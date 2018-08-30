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|К слову о МД
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Абсолютно согласна в отношении некомпетенции руководства Московской Дирекции. Политика политикой, но людей, отдающих силы за такие крохи, надо, по меньшей мере, уважать. Жаль, что само руководство банка смотрит на это безобразие сквозь пальцы, отношение к сотрудникам - либо как на галерах, либо просто издеваются. Печально... Такая была отличная репутация! И что теперь от нее осталось!? Больше здесь не работаю, и теперь понимаю, что мне повезло, в отличие от тех, кто пришел на мое место.
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boltunya • бывший сотрудник
15.05.2012 18:11
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Изменено:
Во-первых, по протекции не увольняют.
Во-вторых, сильные претенденты - почему же не пригласили?
В-третьих, еще раз повторюсь, считаю, что подобное отношение к сотрудникам, особенно с большим стажем работы, непозволительно для работодателя.Думаю,у каждого сотрудника есть что сказать на эту тему. Видимо, вы плюете в потолок и получаете сами чью-то зарплату, раз пишите такой коммент, либо сами являетесь работодателем.
В -четвертых, гульба действительно удалась, так как вы обсуждаете вы ее уже три месяца. Извините, что мы вас,Veselo, не пригласили. Ну теперь то, думаю, ни в одном офисе ни ни, так ведь? ))
Изменено:
http://www.banki.ru/services/official...4#comments
А сама попойка случайно не на Петровке была ?
Изменено:
никого не защищаю, но ранее Вы писали, что собеседование проходило в подворотне, потом через года "переместились" через зимний сад в переговорную - разночтение. Определитесь.
http://www.banki.ru/services/official...&login=yes
я тоже читала, сначало было интересно, а потом как в мыльной опере - одно и тоже, но в разных местах и с разными героями. То подворотня, то то переговорка (о, ужас, без кондиционера!!!), то одна наглая HRка, то двое веселых парней, то еще кто-то. Потом выяснится, что банк то Петрокоммерц, то ВТБ, то Альфа)))
Уважаемая мадам Veselo ! У меня насчет всего, что касаемо собеседований в банках, память очень хорошая. Кроме того, все даты где надо записаны, как и отзывы и комментарии на них здесь.
Если Вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО следите за моими комментариями, то наверняка бы обратили внимание : ни в ВТБ, ни в Альфа-банке я на собеседованиях никогда не был, а если и вступал в дискуссии с кем-либо из их сотрудников - так только из общего интереса к дискуссии и желания продолжить интересный разговор. Вас бы на ТО самое собеседование в Петрокоммерце ! Посмотрел бы я, ЧТО бы Вы о них написали и ЗДЕСЬ - и не только здесь, а много, где еще !
И у КОГО "мыльная опера" получилась бы веселее !
Изменено:
Я, кажется, понимаю, с кем вы общались на собеседовании в "зимнем саду". А вам не кажется, что это была еще и своего рода "проверкой на вшивость"? И если "звезда в шоке" от такого собеседования, то даже страшно представить в каком вы были бы шоке, пройдя это собеседование...