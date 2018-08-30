Привет всем!

Являюсь сотрудником банка уже с 2010 года. Работаю кредитным специалистом в торговом центре. Много кого повидал, много руководителей было, недавно появилась новая - Б-ова Н. Занимается курированием торговых центров, в подчинении кредитные специалисты, и я в том числе. И вот она стала моим руководителем, если честно, сначала подумала "истеричка". Постоянно кричит, приезжает в торговую точку с проверкой - наорет, кидается бумагой, да, именно кидается . Короче, полный неадекват.



Но потом выясняется, что она еще на элементарные вопросы ответить не в состоянии. Ни подсказать, ни рассказать ничего не может. Когда нужна ее помощь (кончается картридж, бумага, отказ у клиента в кредите, про акцию), она не в состоянии помочь, мне, конечно, спустя какое-то время и помогать не надо, сама все решу, но помогать она все-таки должна, как-никак руководитель.



Назревает один вопрос - за что она там получает свою зарплату (за то, что она кричит постоянно!).