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Мой новый руководитель отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Привет всем!
Являюсь сотрудником банка уже с 2010 года. Работаю кредитным специалистом в торговом центре. Много кого повидал, много руководителей было, недавно появилась новая - Б-ова Н. Занимается курированием торговых центров, в подчинении кредитные специалисты, и я в том числе. И вот она стала моим руководителем, если честно, сначала подумала "истеричка". Постоянно кричит, приезжает в торговую точку с проверкой - наорет, кидается бумагой, да, именно кидается smile:o . Короче, полный неадекват.

Но потом выясняется, что она еще на элементарные вопросы ответить не в состоянии. Ни подсказать, ни рассказать ничего не может. Когда нужна ее помощь (кончается картридж, бумага, отказ у клиента в кредите, про акцию), она не в состоянии помочь, мне, конечно, спустя какое-то время и помогать не надо, сама все решу, но помогать она все-таки должна, как-никак руководитель.

Назревает один вопрос - за что она там получает свою зарплату (за то, что она кричит постоянно!).
Angel_1990 • сотрудник
13.05.2012 22:42
4 комментария
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GNP8
14.05.2012 17:44
Я понимаю, легче Вам от этого не станет, но подобных руководителей низшего и среднего звена во всех банках в последние годы становится все больше и больше. Это тенденция. Руководитель - это, в первую очередь, не должность, а соответствующее образование и опыт. Кроме пединститутов, психология взаимоотношений где-нибудь изучается? Я очень сомневаюсь. Как правило, такие руководители и специалистами в своих вопросах бывают весьма посредственными, но интриганы знатные. Замечено на практике, чем больше они "пресмыкаются" перед получением должности, тем сильнее компенсируют свое "убожество" на подчиненных.
awedreams
21.05.2012 21:00
Извините, я так понимаю, что это Бас...ова Нат...?
Если да, то я с ней работал и, ребят, просто не обращайте внимания на крики

Изменено: awedreams - 21.05.2012 21:00
frestaller
05.09.2012 21:48
так станьте сами руководителем, добейтесь успеха.... А то - только жалуемся... С себя начинать надо! В банке очень многие молодые люди в молодом возрасте серьезно выросли благодаря своим мозгам.
donnie_darko
12.11.2012 19:00
Дорогие мои слышу только одно нытьё, Бас...ова очень хороший руководитель и вытаскивала она свою группу всегда, лично по Москве лучше нее был раньше только Кыр..ц А.В.
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