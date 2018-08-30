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|Тихий ужас
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Коллеги, обходите банк стороной, считаю своим долгом предупредить. В Москоммерцбанке сознательно и целенаправленно игнорируются права сотрудников, которые воспринимаются руководством/собственниками Банка как "рабочий скот" (сорри за эпитет, но другие слова сложно подобрать).
Конкретика (работал больше года):
1. Трудовой договор изначально левый. Часть з/п устно декларируется как обязательно выплачиваемая премия (обязательства банка нигде не фиксируются) - и которая потом конечно не выплачивается. НЕ ВЕДИТЕСЬ НА УГОВОРЫ КАДРОВИКОВ!
2. Условия труда странные - редко бывают соответствия должностной инструкции. Как правило все направлено на удовлетворение какого-нибудь запроса самодура из Казахстана. Тогда все поднимаются на уши, готовятся материалы, засылаются в Казахстан, потом все засыпают. На бизнес местному руководству начхать - основное предназначение МосКБ - схематоз для головной структуры (Казкоммерцбанк).
3. Русские сотрудники - не совсем люди с т.з. собственников. Поэтому текучка страшная. Причем на всех уровнях.
4. Когда говорят о сокращениях, то нет возможности уволиться по закону. Всегда выжимают "по соглашению сторон" в целях экономии расходов банка. Можно повоевать - но чревато, угрожают "черными метками" на будущее, уволить по статье + психологическое давление - мало кто выдерживает.
В целом, вот так.
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kat_1975 • бывший сотрудник
11.05.2012 11:58
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|tanyazs48
19.06.2013 16:39
|Добрый день! Случайно не знаете, какая обстановка на данный момент в банке? Пригласили на собеседование и уже сомневаюсь стоит ли тратить свое время.
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