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|А людей у нас не ценят...
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Скоро семь лет как я работаю в одном из ДО Краснодаоского филиала. Начинали когда директором был Огуж, это было самое лучшее время моей работы, новый коллектив, поиск и клиентов, а мы реально боролись за каждого! Зарплата у нас была одной из самых высоких среди банков, премии выплачивались. А сколько работников мечтало попасть к нам в банк. Куда все делось? Сейчас люди просто уходят от нас, уходят как клиенты, так и специалисты, вот и я посматриваю уже на сторону... Банк не ценит работников, людей просто выгоняют, вот и сейчас проводится сокращение дежурных администраторов, частично юристов, людей заставляют писать заявления о переводе на другую должность сроком на 2 месяца, расторгнув предварительно трудовой договор. Работника убеждают, что если не подпишешь, то управляющему и коллективу будет плохо. Кругом шантаж и сплетни! Даже по закону уволить не могут. Зачем обманывать людей? Позор! Премий уже давно не видели, хотя план мы в большинстве случаем по кредитованию выполняем – это главный показатель. Кое-когда выплатят 20–30%, за что и почему лишили – никто ничего не объясняет, да уже и никто не спрашивает – привыкли... Очень тяжелая обстановка и моральная и физическая, планы спускают неподъемные, нет сил терпеть, но с работой сложно, вот и приходится.
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Dsverlo • сотрудник
05.05.2012 16:00
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|kass123
15.05.2012 02:14
|Да. С Огужем я работала с 1993 года. Коллектив, работая на одном месте, сменил название банка 4 раза. было жестко. но это того стоило. но тогда ведь во главе был Трушин. Худших времен я не застала. Вот уже 2.5 года живу в другой стране. общаясь с бывшими коллегами. понимаю. что у вас твориться.Пока не сменится руководитель. в банке не будет комфортно работать. сильные кадры покидают банк. Кстати ни один не написал мне. что жалеет о том. что сменил работу, но все с теплом вспоминают лучшие времена и полученный навык. Особенно мои кассиры. Удачи.
|Dsverlo
Автор отзыва
15.05.2012 09:33
|Спасибо за отзыв и понимание.Всего вам самого доброго,здоровья,удачи.
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