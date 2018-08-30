Проработала в банке БНП Париба ЗАО 1 год и 7 месяцев. Когда ушла оттуда, то вздохнула с облегчением, скинула с плеч весь негатив, который там был последние 7 месяцев моей работы...



Расскажу по порядку.



В нашем регионе открылось представительство банка БНП Париба ЗАО, т.е. CETELEM. Подала резюме на сайте суперджоб на должность кредитного эксперта. Через пару недель меня пригласили на собеседование. Мне понравилось собеседование, через неделю позвонили и сообщили, что меня берут и назначили обучение. В общем скажу сразу, что вначале всё было очень хорошо, мы были первооткрывателями и всех нас набрали именно на самые лучшие точки - в магазины "М-видео".



Приступили к работе, директор у нас был отличный, хоть и молодой, но работу с нами строил грамотно, применял метод кнута и пряника как положено, все было в рамках. График тоже был хороший, 4/2. Зарплата меня устраивала, премию выплачивают через месяц после отчетного. Премия всегда радовала, продажи в М-видео были большие, с конкурентами нормально общались, почти дружили. Оформляли по очереди, без бойни. В общем, работа первое время была в радость. Всё было хорошо. Зарплата была строго 15-го (аванс 1000 руб.) и 30-го (оклад+премия) числа каждого месяца, без задержек.



Планов поначалу не было, потом постепенно начали вводить план по страховкам, через полгода ввели план по доле в М-видео, вот тогда и началась "веселая" жизнь. Директор начал давить нас постепенно, с каждым месяцем всё больше и больше. Но было в принципе терпимо. Работали из-за нормальной зарплаты, в среднем зарабатывали 20000 руб. и больше.



Всё поменялось, когда начали набирать людей в "офис", взяли из старших одну девочку руководителем группы кредитных экспертов, она должна была курировать теперь кредитников, а не директор. Вот здесь начался кошмар... Без соответствующей подготовки, без нормального образования, без воспитания она вела себя в данной должности неадекватно... На ежедневной основе мы начали получать письма угрожающего характера, что нас всех лишат премии и уволят, если мы не будем держать долю в М-видео. Высмеивала отдельных людей в общих письмах по представительству. При этом письма были абсолютно безграмотные, без знаков препинания, с ошибками в каждом предложении. Также она названивала на мобильный телефон и орала, как бешеная за всё. В общем, профессионализм и навыки работы с командой в роли руководителя отсутствовали. При этом отношения в коллективе ею специально накалялись путем распускания слухов и плетения интриг. Поощрались и удостаивались доброго слова только её друзья и откровенные стукачи. Тех же людей, которые ей не нравились, она "наказывала" плохим графиком (5/1 или 6/1 и ещё хуже), угрожала перевести на тухлые точки, при этом она не смотрела на профессионализм и выполняемые показатели, а всё решалось по её личному отношению к тем или иным людям.



Короче работать с таким руководителем было невозможно, терпели ради зарплаты. Потом сменился директор, стало ещё хуже, он откровенно заявил на очередном собрании, что пришел зарабатывать на нас деньги, а если кого-то что-то не устраивает, тот может писать заявление. И началась текучка. Люди увольнялись один за другим, как конвейер набирались всё новые и новые предпочтительно без опыта работы молоденькие работники, которые не будут "вякать" лишнего, а батрачить и выслушивать оскорбления в свой адрес. Люди увольнялись в количестве от 1 до 10 человек в месяц... Собрания уже стали проводиться каждую неделю (до этого собрания были один или 2 раза в месяц), при этом никого не волнует, что у тебя единственный выходной за 10 рабочих дней, ты обязан прийти на собрание в 8.00 утра. На собрании были те же самые оскорбления, запугивания, угрозы.



