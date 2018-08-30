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Привет всем сотрудникам Сбера (бывшим, настоящим и будущим). Сегодня 17 мая 2012 года, я на 2-м дне отработки, увольняюсь. Интересная была реакция руководства: 1 - как Вам не стыдно? 2 - может, в другой доп. офис пойдете?
Последний год работы я не забуду никогда. К руководству своего ОСБ претензий нет, претензии к тому, как организована работа - я жила в банке, чтоб успеть хотя бы самое срочное. Программы не работают, банкоматы стоят, УС зависают, "клиенты всегда правы", даже тогда, когда у них дома плохо и они пришли сорвать на тебе зло.
Сегодня почти не спала. Ухожу с работы болезненно. Понимаю, что так нельзя переживать. Для всех, кто не пробовал работать в Сбере - НЕ ХОДИТЕ ТУДА РАБОТАТЬ. Сбером управляет ЦА; люди, которые учились в Европе и они реалий российской действительности не знают. Они клиентов "эй, иди сюда, проведи мне платеж...", "что ты сказала, я сейчас на горячую линию позвоню...", "пошла ты на ... со своим талоном..." не видели. ВОТ!
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ehl4438 • сотрудник
17.05.2012 04:14
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>даже тогда-когда у них дома плохо и они пришли сорвать на тебе зло.
Точно, емко, правдиво, описан тот бардак, который происходит в настоящее время в Сбере.
Подписываюсь под словами "Сбером управляет ЦА; люди, которые учились в Европе и они реалий российской действительности не знают."
Когда я уходил, я думал только о том хорошем, что у меня было в банке за 4 года и благодарил всех, за то, что они были в моей жизни. Это сгладило муки расставания!
А еще помогает, если есть личная почта, и нет родственников, работающих в банке, излить в виде письма рассылкой всем, с кем успел познакомиться в большей или меньшей степени...
Удачи!
Я уходил с чувством огромного облегчения и первые несколько месяцев был чуть-ли не счастлив от того что с головой у меня стало нонец-то всё в порядке и на мозг ничего не давит.
Работе, о которой я пишу, я отдал 7 лет жизни.
Клиенты тоже люди разные. В своем большинстве очень хорошие, порядочные. Но откровенным хамам и отморозкам сейчас вообще рай в Сбере, ведь "клиент всегда прав". Издеваются изощренно, с явным наслаждением. Один из предпринимателей после рабочей поездки по Европе и Америке сказал, что мы больная нация.
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