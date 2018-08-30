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|Уважаемые сотрудники, вы обнагнели и зажирели
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Как вам не стыдно! Сердце кровью обливается. Вы работаете в этом банке, и поливаете его грязью! Ну если вы не хотите работать (я обращаюсь к КС, СКС), если вы сидите на месте, не поднимаясь со стула, зачем вы жалуетесь на зарплату!!! Все, кто хотят работать и зарабатывать, они так и делают, получают свои кровно заработанные бонусы и безумно рады своей работе. Если что-то не устраивает, двери всегда открыты (я хочу повторить не устраивает только тех, кто ничего не делает). По поводу декретного отпуска - просто дикость какая-то, я сама уходила, я получила бонусы через 2 месяца, ни одна из моих знакомых не столкнулась с такой ситуацией, все остались довольны декретными, бонусами. Согласитесь, коллеги - мы сами строим свою жизнь. Приходя на работу надо работать, чего сидеть-то! Вставай и работай - и вот тогда вы сами удивитесь какая у нас шикарная зарплата!
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anna666 • сотрудник
17.05.2012 21:59
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Администратор:
Переведено в "не голосовал". В отзывах описываем личный опыт работы, а не опровержение предыдущих отзывов (это можно сделать в комментариях).
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Ответ банка:
Здравствуйте, Анна,
Спасибо за Ваше письмо – очень искреннее и эмоциональное. Я рада, что наши сотрудники знают, что в Хоум Кредите можно работать и зарабатывать, и, еще мне очень приятно, Вы готовы защищать наш Банк, если чувствуете, что имеет место несправедливость.
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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Это же народная мудрость, нельзя от нее отмахиваться.
двое - пашут, семеро - руками машут.
Так что критерий "сидите на ж.пе - поэтому мало получаете, не совсем верный".
=)
из множества недовольных, нашлась одна довольная...
факт...
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