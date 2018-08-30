Работаю в ОТП Банке более 3 лет. Обожала свою работу! Выполняла всегда все планы! Очень ценила руководителя ККО Утехинского Сергея Николаевича - он человек с большой буквы, грамотный в любом вопросе, с ним было очень легко работать, он всегда находил время, мог решить любой вопрос с руководителями торговых организаций, ценил каждого работника, был всегда на стороне своих сотрудников, мы тоже старались никогда его не подводить! Рабочий день начинался с улыбок, клиенты обращались в наш банк вновь и вновь; огромная доля, суммы, доходность, страховки, сроки - всё давалось с лёгкостью! Мы безмерно ему благодарны! Для себя сделала вывод, что рыба гниет с головы! В нашем ККО сменился руководитель - теперь нам всем (специалистам 1-го и 2-го порядка) хочется дружно сменить место работы , полное непонимание...