Как бы Вы ни работали в этой структуре Вас всё равно оттуда вышвырнут очень быстро, и Вы окажетесь в чёрном списке соискателей годами, совершенно безосновательно, без каких-либо надежд на то, чтобы выжить, не говоря уже о профессиональном росте. Т.к. всем в этом банке заправляет начальник отдела кадров Д-ина О.В., которая творит там страшные дела, творит всё чужими руками. Много людей пострадало из-за разгула её беспредела. Она ставит тебя в такие условия, что ты или должен ей подчиниться, и пойти против руководства компании (т.к. она отчаянно рвётся к власти, и всячески хочет подчеркнуть свою нужность руководству компании), или она настроит весь коллектив против тебя, и ты уйдёшь сам. Т.е. она через третьих лиц сеет в коллективе мысли о том, что на директоров нужно чихать, и ничего делать не нужно. За это она обещает свою протекцию на хлебные должности, и повышение, что, естественно, не выполняет, потому что людей просто-напросто за это увольняют. Очень многих людей таким методом она вышвырнула из компании. Тех, кто не идёт у неё на поводу, она вышвыривает опять же руками третьих лиц, создавая невыносимые условия для работы, настраивая против этого человека весь коллектив. Далее Д-ина заносит этого человека в чёрный список, вываливает всю кадровскую секретную информацию в интернет, и устраивает травлю человека на форумах. Человек оплёванный, годами болтается без работы, а она выдумывает новую клевету, и чужими руками уничтожает его.