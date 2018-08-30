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|Работа в этом банке (структура ОАО УК АБ-Финанс)
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Как бы Вы ни работали в этой структуре Вас всё равно оттуда вышвырнут очень быстро, и Вы окажетесь в чёрном списке соискателей годами, совершенно безосновательно, без каких-либо надежд на то, чтобы выжить, не говоря уже о профессиональном росте. Т.к. всем в этом банке заправляет начальник отдела кадров Д-ина О.В., которая творит там страшные дела, творит всё чужими руками. Много людей пострадало из-за разгула её беспредела. Она ставит тебя в такие условия, что ты или должен ей подчиниться, и пойти против руководства компании (т.к. она отчаянно рвётся к власти, и всячески хочет подчеркнуть свою нужность руководству компании), или она настроит весь коллектив против тебя, и ты уйдёшь сам. Т.е. она через третьих лиц сеет в коллективе мысли о том, что на директоров нужно чихать, и ничего делать не нужно. За это она обещает свою протекцию на хлебные должности, и повышение, что, естественно, не выполняет, потому что людей просто-напросто за это увольняют. Очень многих людей таким методом она вышвырнула из компании. Тех, кто не идёт у неё на поводу, она вышвыривает опять же руками третьих лиц, создавая невыносимые условия для работы, настраивая против этого человека весь коллектив. Далее Д-ина заносит этого человека в чёрный список, вываливает всю кадровскую секретную информацию в интернет, и устраивает травлю человека на форумах. Человек оплёванный, годами болтается без работы, а она выдумывает новую клевету, и чужими руками уничтожает его.
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izidara • бывший сотрудник
08.05.2012 14:22
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Администратор:
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http://www.banki.ru/services/official...ID=2986149 Однако, есть и несколько вопросов к самому автору.
1. Как официально называется "черный список соискателей" и кто имеет к нему доступ.
2. Как долго (сколько лет) в нем хранится информация.
3. На КАКИХ КОНКРЕТНО ресурсах (упомянутых Вами форумах) есть хотя-бы частичный его перечень ? Было бы неплохо почитать для начала о себе.
В настоящее время я занимаюсь вопросом о законодательном введении характеристики в письменном виде. Т.к. трудовые книжки подлежат отмене, то приложением к трудовому договору будет характеристика, чтобы оценить деловую репутацию.
Лично меня Данилина очерняла на Одноклассниках, но это возможно на абсолютно любом ресурсе сети. Просто Одноклассники наиболее рейтинговый и доступный сайт для массовой публики.
"Есть база данных в Интернете куда сливаются все сплетни, много грязной лжи от завистников, почти обо всех людях. Доступ к нему платный, путём оплаты пароля СМС, который присылается, для того чтобы заинтересованный пользователь мог туда войти. " А ссылочку на данный ресурс не опубликуете ? Готов даже пару монет за свою "характеристику" выложить : уж очень интересно, КТО и ЧТО про меня писал такого, после чего даже на "средне-азиатские" должности меня не брали целый год.
Натыкалась как-то ещё на МВД-шную базу данных в сети, но даже не стала туда лезть, адрес к сожалению не сохранила. Вообще их несколько существует. Но ими особо не пользуются. Они существуют для того чтобы при приёме на работу не нарваться на уголовников и т.п. асоциальных личностей.
Вас скорее всего не брали из-за того, что перед тем как решался вопрос о приёме на новое место работы - звонили Вашим предыдущим работодателям, и они давали о Вас негативную информацию.
Меня так уже 2, 5 года гнобят. Самое ужасное, что кадровичка прячется, не пускает на порог офиса, бросает телефонные трубки, и не в состоянии объяснить причину моей провинности. Говорит что я не интересна её компании, и она "как-бы мне не гадит".
