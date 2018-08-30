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Было комфортно положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Во время работы в Банке бывало многое и хорошее и плохое. После ухода, лично у меня остались положительные воспоминания, многие коллеги стали друзьями. естественно если бы всё было хорошо, то я бы и не ушла.
alex_blinovaбывший сотрудник
11.05.2012 11:24
3 комментария
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savik
11.05.2012 13:49
извините, но мой пустой отзыв о данной "информационной нагрузке" не приняли, а в реальности - мед, г...но и пчелы
alex_blinova
Автор отзыва
11.05.2012 16:24
Хорошо там где нас нет. Все таки я бывший сотрудник и многое уже отболело и пережилось. Если бы все было ок, уходить не было бы смысла.
Tar5
11.05.2012 18:46
Очень уж кратко, но .. с названием абсолютно солидарен. Тоже там был почти 9 лет (Петрозаводск).
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