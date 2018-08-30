Как вам не стыдно! Сердце кровью обливается. Вы работаете в этом банке, и поливаете его грязью! Ну если вы не хотите работать (я обращаюсь к КС, СКС), если вы сидите на месте, не поднимаясь со стула, зачем вы жалуетесь на зарплату!!! Все, кто хотят работать и зарабатывать, они так и делают, получают свои кровно заработанные бонусы и безумно рады своей работе. Если что-то не устраивает, двери всегда открыты (я хочу повторить не устраивает только тех, кто ничего не делает). По поводу декретного отпуска - просто дикость какая-то, я сама уходила, я получила бонусы через 2 месяца, ни одна из моих знакомых не столкнулась с такой ситуацией, все остались довольны декретными, бонусами. Согласитесь, коллеги - мы сами строим свою жизнь. Приходя на работу надо работать, чего сидеть-то! Вставай и работай - и вот тогда вы сами удивитесь какая у нас шикарная зарплата!