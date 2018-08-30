Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Нулевая мотивация!
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Хочу обратиться к руководству ООО " ХКФ Банк" по поводу последнего изменения мотивации оплаты з/п сотрудникам.
Мы стали получать меньше в несколько раз!!! Планы наша Самарская дирекция выполняет, а мотивации никакой. Мы ведь стараемся, выполняем планы больше и лучше. Взять хотя бы другие отделы (кредитные специалисты и корпоративный канал), у них мотивация в 2 раза больше! Соответственно, наш труд, т.е. операционистов-кассир, не ценится. Получается, проще перейти в другой отдел, чтобы получать больше или уйти в другой банк, где оклад в 2 раза больше.
Если вы снижаете мотивацию, то закономерно повышать оклад. Иначе получается, что работать нет стимула. А это ведет к снижению выполнения планов, "кислых" лиц ОК в БО, некачественное обслуживание, т.к. бороться то получается не за что! Неужели вы так легко раскидываетесь своими сотрудниками? Ведь с такой мотивацией мы начнем уходить в банки конкуренты. А набрав новый персонал - вряд ли он быстро включится в работу, тем самым вы теряете в показателях.
Руководители, пересмотрите систему мотивации ОК, иначе все разбегутся и план делать будет некому.
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Ddim • сотрудник
04.05.2012 21:16
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Администратор:
Оценка не соответствует содержанию. Без оценки.
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Ответ банка:
Здравствуйте,
Смотрите ниже ответ на письмо «Работаю в банковских офисах» от 27.04.2012.
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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И бонусы и материальное состояние полностью зависит от нас, т.е. от выполнения планов. И если все мы "расслабимся и забьем" на это дело, то никто и ничего не получит.
Так что руководству необходимо думать о своих сотрудниках. Мы же команда, семья)))
Вы действительно ТАК думаете???
Но нам всегда так преподносят)))