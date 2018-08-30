Добрый день.

Хочется оставить свой отзыв об этом чудо-банке, только основные моменты. До этого 3 года работал в АБ Финанс, в декабре 2011 АБ Финанс Банк был присоединен к АБ Пушкино.



Минусы.

1) Полное отсутствие руководства и управленческих решений со стороны ГО.

2) Низкая зарплата (что новый сотрудник, что с опытом з.п. = 15 т.р.)

3) Постоянно не работает программное обеспечение, в филиалах даже нет ставки - программиста, т.к. видимо каждый сотрудник сам должен уметь все устанавливать и настраивать.

4) Не выплачивают обещанные бонусы! При 100% выполнении планов продаж. Через полгода ушел из этого бардака, т.к. просто стало не на что жить. Как можно прокормить семью получая 15 т.р.? Зная, что тебе не платят обещанные бонусы уже более полугода и постоянно нагружают работой не связанной с твоей основной деятельностью.

5) Не выплачивают агентские бонусы! Вот вообще не понимаю, но это будем через суд решать.