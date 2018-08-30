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Нулевая мотивация! не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Хочу обратиться к руководству ООО " ХКФ Банк" по поводу последнего изменения мотивации оплаты з/п сотрудникам.

Мы стали получать меньше в несколько раз!!! Планы наша Самарская дирекция выполняет, а мотивации никакой. Мы ведь стараемся, выполняем планы больше и лучше. Взять хотя бы другие отделы (кредитные специалисты и корпоративный канал), у них мотивация в 2 раза больше! Соответственно, наш труд, т.е. операционистов-кассир, не ценится. Получается, проще перейти в другой отдел, чтобы получать больше или уйти в другой банк, где оклад в 2 раза больше.

Если вы снижаете мотивацию, то закономерно повышать оклад. Иначе получается, что работать нет стимула. А это ведет к снижению выполнения планов, "кислых" лиц ОК в БО, некачественное обслуживание, т.к. бороться то получается не за что! Неужели вы так легко раскидываетесь своими сотрудниками? Ведь с такой мотивацией мы начнем уходить в банки конкуренты. А набрав новый персонал - вряд ли он быстро включится в работу, тем самым вы теряете в показателях.

Руководители, пересмотрите систему мотивации ОК, иначе все разбегутся и план делать будет некому.
Ddim • сотрудник
04.05.2012 21:16
Администратор:
Оценка не соответствует содержанию. Без оценки.
Ответ банка:
Здравствуйте,

Смотрите ниже ответ на письмо «Работаю в банковских офисах» от 27.04.2012.


С уважением,

Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
6 комментариев
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alex2100
05.05.2012 12:24
Смешно читать такие призывы к совести руководства. Такое впечатление что все еще живете при СССР. Пора уже усвоить, что руководство не волнуют страдания сотрудников, хватает ли им денег, справедливо ли к ним относятся или нет. Их волнует прибыльность банка, эффективность, темпы роста и т.п. потому что от этого зависят их собственные бонусы и материальное благосостояние. А если что то не нравится - милости просим за дверь, - на вакансии банка очередь таких же "менеджеров", вчерашних студентов. И работа операциониста - не квантовая физика, разобраться в ней можно в достаточно быстрый срок.
Ddim
Автор отзыва
06.05.2012 00:28
Вот не согласна с вами. Разобраться можно, а вот не каждый может так "втюхивать" клиенту все услуги Банка, как будто клиент их и хотел. Так что не будем...
И бонусы и материальное состояние полностью зависит от нас, т.е. от выполнения планов. И если все мы "расслабимся и забьем" на это дело, то никто и ничего не получит.
Так что руководству необходимо думать о своих сотрудниках. Мы же команда, семья)))
sergshark
06.05.2012 10:02
Начальство волнует прежде всего СВОЙ личный карман! А уж потом прибыль банка и проч... Не будет "пополняться" карман - начальство сразу же слиняет на более теплое и денежное место.
sergshark
06.05.2012 10:04
"...Так что руководству необходимо думать о своих сотрудниках. Мы же команда, семья))) "

smile:-) Вы действительно ТАК думаете???
Ddim
Автор отзыва
07.05.2012 20:57
какая на фиг семья)))
Но нам всегда так преподносят)))
Alhimik88
09.05.2012 00:37
проклятые империалисты!
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