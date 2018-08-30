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Уважаемые сотрудники, вы обнагнели и зажирели не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Как вам не стыдно! Сердце кровью обливается. Вы работаете в этом банке, и поливаете его грязью! Ну если вы не хотите работать (я обращаюсь к КС, СКС), если вы сидите на месте, не поднимаясь со стула, зачем вы жалуетесь на зарплату!!! Все, кто хотят работать и зарабатывать, они так и делают, получают свои кровно заработанные бонусы и безумно рады своей работе. Если что-то не устраивает, двери всегда открыты (я хочу повторить не устраивает только тех, кто ничего не делает). По поводу декретного отпуска - просто дикость какая-то, я сама уходила, я получила бонусы через 2 месяца, ни одна из моих знакомых не столкнулась с такой ситуацией, все остались довольны декретными, бонусами. Согласитесь, коллеги - мы сами строим свою жизнь. Приходя на работу надо работать, чего сидеть-то! Вставай и работай - и вот тогда вы сами удивитесь какая у нас шикарная зарплата!
anna666 • сотрудник
17.05.2012 21:59
Администратор:
Переведено в "не голосовал". В отзывах описываем личный опыт работы, а не опровержение предыдущих отзывов (это можно сделать в комментариях).
Ответ банка:
Здравствуйте, Анна,

Спасибо за Ваше письмо – очень искреннее и эмоциональное. Я рада, что наши сотрудники знают, что в Хоум Кредите можно работать и зарабатывать, и, еще мне очень приятно, Вы готовы защищать наш Банк, если чувствуете, что имеет место несправедливость.

С уважением,

Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
10 комментариев
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StarWoofy
18.05.2012 09:23
А как же известная поговорка "работа - дураков любит"?
Это же народная мудрость, нельзя от нее отмахиваться.
otchetr
18.05.2012 09:25
Соглашусь, что не так уж всё плохо. Когда уволнялась, то была приятно удивлена, что начислили премии через месяц-два за последние месяцы работы.
StarWoofy
18.05.2012 09:26
О! Ещё вспомнил:
двое - пашут, семеро - руками машут.

Так что критерий "сидите на ж.пе - поэтому мало получаете, не совсем верный".
=)
tarzan
18.05.2012 09:33
да... странно даже
из множества недовольных, нашлась одна довольная...
факт...
tarzan
18.05.2012 09:34
И на счет "обнаглели и зажирели" - не тактично...
-=FOX=-
18.05.2012 11:48
anna666
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Morfius
18.05.2012 17:40
Меня терзают смутные сомнения. Кажется автор из руководства. У нее действительно жирные бонусы и всё оплачивается.
Вердикт: тогда верю!
tarzan
18.05.2012 18:06
2 Morfius: +100500
Rich_
18.05.2012 20:16
-FOX- я думаю точно так же или это знаменитая патриотка с Однокласников Анна Орлова
Василий Потапов
13.08.2012 15:57
smile:D Добрый день!!!
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