Проработал год в ВТБ-24. Перешел туда из хорошего банка. Почему? Причин было несколько, банк всегда внушал доверие, плюс рядом с домом, плюс должность выше, по з/п тоже чуток выиграл... Как обещали, должен был выиграть. Долго переговоры были с ИО начальником отдела (на данный момент его только утверждали в должности), после увольнения с предыдущего места работы по идее устроился почти через месяц... Не буду вдаваться в подробности трудностей трудоустройства.



Короче, з/п не дали, которую обещали, потерял конкретно в деньгах. Мой начальник - или лучше я буду называть его человеком, который ходил на планерки от нашего отдела - просто развел руками и сказал "извини, я бился за твою з/п, но не получилось, не согласовали". Надо было послать все к чертям и уйти, но, блин, без работы тоже как-то стремно оставаться. Начал работать... блиииинннн... сколько бреда было этим полуначальником выдумано. "Модели продаж" менялись в день по несколько раз, вечером строились одни планы на завтра, завтра переделывались другие, а после обеда мы снова принимали новую модель продаж - в итоге кое-как началась работа. Более того, даже пошли первые результаты, но оказалось, что я работаю не по той модели продаж, не тех привлекаю! Короче, в итоге в провале 30 человек, двух отделов (ОПП и ОПРП) был обвинен я. Ума не приложу каким образом помешал другим отделам в выполнении плана, наверное, и МСБ, и ОРПА провалили бы из-за меня план Короче, забил я на результат отдела, работал "по модели продаж ВТБ 24 или моего типа начальника". Через полгода нулевого плана назначили другого человека, который должен был посещать планерки. Справедливости ради хочу отметить, что следующий человек, посещающий планерки, по-моему, даже привлекать умеет и руководить отделом может, правда работу оценить не берусь, так как перевели в другой отдел. Про финансовые передряги перевода промолчу, да и вообще, как многие тут отмечают, обещать - не значит жениться, это полностью отражает ВТБ 24.



Из ОПП перевелся в ОМБ, причем перевели меня не как "плохого" сотрудника, про обещанное повышение з/п опять же деликатно промолчу. Проработав в общей сложности год в ВТБ 24 с радостью перешел в другой банк. Перешел по собственному желанию, на ЗП и должность ту, которую и оговаривали на первом же собеседовании.



Хочу так же отметить что в ВТБ24 отсутствуют какие-либо условия труда! Летом в кабинете, наверное, жарче, чем на улице. Сплиты не работают - ФАКТ. Для клиентов нет кулера... точнее он есть, но воды нет в нем!!! Недавно была рассылка "ув.сотрудники, не пейте воду, клиентам не хватит" нормально?

Зато зимой не жарко! Температура не сильно отличается от температуры за окном! Одна радость - весной и осенью с крыш не течет!



Перекрестные продажи... кросс-продажи... наверное, эти понятия не подходят под методику ВТБ, есть просто ПРОДАЖИ всего и вся. За 10 минут надо продать Кредит, КК, КЛ, К4, НПФ, КЫ, вручить сертификат ВТБ страхования, а так же прокроссить МСБ, даже если у клиента нет ООО и ИП... мало ли вдруг будут.



Короче сбежал из этого банка и очень очень рад. Из плюсов... Хороший коллектив, в принципе карьерный рост присутствует (хотя поднятие по карьерной лестнице не соответствует поднятию уровня з/п).