При всём этом мотивация по премиям ухудшалась регулярно раз в месяц или в два месяца, причем она менялась задним числом, мы просто получали письмо, например, 1 декабря, что мотивация поменялась 1 ноября. Т.е. заработанная нами премия уже давно рассчитывается по-другому, намного меньше ожидаемой. Также начали придумывать в мотивации всё больше показателей по депремированию, сначала было депремирование только за дефолт, потом добавилось за долю, за страховки. Премия урезалась и урезалась, отношения в коллективе были очень плохие, были только сплетни и интриги, которые очень сильно поощрялись руководством, ни о каком сплочении коллектива и речи не было. Я не могла понять - как так? Даже конкуренты на точке поражались нашим руководством и нашим коллективом, который должен быть сплоченным, чтобы коллеги были друг за друга, а было всё наоборот.



В общем, работать было невыносимо именно из-за отношений в коллективе, новый директор при этом постепенно выживал всех стареньких, кто работал до его прихода, кто фактически поднимал с самого открытия все точки. Он говорил, что лучше набрать новую кровь и вытренировать под себя, чем держать старичков.



Т.к. я выполняла все показатели продаж, знала, что я хороший прожадник, меня уважали конкуренты, я не могла больше терпеть это унизительное отношение и стала искать новую работу. И нашла её сразу же, меня пригласили в другой банк, оценили как профессионала. Сейчас у меня нормальная работа, нам запрещены переработки! В Сетелеме же наоборот переработки были нормой, наша руководительница говорила, что надо приходить на работу на 2 часа раньше и уходить позже! А тех, кто не приходил на работу на два часа раньше, она гнобила. В общем, был только негатив в коллективе.



Но в остальном я довольна Сетелемом, зарплата была хорошая, выплачивалась вовремя на карту, снимать с карты можно было без комиссий в любом банкомате любого банка. Справки из Москвы присылались по запросу без проблем. Отдельно хочу сказать про больничные. Они всегда оплачивались как положено. Единственно, когда изменился расчет больничных и надо было предоставлять справки о сумме заработной платы за два предыдущих года (у меня получилось с прошлой работы), я об этом не знала и не предоставила эти справки, мне рассчитали больничный по минималке и выплатили 800 руб. вместо 2100 руб.. Но в последствии я взяла со старой работы справку, в офисе написала заявление на имя Филиппа Безье о том, чтобы мне пересчитали выплату по больничному листку с приложением взятой справки. И примерно через 3 недели мне пересчитали больничный и доплатили разницу 1300 руб.!!! Т.е. все выплаты всегда были правильные, отпускные выплачивались тоже вовремя.



При увольнении мне выплатили за неиспользованный отпуск и ещё выплатили все заработанные мною премии через месяц после увольнения (в отличие, например, от другого банка - им не выплачивают премию после увольнения). А в Сетелеме выплачивают! И также я заказала справку о сумме заработной платы за 2 года в Сетелеме, её мне тоже прислали из Москвы, правда, ждала я её 4 месяца, но выслали и за это спасибо! Также в Сетелеме мне нравились некоторые кредитные продукты, поначалу у нас были ставки ниже, чем у конкурентов. Часто была рассрочка. Всегда было, что предложить клиенту. Программа была очень простой и легкой.



Подытожив, могу сказать, что взаимодействие с Москвой меня полностью устраивало, а вот беспредел на местном уровне просто поражал. Безграмотные люди управляли кредитниками, и всё это проходило бесконтрольно. Царил беспредел... Когда я уходила, все нормальные ребята, с которыми я начинала работать, тоже один за другим уволились оттуда, потому что так не ценить себя просто нельзя. И как специалист и как человек.



Всё же спасибо Сетелему за то, что дал мне опыт работы, сейчас мне это очень помогает. Можно сказать, что я прошла определенную школу, работая в Сетелеме. И мне это помогло! В целом, именно сам Сетелем как банк оставил во мне положительные воспоминания, отрицательные же эмоции связаны только с местным руководством. А моим безграмотным бывшим руководителям желаю хотя бы освежить в памяти правила русского языка и пройти какой-нибудь тренинг на тему "Становление личности руководителя".