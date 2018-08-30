Добрый день всем. Работаю в данном банке почти год, имеют опыт более 5 лет в банковской деятельности. Но такое отвратительное отношения к сотрудникам вижу первый раз. Во-первых, моих сотрудников и меня заставляют работать более 8 часов в день, выходить в субботу, отпуска не предоставляют, и если ты вдруг сказал что-то против и пригрозил ТК РФ, тебе сразу говорят "Не нравиться - увольняйся". Такое впечатление, что банк работает на выжимку клиентов с каждого клиентского менеджера, которого привлекает на работу, точнее даже обманным путем заманивает: обещают сотрудникам другие должности, другие зарплаты, другие условия труда, и когда выходишь на работу понимаешь, что обещали, ты не получил (а ведь когда устраивался отказался от другого интересного предложения посчитав что это лучше). В итоге начинают кормить завтраками - мол, подожди, поработай... Я и так уже жду больше полгода.



Отказались тут работать в субботу (причем оплачивается только одним окладом и предоставлением на бумаге отгула - который в реальности не получишь никогда, т.к. устный запрет руководства ЦО на предоставления отпусков сотрудникам Филиалов, так у меня их уже около 20 шт.), так мне такое устроили, звонили уточняли почему не вышла на работу, в понедельник потребовал устного объяснения почему не вышли я и мои сотрудники в субботу. Когда говорим, что выходные это наше личное время, оказывается, что тот, кто работает в подразделения банка направленных на кредитование микро, малого и среднего бизнеса, должны сделать выбор между личной жизнью и работой. Где это такое видано? А работаем мы ради чего? Чтобы способствовать процветанию БИНБАНКа, которому наплевать на сотрудников в Филиалах. Сделали планы на отделы, вне зависимости от специфики региона, так Москва имеет меньше планы, чем Екатеринбург, Новосибирск; Калининград имеет планы соизмеримые с Спб, Саратовом, Краснодаром.



Хотелось бы обратиться к Микаилу Османовичу, я очень хотела работать в Бинбанке нашего региона и, наконец, я добилась, работаю, но где - пока не очень понимаю: получаю на 50%, чем получала раньше, вначале обещали бонусы, которых так и нет, работаем сверхурочно, без выходных и отпусков, отношение Региональных кураторов, как к скотам, рекламы нет, ставки подняли и без рекламы торговать такими продуктами просто невыносимо. Микаил Османович, я не верю, что Вам безразлично в каких условиях работают Ваши сотрудники и как уже отзываются о БИНБАНКе уволившиеся сотрудники (работаю почти год, осталась одной из многих принятых одновременно со мной, у себя сменила персонал три раза, КМ убегают и просто не выдерживают, некоторые филиалы полностью сменили персонал уже раза по два), каждый из них рад что убежал и никому не посоветуют; что будут говорить клиенты, мы требуем такие документы, которые не требуют другие банки, находящиеся с нами в одной ценовой нише на кредитные продукты (так кредит до 1,5 млн с залогом стоит столько же сколько стоит в другом банке без залога и который выдается по налоговой декларации), а ведь, согласно всем правилам торговле услугами, реклама только необходима на старте, а дальше работает "передача из уст в уста".



И в заключение, я говорю от имени многих филиалов, заведомо не говорю как меня зовут и в каком филиале работаю, т.к. есть прецеденты увольнения сотрудников филиалов за чрезмерное рвение донести до всех правду.