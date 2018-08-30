Хочу обратиться к руководству ООО " ХКФ Банк" по поводу последнего изменения мотивации оплаты з/п сотрудникам.



Мы стали получать меньше в несколько раз!!! Планы наша Самарская дирекция выполняет, а мотивации никакой. Мы ведь стараемся, выполняем планы больше и лучше. Взять хотя бы другие отделы (кредитные специалисты и корпоративный канал), у них мотивация в 2 раза больше! Соответственно, наш труд, т.е. операционистов-кассир, не ценится. Получается, проще перейти в другой отдел, чтобы получать больше или уйти в другой банк, где оклад в 2 раза больше.



Если вы снижаете мотивацию, то закономерно повышать оклад. Иначе получается, что работать нет стимула. А это ведет к снижению выполнения планов, "кислых" лиц ОК в БО, некачественное обслуживание, т.к. бороться то получается не за что! Неужели вы так легко раскидываетесь своими сотрудниками? Ведь с такой мотивацией мы начнем уходить в банки конкуренты. А набрав новый персонал - вряд ли он быстро включится в работу, тем самым вы теряете в показателях.



Руководители, пересмотрите систему мотивации ОК, иначе все разбегутся и план делать будет некому.