Изменено:
Я тоже слышал, что баз несколько, но СБ-шники пользуются своей, "закрытой от посторонних глаз" и доступа из и-нета, что логично. Не думаю, чтобы бывшие уголовники "с улицы" вообще пытались бы устроиться работать в банк. Эти ребятки знают "что по чем" и ценят свое время, а проникнуть в банк можно и многими другими путями.
Почему именно меня НЕ БРАЛИ - я уже, честно говоря, и не парюсь.
Сам характер обсуждения моего отзыва и ответ банка говорят обо многом. Мне отказывали даже не интересуясь предыдущими местами работы. А как Вы считаете : стоит ли второй годовщине моего увольнения посвятить отдельный отзыв ? Мне есть, что добавить !
Разумеется, Вы правы насчет своей бывшей "кадровички". Зачем ей "лить яд в пустоту" : распыляться неизвестно на кого просто звонящего ? "Неизвестному" она ответит : народу много, всех не помню, архив далеко, а дел куча - оставьте телефон, мы Вам перезвоним. А уже после "перезвона" самому интересовавшемуся - обделает по полной, будьте уверены !
А что Вы целых 2.5 года так упорно продолжаете рваться в банковскую сферу ? Раз не хотят брать - чего "биться лбом в бронированные двери" ? И кассиры и финансисты и даже кредитчики нужны много, где еще. Ведь кризис вроде как заканчивается : может стоит себя попробовать где-нибудь "рядом" ?
Меня обливают грязью перед всеми остальными работодателями, вообще перед всеми.
И за что? За то что я выполнила её желания, причём - все и сразу.
Наоборот в её интересах чтобы я устроилась на другую работу, и забыла об этом АБ-Финансе как о страшном сне.
Но не тут-то было. Не брали вообще никуда, так устроилась в ГМИИ им. Пушкина на 11т.р. - дали 2 участка работы, ничего не показали(при том что бюджет я вообще не знала). Выжил и оттуда, т.к. директор банка Пушкино и там он стал доставать, и руками работников музея устраивать дешёвенький цырк -что я оказывается убийца, воровка. Не пускали на рабочее место - спецом размагнитили пропуск, и я ежедневно сидела 3 месяца на лестнице
А Вы знаете, хотя в "Пушкино" я и не был, но и в АБ-финансе и в "Агроимпульсе" (он в 2008-м году ТАК назывался), я был. Вообще, в 2010 году, я пообщался с милыми молоденькими девушками, которые все больше рассказывали сами, не спрашивая меня почти ничего... Хоть и не взяли, но впечатления остались положительные.
А осенью 2008 года, я там же пообщался с их начальником отдела залогов : очень грамотный и профессиональный оценщик - тоже впечатления не самые плохие. Он меня чуть ли не уговаривал, но тогда кредитную тему я знал слабовато, и решил, что с его функционалом я не справлюсь... Но воспоминания тоже остались хорошие.
А в "Пушкино", значит, совсем дело - табак ?
Ну, а устраиваться БЕЗ трудовой книжки Вы не пробовали ?
Ведь предложений "без оформления" на самом деле не так уж и мало. Да и придумать нужную "легенду" тоже можно. А маленьких фирмочек, проверять в которых Вас просто НЕКОМУ и НЕЗАЧЕМ - тоже сколько угодно. Продемонстрируй навыки - и иди работай !
Вон, сколько узбеков, таджиков и киргизов к нам едет на заработки ! И КТО их проверяет ? А получают многие из них 25-30 000 : за 11 работают только молодые дворники, у которых есть особый доп. интерес.
СТОИТ ли продолжать "борьбу", если "компромат" на тебя размещен на десятке закрытых "баз", о которых мы даже и не подозреваем ? Может проще пойти "другим путем" ?
Мне кажется, куда проще "заглянуть в себя изнутри" : решить, что еще получалось раньше хорошо и тогда уже действовать...
А "выживать" из музея смотрительницу с 11000 - это просто не по мужски : тем более для директора банка.
Изменено: