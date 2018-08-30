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Не ходите туда работать! отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
В общем, кредитов я в этом банке не брала и точно не взяла бы, т.к. работала я в нём и знаю всю его политику. Совет дать хочу людям, которые хотят в нём работать - не стоит! Жалеть будете всю оставшуюся жизнь. Во-первых, придя на работу, пройдя несколько собеседований, после многочисленных нервотрепов, вас возьмут на работу, потому что они всех принимают, даже с улицы и без образования, не верьте в их отборы, они всем рады. Так вот, к теме. Они вас станут обучать месяц, так сказать испытательно-учебный процесс, за который полагается з/п чуть ниже, чем после испытательного срока. Потом они отправят вас на обучение в другой город, естественно, по их словам, опять же за их счет, но в итоге, когда настанет этот день обучения, они вам скажут, что денег нет, увы, у банка, вам нужно немножко подождать, вам их переведут уже будучи в другом городе, но не верьте - в действительности все не так, как кажется красиво поначалу! Вы будете бегать по городу и раздавать листовки, хотя пришли в бэк-офис работать, или же кассиром, скажем так... Поедете за свой счет в другой город, приедете - никаких денег вы не увидите, и они найдут миллион причин, чтобы вас уволить и при всем этом не заплатить денег! Прежде чем пойти на работу туда, подумайте миллион раз, а нужно ли оно вам, тратить своё время, деньги... И кредиты не берите, процент большой, всю жизнь расчитываться будете, что-нибудь, да припишут! Всех благ вам, люди добрые!
sraбывший сотрудник
17.05.2012 16:37
Администратор:
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10 комментариев
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Pavlonciy
17.05.2012 17:59
Да, прискорбная история. Если я все правильно понял : зовут на "обучение" в другой город за свой счет, там "обламывают" : заставляют раздавать листовки, но в итоге, ни учебы, ни работы, ни денег - а только расходы на дорогу и проживание ? Звучит удручающе ! А вот насчет того, что "вас возьмут на работу, потому что они всех принимают, даже с улицы и без образования" - не соглашусь ни за что ! Меня туда НЕ ВЗЯЛИ после работы в 3-х куда более солидных банках и более значимых должностей, хотя ни ТЕСТИРОВАНИЯ, ни беседы с РУКОВОДИТЕЛЕМ, ни даже ПРОВЕРКИ СБ не было : http://www.banki.ru/services/official...3#comments Хотя, до самого банка я так и не дошел, пребывания в "бизнес-центре класса Е" запомнилось на всю оставшуюся жизнь.
Pavlonciy
17.05.2012 18:00
!

Изменено: Pavlonciy - 17.05.2012 21:26
tarzan
18.05.2012 09:31
Да просто банкам уже не нужны специалисты.
Им нужны рабы, а кто ими может быть - молодежь, на которую можно повесить все и вся.
В нашем городе штат банковских работников по всем банком молодеет день ото дня, а толку как от работников от них ноль...
Morfius
18.05.2012 17:37
Я просто не в курсе. Бизнес центр класса Е - это лучше подвальчика или хуже?
Pavlonciy
21.05.2012 07:49
Уважаемый Morfius ! "D" - это самая низкая категория офисов, согласно официальной системе ранжирования. Ну типа сырого подвала без окон и вентиляции. А меня пригласили на собеседование просто в "помойку" : занюханную комнатенку, в которой кто-то жрал неделю назад, да так все там и оставил. Потому и присваиваю категорию "Е". Кто-то скажет : то помещение принадлежит не банку и будет ПРАВ ! Соглашусь, но прежде чем приглашать людей на переговоры - проверь, осмотри помещение, подготовься к встрече. Ведь туда приходят не только соискатели, но и клиенты банка !
Pavlonciy
21.05.2012 07:57
Уважаемый tarzan ! КТО нужен банкам вообще - вопрос риторический. А набирают тех, кто нужен конкретным менеджерам, которые действительно все моложе и моложе. И естественно, сами менеджеры привлекают народ моложе самих себя. Ну, и для СБ молодой сотрудник без опыта - ИДЕАЛЬНЫЙ кандидат для проверки : НИГДЕ не работал и сообщить о нем просто НЕКОМУ и НЕЧЕГО, что ИДЕАЛЬНО устраивает СБ согласно регламентов по персоналу. "Круговорот недоумков" - только так можно назвать нынешнюю банковскую политику в области подбора персонала : за молодого и неопытного кандидата не отвечает НИКТО.
Sigmov
23.06.2012 11:28
> Поедете за свой счет в другой город, приедете - никаких денег вы не увидите, и они найдут миллион причин, чтобы вас уволить

Не верится.... Платил банк командировочные или нет, тем не менее он УЖЕ понес расходы на Ваше обучение и уволнять Вас просто так им нет никакого резона.
esv2552
26.07.2012 22:49
Отработала в ОАО КБ Восточный 1,9 года, очень благодарна Отделу супервизии - СЗТУ (счас его уже нет, расформирован) и Супервизорам ЦГС за помощь в обучении и поддержку в работе.
На мой взгляд, данный коммент не объективен: обучение проводится 2-3 недели, за каждый новым сотрудником закрепляется наставник, который учит и может помочь в любую минуту, а также есть тренер. который оказывает посильную помощь в обучении и работе.А для помощь в самых затруднительных вопросах есть служба Супервизии, которая по эл.почте ответить в течении 5 мин. на любой вопрос и подскажет выход из любой ситуации.Когда я перешла в другой банк у меня был шок.т .к. меня никто не учил, тренеров нет. группы сопровождения нет...мне выдали какую-то теорию и на 3й день посадили за совершенно незнакомые программы и приказали работать, ведь все доступы мне предоставлены и я должна выполнять план...вот. тут-то я и вспомнила с ностальгией систему Восточного...
В Банке все официально. когда новый сотрудник приступает к обучению, тут же он официально принимается на работу (с меньшим окладом)и ему выплачивается з/п за часы. которые он провел в офисе на обучении. З/п поступает регулярно, без задержек на зарплатный счет, который открывается сотруднику и препятствий к получению з/п нет никаких, если только собственная лень сотрудника прийти и получить з/п. Все командировки оплачиваются в полном объеме, если оформить документы на командировку вовремя, ДС поступают на зарплатный счет.
Вас смущает,что вы раздаете листовки или работаете на УРМ???А что Вы хотели, ничего не делать и получать высокую з/п???Всего надо достигать!
Лично я, вспоминаю Восточный , в основном только с положительной стороны.Считаю,что это хороший опыт!
Я благодарна Банку. что мне дали шанс работать, развиваться и поверили в меня и дали достойную з/п.
....а ушла почему?Просто предложили более перспективную должность, которую не мог дать ВЭБ...и все
nahal
04.09.2012 03:58
все хотят сожрать пирог, а сделать его кишка тонка............ smile:D так что учитесь и не пи.......те.........
lizwvetka
10.02.2013 19:26
А не кажется ли вам SRA, что сами себе противоречите - с ваших кучи слов можно подумать, что у банка нет денег? В како меще банке вам станут платить ЗП в процессе обучения? Многие ли банки вас за счет командировки (оплата опять таки Банком) отправят в другой город на обучение? Ведь отправляют-то не тьму тарканью, а в приличный город. То, что несколько собеседований при трудоустрйстве, так это дело вполне приемлимое. Вот как раз для того, что бы не устроился тот, кого совсем не нужно даже на пушечный выстрел подпускать. А рады в банке всем нормальным людям, и принимают на работу без опыта, т.к. в каждого готовы вложить деньги, время, силы для обучения и дальнейшего развития, а часто даже и повышения.
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