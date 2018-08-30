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Работаю в банке год и 2 месяца, Санкт-Петербург. Моя работа - оформлять кредиты на торговой точке. Это начальная позиция, на которую чаще всего приходят новые люди.
Сразу скажу - не верьте всему, что вам будут обещать на собеседовании. Девушка мне тогда с честными глазами говорила, что меньше 25 тыс. руб. в банке получают только ленивые и то изредка - это НЕ ПРАВДА. Никто, абсолютно никто из тех, с кем мне довелось общаться, не имеет даже стабильной двадцатки. Чаще - 15-18 тысяч, с которых приготовьтесь отдавать по 15% в счет депремирования, которое случается КАЖДЫЙ МЕСЯЦ!
Не знаю, какие там планы спускают ведущим менеджерам с Москвы, но до нас доводятся только завышенные-перезавышенные планы, выполнить которые нереально. И они постоянно меняются! Вам будут раз в 4-5 дней скидывать смску с новыми планами и постоянно найдется, за что вычесть деньги с вашей з/п в конце месяца!
Помимо оформления кредитов, вас будут заставлять ВПАРИВАТЬ якобы "добровольные" страховки и карты. В итоге, клиент от вас должен уйти с 2 страховками и 2 картами, иначе будете писать объяснительные постоянно и ездить в офис на промыв мозгов.
В банке не гнушаются откровенно нечестными способами работы. Подумайте, руководство, которое поощряет обман и плюет на клиентов, будет ли вежливо и честно обходиться с вами?
Приготовьтесь к тому, что вы будете постоянно чувствовать, что вы никому не нужны и ОЧЕНЬ ЗАМЕНИМЫ. До такой степени, что если вы через год попросите хотя бы немного поднять вам категорию, которая за это время по закону должна быть поднята уже 3 раза, вас просто пошлют матом.
Вас будут выдергивать с выходных, работать вы будете 5\2, забудьте о графике 4\3, который обещают на собеседовании. И забудьте о сдвоенных выходных. Все обучения и тренинги - тоже в ваши выходные, причем до 7 вечера!!!
Я искренне считаю, что просто потеряла в банке время и нервы. Такого отвратительного отношения вы не встретите нигде! Объявления о работе - это просто красивые слова, вы будете работать как проклятые за копейки.
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2
managerkredit • сотрудник
18.05.2012 13:57
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А подделка документов - это как? Вообще-то это подсудное дело.
На счет "ВПАРИВАТЬ якобы "добровольные" страховки". Обуславливать приобретение одной услуги приобретением другой - это нарушение прав потребителей. Страховка предоставляется добровольно, не хочешь не бери. Другое дело Вас заставляют выполнять план по продаже страховых продуктов как Вы изволите выразиться "ВПАРИВАТЬ".
Но теперь всё встало на свои места.
http://www.banki.ru/services/response...ID=3857510