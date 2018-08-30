Абсолютно согласна в отношении некомпетенции руководства Московской Дирекции. Политика политикой, но людей, отдающих силы за такие крохи, надо, по меньшей мере, уважать. Жаль, что само руководство банка смотрит на это безобразие сквозь пальцы, отношение к сотрудникам - либо как на галерах, либо просто издеваются. Печально... Такая была отличная репутация! И что теперь от нее осталось!? Больше здесь не работаю, и теперь понимаю, что мне повезло, в отличие от тех, кто пришел на мое место.