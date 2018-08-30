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К слову о МД отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Абсолютно согласна в отношении некомпетенции руководства Московской Дирекции. Политика политикой, но людей, отдающих силы за такие крохи, надо, по меньшей мере, уважать. Жаль, что само руководство банка смотрит на это безобразие сквозь пальцы, отношение к сотрудникам - либо как на галерах, либо просто издеваются. Печально... Такая была отличная репутация! И что теперь от нее осталось!? Больше здесь не работаю, и теперь понимаю, что мне повезло, в отличие от тех, кто пришел на мое место.
boltunyaбывший сотрудник
15.05.2012 18:11
9 комментариев
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Pavlonciy
15.05.2012 18:44
Уважаемая boltunya ! Согласен с Вами : "отношение к сотрудникам- либо как на галерах, либо просто издеваются". К сожалению, такое отношение не только к сотрудникам, а даже к соискателям ! Читайте мой большой комментарий http://www.banki.ru/services/official...4#comments
Veselo
16.05.2012 21:28
boltunya, привет! Все сотрудники офисов Петрокома знают, что тебя подняли из оперов БЦ Капитал по протекции новой МД, которую ты теперь хаешь (хотя были более сильные претенденты на это место). И почему ты не пишешь, что тебя уволили из банка за банальную пьянку на рабочем месте в ДО до 12 ночи ? Твою гульбу весь Петроком месяц обсуждал smile:)

Изменено: Veselo - 16.05.2012 21:29
boltunya
Автор отзыва
16.05.2012 22:08
Veselo, добрый день.
Во-первых, по протекции не увольняют.
Во-вторых, сильные претенденты - почему же не пригласили?
В-третьих, еще раз повторюсь, считаю, что подобное отношение к сотрудникам, особенно с большим стажем работы, непозволительно для работодателя.Думаю,у каждого сотрудника есть что сказать на эту тему. Видимо, вы плюете в потолок и получаете сами чью-то зарплату, раз пишите такой коммент, либо сами являетесь работодателем.
В -четвертых, гульба действительно удалась, так как вы обсуждаете вы ее уже три месяца. Извините, что мы вас,Veselo, не пригласили. Ну теперь то, думаю, ни в одном офисе ни ни, так ведь? ))

Изменено: boltunya - 16.05.2012 22:09
Veselo
16.05.2012 22:32
Гульба хорошая была, спору нет! Зови теперь на новое место)))
Pavlonciy
17.05.2012 08:59
А я-то все раньше не догонял, ПОЧЕМУ проводившие собеседование со мною "руководители" были явно "не в себе" ?
http://www.banki.ru/services/official...4#comments
А сама попойка случайно не на Петровке была ?

Изменено: Pavlonciy - 17.05.2012 09:00
savik
21.05.2012 13:51
to Pavlonciy
никого не защищаю, но ранее Вы писали, что собеседование проходило в подворотне, потом через года "переместились" через зимний сад в переговорную - разночтение. Определитесь.
http://www.banki.ru/services/official...&login=yes
Veselo
21.05.2012 21:36
savik, парень просто запутался уже где, когда, с кем и в каком месте он общался
я тоже читала, сначало было интересно, а потом как в мыльной опере - одно и тоже, но в разных местах и с разными героями. То подворотня, то то переговорка (о, ужас, без кондиционера!!!), то одна наглая HRка, то двое веселых парней, то еще кто-то. Потом выяснится, что банк то Петрокоммерц, то ВТБ, то Альфа)))
Pavlonciy
22.05.2012 13:25
Уважаемый savik ! Вы правы : первое мое собеседование в этом банке ДЕЙСТВИТЕЛЬНО состоялось в подворотне соседнего здания : я приехал туда со старой работы, естественно без паспорта, а охрана меня пропускать туда отказалась : это было в 2008 году. КЛЕРК мне еще что-то наплел про занятые переговорки. А "зимний сад" был в 2010-м : все сходится. Просто, более ЗНАЧИМОЕ событие "перекрыло" менее значимое : пустую болтовню с рядовым клерком в соседней подворотне - так чего теперь всякую второстепенную ерунду вспоминать ?

Уважаемая мадам Veselo ! У меня насчет всего, что касаемо собеседований в банках, память очень хорошая. Кроме того, все даты где надо записаны, как и отзывы и комментарии на них здесь.
Если Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО следите за моими комментариями, то наверняка бы обратили внимание : ни в ВТБ, ни в Альфа-банке я на собеседованиях никогда не был, а если и вступал в дискуссии с кем-либо из их сотрудников - так только из общего интереса к дискуссии и желания продолжить интересный разговор. Вас бы на ТО самое собеседование в Петрокоммерце ! Посмотрел бы я, ЧТО бы Вы о них написали и ЗДЕСЬ - и не только здесь, а много, где еще !
И у КОГО "мыльная опера" получилась бы веселее !

Изменено: Pavlonciy - 28.05.2012 22:01
AlexLeff
09.08.2012 11:54
ехать на собеседование и без паспорта? Охрана виновата?)) Вместо того, чтоб вам сразу сказать "давай пока", с вами побеседовали в "подворотне" соседнего здания. Хотя я подозреваю, что это за "подворотня" - дворик перед строением службы безопасности.
Я, кажется, понимаю, с кем вы общались на собеседовании в "зимнем саду". А вам не кажется, что это была еще и своего рода "проверкой на вшивость"? И если "звезда в шоке" от такого собеседования, то даже страшно представить в каком вы были бы шоке, пройдя это собеседование...
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