коллег и клиентов. По банку не скучаю, только очень тоскую по клиентам, которые стали как родные, ведь они приходили каждый день (работала на юрлицах). На новой работе иногда не хватает того драйва и ритма, который был в Сбере. Ни о чем не жалею, всем терпения либо скорейшего покидания данного места smile;)
Юля5278бывший сотрудник
04.05.2012 15:40
5 комментариев
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tarzan
04.05.2012 18:26
очень странно - отзыв положительный, а всем желают терпения либо скорейшего покидания данного места...
не понятки...
tarzan
04.05.2012 18:26
а что за отделение, если не секрет?
Работа с юрлицами намного отличается от работы с физлицами.

Изменено: tarzan - 04.05.2012 18:27
КсенияЛи
04.05.2012 21:10
)))) Вы пожалуй одна из не многих , кто хорошо отзывается о СБ!! Странно......или нормально?
Юля5278
Автор отзыва
04.05.2012 21:30
tarzan, Отзыв положительный, но никто не говорит что там легко работается! Так что поэтому такие пожелания) Отделение Киевское в Москве

КсенияЛи, да уж, сбер лидирует по отрицательным отзывам, но у меня свое видение на этот счет))
sergshark
06.05.2012 22:29
В работе с юрлицами самое приятное - это подарки в неимоверных количествах на каждый праздник! smile;-)
Зная, сколько у Сбера юриков (меньше, конечно, чем раньше, но тем не менее...), отзыв безусловно положительный.

Изменено: sergshark - 06.05.2012 22:31
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