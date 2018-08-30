Коллеги, обходите банк стороной, считаю своим долгом предупредить. В Москоммерцбанке сознательно и целенаправленно игнорируются права сотрудников, которые воспринимаются руководством/собственниками Банка как "рабочий скот" (сорри за эпитет, но другие слова сложно подобрать).



Конкретика (работал больше года):

1. Трудовой договор изначально левый. Часть з/п устно декларируется как обязательно выплачиваемая премия (обязательства банка нигде не фиксируются) - и которая потом конечно не выплачивается. НЕ ВЕДИТЕСЬ НА УГОВОРЫ КАДРОВИКОВ!

2. Условия труда странные - редко бывают соответствия должностной инструкции. Как правило все направлено на удовлетворение какого-нибудь запроса самодура из Казахстана. Тогда все поднимаются на уши, готовятся материалы, засылаются в Казахстан, потом все засыпают. На бизнес местному руководству начхать - основное предназначение МосКБ - схематоз для головной структуры (Казкоммерцбанк).

3. Русские сотрудники - не совсем люди с т.з. собственников. Поэтому текучка страшная. Причем на всех уровнях.

4. Когда говорят о сокращениях, то нет возможности уволиться по закону. Всегда выжимают "по соглашению сторон" в целях экономии расходов банка. Можно повоевать - но чревато, угрожают "черными метками" на будущее, уволить по статье + психологическое давление - мало кто выдерживает.

В целом, вот так.