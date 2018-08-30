В общем, кредитов я в этом банке не брала и точно не взяла бы, т.к. работала я в нём и знаю всю его политику. Совет дать хочу людям, которые хотят в нём работать - не стоит! Жалеть будете всю оставшуюся жизнь. Во-первых, придя на работу, пройдя несколько собеседований, после многочисленных нервотрепов, вас возьмут на работу, потому что они всех принимают, даже с улицы и без образования, не верьте в их отборы, они всем рады. Так вот, к теме. Они вас станут обучать месяц, так сказать испытательно-учебный процесс, за который полагается з/п чуть ниже, чем после испытательного срока. Потом они отправят вас на обучение в другой город, естественно, по их словам, опять же за их счет, но в итоге, когда настанет этот день обучения, они вам скажут, что денег нет, увы, у банка, вам нужно немножко подождать, вам их переведут уже будучи в другом городе, но не верьте - в действительности все не так, как кажется красиво поначалу! Вы будете бегать по городу и раздавать листовки, хотя пришли в бэк-офис работать, или же кассиром, скажем так... Поедете за свой счет в другой город, приедете - никаких денег вы не увидите, и они найдут миллион причин, чтобы вас уволить и при всем этом не заплатить денег! Прежде чем пойти на работу туда, подумайте миллион раз, а нужно ли оно вам, тратить своё время, деньги... И кредиты не берите, процент большой, всю жизнь расчитываться будете, что-нибудь, да припишут! Всех благ вам, люди добрые!