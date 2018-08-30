Привет всем сотрудникам Сбера (бывшим, настоящим и будущим). Сегодня 17 мая 2012 года, я на 2-м дне отработки, увольняюсь. Интересная была реакция руководства: 1 - как Вам не стыдно? 2 - может, в другой доп. офис пойдете?



Последний год работы я не забуду никогда. К руководству своего ОСБ претензий нет, претензии к тому, как организована работа - я жила в банке, чтоб успеть хотя бы самое срочное. Программы не работают, банкоматы стоят, УС зависают, "клиенты всегда правы", даже тогда, когда у них дома плохо и они пришли сорвать на тебе зло.



Сегодня почти не спала. Ухожу с работы болезненно. Понимаю, что так нельзя переживать. Для всех, кто не пробовал работать в Сбере - НЕ ХОДИТЕ ТУДА РАБОТАТЬ. Сбером управляет ЦА; люди, которые учились в Европе и они реалий российской действительности не знают. Они клиентов "эй, иди сюда, проведи мне платеж...", "что ты сказала, я сейчас на горячую линию позвоню...", "пошла ты на ... со своим талоном..." не видели. ВОТ!

