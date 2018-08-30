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Не ходите в Сбер работать не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Привет всем сотрудникам Сбера (бывшим, настоящим и будущим). Сегодня 17 мая 2012 года, я на 2-м дне отработки, увольняюсь. Интересная была реакция руководства: 1 - как Вам не стыдно? 2 - может, в другой доп. офис пойдете?

Последний год работы я не забуду никогда. К руководству своего ОСБ претензий нет, претензии к тому, как организована работа - я жила в банке, чтоб успеть хотя бы самое срочное. Программы не работают, банкоматы стоят, УС зависают, "клиенты всегда правы", даже тогда, когда у них дома плохо и они пришли сорвать на тебе зло.

Сегодня почти не спала. Ухожу с работы болезненно. Понимаю, что так нельзя переживать. Для всех, кто не пробовал работать в Сбере - НЕ ХОДИТЕ ТУДА РАБОТАТЬ. Сбером управляет ЦА; люди, которые учились в Европе и они реалий российской действительности не знают. Они клиентов "эй, иди сюда, проведи мне платеж...", "что ты сказала, я сейчас на горячую линию позвоню...", "пошла ты на ... со своим талоном..." не видели. ВОТ!
smile:o
ehl4438 • сотрудник
17.05.2012 04:14
15 комментариев
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mordochka777
17.05.2012 09:27
мило)
bizon04
17.05.2012 10:29
>Программы не работают, банкоматы стоят, УС зависают, "клиенты всегда правы",
>даже тогда-когда у них дома плохо и они пришли сорвать на тебе зло.
Точно, емко, правдиво, описан тот бардак, который происходит в настоящее время в Сбере.
ghost
17.05.2012 11:28
Ну по поводу людей которые учились в Европе в ЦА их по пальцам пересчитать можно, восновном родсвенники, бывшией мелькие и крупные гос.чиновники и другой сброд, и в последнее время сотрудники других ком. банков.
exsberwik
17.05.2012 11:28
Полностью согласен! Все так, как есть.
Подписываюсь под словами "Сбером управляет ЦА; люди, которые учились в Европе и они реалий российской действительности не знают."

Когда я уходил, я думал только о том хорошем, что у меня было в банке за 4 года и благодарил всех, за то, что они были в моей жизни. Это сгладило муки расставания!

А еще помогает, если есть личная почта, и нет родственников, работающих в банке, излить в виде письма рассылкой всем, с кем успел познакомиться в большей или меньшей степени...

Удачи!
Morfius
17.05.2012 13:01
Странно мне всё это. Если работа достала так, что когда утром просыпаешься и у тебя взрывается мозг от мысли, что надо туда идти - то какие могут быть муки расставания????
Я уходил с чувством огромного облегчения и первые несколько месяцев был чуть-ли не счастлив от того что с головой у меня стало нонец-то всё в порядке и на мозг ничего не давит.
Работе, о которой я пишу, я отдал 7 лет жизни.
novo96
17.05.2012 13:06
да нет, похоже те кто управляют сбером никгде не учились smile:) возьмите нашего горячо "любимого" президента ГОГу, человек не имеет ни финансового, ни экономического образования. О чём тут говорить.!!! Руководство назначается не по принципу полезности и квалификации, умения и знаний сотрудника, а по принципу это брат моего троюродного дяди..Вообщем круговая порука, а те кто ,хоть что-то соображают, глядючи на всё это ,уходят ...
blg
17.05.2012 19:10
Как точно и печально. "Оптимизация" привела к тому, что рабочий день из 8-часового плавно превратился в 13-14-часовой, а пятидневка реально становится шестидневкой. Впрочем, "не нравится-увольняйтесь", "не справитесь, проведём ротацию". Кстати, в других банках не хотят принимать бывших сберовцев, говорят, что у нас нарушенная психика и пониженная стрессоустойчивость.
Клиенты тоже люди разные. В своем большинстве очень хорошие, порядочные. Но откровенным хамам и отморозкам сейчас вообще рай в Сбере, ведь "клиент всегда прав". Издеваются изощренно, с явным наслаждением. Один из предпринимателей после рабочей поездки по Европе и Америке сказал, что мы больная нация.
mi70
17.05.2012 21:28
To novo96- Да уж нет, учились. Похоже где-то получили степень MBA. Я тут совершенно случайно купила учебник по управленческому учету для тех, кто учится на MBA.Решила прочесть. Написано все доступно, понятно. Самое главное- теперь понятно откуда ноги растут. Теперь высший менеджмент Сбера внедряет свои знания на практике с упорством маньяков. Только почему-то никто из них не удосужился просчитать издержки, которые образуются теперь из-за этих нововведений, т.к. внедряются они по принципу "заставь дурака молиться-он лоб расшибет". С Внедрением ПСС почему-то повсеместно не только увеличился рабочий день, но и из-за этого сильно ухудшился моральный климат. Поэтому люди увольняются пачками. Все эти замеры, которые делаются- в 80% ДО не замеряны, а нарисованы, подогнаны под эталон. Какой дурак будет делать замеры в свой выходной, которого может и не быть вовсе. Посчитали бы в Московском банке, например, сколько приходится потратить денег на молодого специалиста, который приходит на место уволившегося опытного. Мне в учебнике по курсу MBA понравился один описанный случай про больницу, в которой в течение месяца - 36 часов простаивала палата неотложной помощи из-за того, что руководство больницы, желая сэкономить за зарплате персонала уволило 2-х уборщиц.В результате этого в палате неотложной помощи нельзя было принимать пациентов из-за того, что она не убрана, не отмыта и не продизинфицирована. Простаивало дорогостоящее оборудование, высококвалифицированные врачи не могли бесперебойно вести прием пациентов. А все из-за того, что другие уборщицы не могли убирать эту палату, т.к. были заняты в других местах. Вот и в Сбере все экономят, замеряют- а все это туфта. Не поможет никому 3-я линия в абсолютно всех случаях, т.к. по закону подлости все происходит одновременно: занят МПП со своим клиентом, у 3-й линии сложный клиент минут на 40 с 3-хэтажной компенсацией и наследством. А в это время руководитель ДО по телефону с информатиками "лечит" компьютер. А если не сделать этот комп срочно, то очередь будет стоять постоянно. А еще для полного счастья, как оказывается в последствии, что в этот момент ДО посетил тайный покупатель Досокращались до того, что люди сами уже бегут из этой "палаты №6". Скоро гастарбайтеров из Узбекистана будете нанимать. Не рассчитали малость господа ученые. Может стоит ослабить поводья, а то эта лошадь (сотрудники Сбера) скоро сдохнет. Может хватит уже кошмарить сотрудников? Все, что написано в умных книжках для получения степени MBA- это конечно нужно. Нужно идти в ногу со временем. Но тут вы ,господа, явно перегибаете палку.

Изменено: mi70 - 17.05.2012 22:57
novo96
18.05.2012 14:06
Вы знаете, я это МВА вообще за образование не считаю, это наподобе Хабборда, которое уже во всем мире признано вредным.
mi70
18.05.2012 16:24
Вот ПСС- это полное погружение в Хаббарда
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