Доброго дня суток. Не секрет, для сотрудников розничных блоков/отделов/секторов планы ставятся по направлению бизнеса. И неважно сколько специалистов занято данным направлением 1 или 10. Все предусмотрено в плановом показателе и нагрузке. Например, если речь идет о средней величине подразделения, то здесь все хорошо - большие планы по направлениям, но ими и занимаются специалисты по каждому направлению, очень важно заметить - без "отрыва"! Тут всё красиво!



Не знаю, может я открою кому глаза. Во многих некрупных подразделениях приходится 1 специалисту вести направление и выполнять еще много посторонней работы, от которой напрямую не зависит зарплата, но в случае её невыполнения она может легко ухудшит вам жизнь в банке. А теперь самое интересное: если, "не дай бог", будет не выполнение планов - "Вы" будете "позором отделения" (слова управляющего), и "зачем такого сотрудника держать" (слова управляющего)!



Две последние фразы мне передали от имени управляющего! Я никогда не был лентяем, мне просто обидно, что вот так легко и совершенно несправедливо в мой адрес можно кидать такие фразы. Это при том, что: я не пью чай в "перерывчиках", которых у меня и не бывает, я всегда пунктуален, задерживаюсь на 1-2 часа каждый день. У меня такая обида, когда, проходя мимо соседних кабинетов, вижу дружно "ржащих" сотрудников, попивающих неспешно давно остывший кофе. Мне нравиться работа - но только дайте мне ее выполнять!