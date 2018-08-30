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|Сбер
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Сбер - как много в этом слове!
Работала 3 года, очень благодарна этой работе за полученный опыт и многочисленных друзей в виде коллег и клиентов. По банку не скучаю, только очень тоскую по клиентам, которые стали как родные, ведь они приходили каждый день (работала на юрлицах). На новой работе иногда не хватает того драйва и ритма, который был в Сбере. Ни о чем не жалею, всем терпения либо скорейшего покидания данного места
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Юля5278 • бывший сотрудник
04.05.2012 15:40
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не понятки...
Работа с юрлицами намного отличается от работы с физлицами.
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КсенияЛи, да уж, сбер лидирует по отрицательным отзывам, но у меня свое видение на этот счет))
Зная, сколько у Сбера юриков (меньше, конечно, чем раньше, но тем не менее...), отзыв безусловно положительный.
Изменено: