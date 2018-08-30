Добрый день!



Придя после института в Сбербанк на должность контролера-кассира думал, что Сбер – это сила! Да, кассовая работа тяжелая, бестолковые планы, типа необходимо продать лотерейки в месяц на определенную сумму и оплатить на определенную сумму выигрышных билетов - дикость; такая махина, а занимается надувательством народа, а сотрудников лишают премий за не выполнения таких идиотских планов Через 6 месяцев мне в кассе стало скучно, а через 2 месяца перевелся в корпоративный блок в кредитный отдел, и там я понял до конца все прелести работы в Сбере. В общем, руководители все с затычками в ушах, начиная с руководителя отдела и кончая директором департамента тер. банка. Этим господам бы коров в поле пасти, а не людьми руководить. Что больше всего поражало в начальнике отдела, это как он умудрялся договориться с клиентом, договорится непонятно с ним на что, в нарушение всех регламентов, кинет заявку исполнителю и кувыркайся с ней как хочешь, естественно, клиент не будет доволен: в начале ему обещали одно на уровне руководства, а какой-то там исполнитель говорит, что это невозможно, и начинается кляузничество со стороны клиента, а руководитель в свою очередь на тебя, что ты типа хреновый, потому что ему не можешь продать кредит на тех условиях, на каких хочет клиент, и вообще ты медленно работаешь. Позже этот же руководитель становится зам. управляющего (куратор кор. блока), и тут всему кор. блоку просто повезло с таким «гениальным» руководителем.



Если вспомнить условия труда в кредитном отделе, то работа занимает порядка 15 часов в сутки, выходные так же приходилось выходить на 8-9 часов, в праздники брал работу на дом. Чтоб попить чай на рабочем месте – это сразу увольнение, причем по статье; нарушение всех возможных статей трудового кодекса, если начинаешь что-то говорить по поводу условий труда, то в ответ слышишь - «банк дает вам высокую з/п, стабильность и соц. гарантии, а вам в замен остается только работать». Ни про какую личную жизнь и речи не было, там просто хотелось выспаться, и не думать о работе.



Кто учил историю, тот помнит, что 19 февраля 1861 г. Императором был подписан указ об отмене крепостного права в России, но знайте, ОАО "Сбербанк России" это отдельная страна.



Р.S. За свои права нужно бороться вместе, а если один будешь бороться? то такая махина тебя раздавит.