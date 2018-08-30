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Доброго дня суток. Не секрет, для сотрудников розничных блоков/отделов/секторов планы ставятся по направлению бизнеса. И неважно сколько специалистов занято данным направлением 1 или 10. Все предусмотрено в плановом показателе и нагрузке. Например, если речь идет о средней величине подразделения, то здесь все хорошо - большие планы по направлениям, но ими и занимаются специалисты по каждому направлению, очень важно заметить - без "отрыва"! Тут всё красиво!
Не знаю, может я открою кому глаза. Во многих некрупных подразделениях приходится 1 специалисту вести направление и выполнять еще много посторонней работы, от которой напрямую не зависит зарплата, но в случае её невыполнения она может легко ухудшит вам жизнь в банке. А теперь самое интересное: если, "не дай бог", будет не выполнение планов - "Вы" будете "позором отделения" (слова управляющего), и "зачем такого сотрудника держать" (слова управляющего)!
Две последние фразы мне передали от имени управляющего! Я никогда не был лентяем, мне просто обидно, что вот так легко и совершенно несправедливо в мой адрес можно кидать такие фразы. Это при том, что: я не пью чай в "перерывчиках", которых у меня и не бывает, я всегда пунктуален, задерживаюсь на 1-2 часа каждый день. У меня такая обида, когда, проходя мимо соседних кабинетов, вижу дружно "ржащих" сотрудников, попивающих неспешно давно остывший кофе. Мне нравиться работа - но только дайте мне ее выполнять!
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ru.stig • сотрудник
10.05.2012 20:56
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видать случилось ему первый раз стать козлом отпущения, причем узнал он это через третьих лиц и ему обидно, а высказаться решил сдесь
Уважаемый автор, ваша добросовестная работа никому не нужна и чем вы будете добросовестнее ее выполнять тем больше вам ее навалят, так что выбор за вами либо попивать кофе смеять в перерывах между целованием и вылизыванием неких мест у известных вам людей, либо не тратя нервы спокойно сменить работу, просто пришла ваша очередь.
И побольше мужественности, а то как то какой-то отзыв брюзжащий.
Изменено: