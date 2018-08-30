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Рыба с головы гниёт! отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Доброго дня суток. Не секрет, для сотрудников розничных блоков/отделов/секторов планы ставятся по направлению бизнеса. И неважно сколько специалистов занято данным направлением 1 или 10. Все предусмотрено в плановом показателе и нагрузке. Например, если речь идет о средней величине подразделения, то здесь все хорошо - большие планы по направлениям, но ими и занимаются специалисты по каждому направлению, очень важно заметить - без "отрыва"! Тут всё красиво!

Не знаю, может я открою кому глаза. Во многих некрупных подразделениях приходится 1 специалисту вести направление и выполнять еще много посторонней работы, от которой напрямую не зависит зарплата, но в случае её невыполнения она может легко ухудшит вам жизнь в банке. А теперь самое интересное: если, "не дай бог", будет не выполнение планов - "Вы" будете "позором отделения" (слова управляющего), и "зачем такого сотрудника держать" (слова управляющего)!

Две последние фразы мне передали от имени управляющего! Я никогда не был лентяем, мне просто обидно, что вот так легко и совершенно несправедливо в мой адрес можно кидать такие фразы. Это при том, что: я не пью чай в "перерывчиках", которых у меня и не бывает, я всегда пунктуален, задерживаюсь на 1-2 часа каждый день. У меня такая обида, когда, проходя мимо соседних кабинетов, вижу дружно "ржащих" сотрудников, попивающих неспешно давно остывший кофе. Мне нравиться работа - но только дайте мне ее выполнять!
ru.stig • сотрудник
10.05.2012 20:56
5 комментариев
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emil_13
10.05.2012 21:16
Автор, а как давно вы там работаете?
novo96
11.05.2012 06:47
если прочитать все последние отзывы, то наверное станет понятно, что эта система выстроена так, чтобы остались одни лизоб...и тому подобные личности. Ну не то это место, где Вас оценят за честный и самоотверженный труд. Неужели не понятно до сих пор? Хотя если Вы недавно работаете, то может пока и не понятно. Иногда чтобы прозреть кому то нужны и долгие годы.
Big Al
11.05.2012 10:33
я не знаю что автору понятьно
видать случилось ему первый раз стать козлом отпущения, причем узнал он это через третьих лиц и ему обидно, а высказаться решил сдесь
Уважаемый автор, ваша добросовестная работа никому не нужна и чем вы будете добросовестнее ее выполнять тем больше вам ее навалят, так что выбор за вами либо попивать кофе смеять в перерывах между целованием и вылизыванием неких мест у известных вам людей, либо не тратя нервы спокойно сменить работу, просто пришла ваша очередь.
И побольше мужественности, а то как то какой-то отзыв брюзжащий.

Изменено: Big Al - 11.05.2012 11:17
подопытная крольчиха
11.05.2012 23:55
На фига каждый день задерживаться на 1-2 часа? Бесплатный труд запрещен Конституцией.
Инкогнито_Иванова
13.05.2012 11:26
задерживаться на 1-2 часа??? Да вы в раю работаете)))) Вот 2-5 часов ежедневно... Да еще после того как уже часа на 3 задержался, ПРОСИТЬ РАЗРЕШЕНИЯ УЙТИ (и могут не отпустить) - это уже больше похоже на сбер
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