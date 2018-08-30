Скоро семь лет как я работаю в одном из ДО Краснодаоского филиала. Начинали когда директором был Огуж, это было самое лучшее время моей работы, новый коллектив, поиск и клиентов, а мы реально боролись за каждого! Зарплата у нас была одной из самых высоких среди банков, премии выплачивались. А сколько работников мечтало попасть к нам в банк. Куда все делось? Сейчас люди просто уходят от нас, уходят как клиенты, так и специалисты, вот и я посматриваю уже на сторону... Банк не ценит работников, людей просто выгоняют, вот и сейчас проводится сокращение дежурных администраторов, частично юристов, людей заставляют писать заявления о переводе на другую должность сроком на 2 месяца, расторгнув предварительно трудовой договор. Работника убеждают, что если не подпишешь, то управляющему и коллективу будет плохо. Кругом шантаж и сплетни! Даже по закону уволить не могут. Зачем обманывать людей? Позор! Премий уже давно не видели, хотя план мы в большинстве случаем по кредитованию выполняем – это главный показатель. Кое-когда выплатят 20–30%, за что и почему лишили – никто ничего не объясняет, да уже и никто не спрашивает – привыкли... Очень тяжелая обстановка и моральная и физическая, планы спускают неподъемные, нет сил терпеть, но с работой сложно, вот и приходится.