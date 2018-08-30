Сбер - как много в этом слове!

Работала 3 года, очень благодарна этой работе за полученный опыт и многочисленных друзей в виде коллег и клиентов. По банку не скучаю, только очень тоскую по клиентам, которые стали как родные, ведь они приходили каждый день (работала на юрлицах). На новой работе иногда не хватает того драйва и ритма, который был в Сбере. Ни о чем не жалею, всем терпения либо скорейшего покидания данного места