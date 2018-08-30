Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Не ходите туда работать!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|В общем, кредитов я в этом банке не брала и точно не взяла бы, т.к. работала я в нём и знаю всю его политику. Совет дать хочу людям, которые хотят в нём работать - не стоит! Жалеть будете всю оставшуюся жизнь. Во-первых, придя на работу, пройдя несколько собеседований, после многочисленных нервотрепов, вас возьмут на работу, потому что они всех принимают, даже с улицы и без образования, не верьте в их отборы, они всем рады. Так вот, к теме. Они вас станут обучать месяц, так сказать испытательно-учебный процесс, за который полагается з/п чуть ниже, чем после испытательного срока. Потом они отправят вас на обучение в другой город, естественно, по их словам, опять же за их счет, но в итоге, когда настанет этот день обучения, они вам скажут, что денег нет, увы, у банка, вам нужно немножко подождать, вам их переведут уже будучи в другом городе, но не верьте - в действительности все не так, как кажется красиво поначалу! Вы будете бегать по городу и раздавать листовки, хотя пришли в бэк-офис работать, или же кассиром, скажем так... Поедете за свой счет в другой город, приедете - никаких денег вы не увидите, и они найдут миллион причин, чтобы вас уволить и при всем этом не заплатить денег! Прежде чем пойти на работу туда, подумайте миллион раз, а нужно ли оно вам, тратить своё время, деньги... И кредиты не берите, процент большой, всю жизнь расчитываться будете, что-нибудь, да припишут! Всех благ вам, люди добрые!
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3
sra • бывший сотрудник
17.05.2012 16:37
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Администратор:
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Изменено:
Им нужны рабы, а кто ими может быть - молодежь, на которую можно повесить все и вся.
В нашем городе штат банковских работников по всем банком молодеет день ото дня, а толку как от работников от них ноль...
Не верится.... Платил банк командировочные или нет, тем не менее он УЖЕ понес расходы на Ваше обучение и уволнять Вас просто так им нет никакого резона.
На мой взгляд, данный коммент не объективен: обучение проводится 2-3 недели, за каждый новым сотрудником закрепляется наставник, который учит и может помочь в любую минуту, а также есть тренер. который оказывает посильную помощь в обучении и работе.А для помощь в самых затруднительных вопросах есть служба Супервизии, которая по эл.почте ответить в течении 5 мин. на любой вопрос и подскажет выход из любой ситуации.Когда я перешла в другой банк у меня был шок.т .к. меня никто не учил, тренеров нет. группы сопровождения нет...мне выдали какую-то теорию и на 3й день посадили за совершенно незнакомые программы и приказали работать, ведь все доступы мне предоставлены и я должна выполнять план...вот. тут-то я и вспомнила с ностальгией систему Восточного...
В Банке все официально. когда новый сотрудник приступает к обучению, тут же он официально принимается на работу (с меньшим окладом)и ему выплачивается з/п за часы. которые он провел в офисе на обучении. З/п поступает регулярно, без задержек на зарплатный счет, который открывается сотруднику и препятствий к получению з/п нет никаких, если только собственная лень сотрудника прийти и получить з/п. Все командировки оплачиваются в полном объеме, если оформить документы на командировку вовремя, ДС поступают на зарплатный счет.
Вас смущает,что вы раздаете листовки или работаете на УРМ???А что Вы хотели, ничего не делать и получать высокую з/п???Всего надо достигать!
Лично я, вспоминаю Восточный , в основном только с положительной стороны.Считаю,что это хороший опыт!
Я благодарна Банку. что мне дали шанс работать, развиваться и поверили в меня и дали достойную з/п.
....а ушла почему?Просто предложили более перспективную должность, которую не мог дать ВЭБ...и все