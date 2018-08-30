Работаю в банке год и 2 месяца, Санкт-Петербург. Моя работа - оформлять кредиты на торговой точке. Это начальная позиция, на которую чаще всего приходят новые люди.



Сразу скажу - не верьте всему, что вам будут обещать на собеседовании. Девушка мне тогда с честными глазами говорила, что меньше 25 тыс. руб. в банке получают только ленивые и то изредка - это НЕ ПРАВДА. Никто, абсолютно никто из тех, с кем мне довелось общаться, не имеет даже стабильной двадцатки. Чаще - 15-18 тысяч, с которых приготовьтесь отдавать по 15% в счет депремирования, которое случается КАЖДЫЙ МЕСЯЦ!



Не знаю, какие там планы спускают ведущим менеджерам с Москвы, но до нас доводятся только завышенные-перезавышенные планы, выполнить которые нереально. И они постоянно меняются! Вам будут раз в 4-5 дней скидывать смску с новыми планами и постоянно найдется, за что вычесть деньги с вашей з/п в конце месяца!



Помимо оформления кредитов, вас будут заставлять ВПАРИВАТЬ якобы "добровольные" страховки и карты. В итоге, клиент от вас должен уйти с 2 страховками и 2 картами, иначе будете писать объяснительные постоянно и ездить в офис на промыв мозгов.



В банке не гнушаются откровенно нечестными способами работы. Подумайте, руководство, которое поощряет обман и плюет на клиентов, будет ли вежливо и честно обходиться с вами?



Приготовьтесь к тому, что вы будете постоянно чувствовать, что вы никому не нужны и ОЧЕНЬ ЗАМЕНИМЫ. До такой степени, что если вы через год попросите хотя бы немного поднять вам категорию, которая за это время по закону должна быть поднята уже 3 раза, вас просто пошлют матом.



Вас будут выдергивать с выходных, работать вы будете 5\2, забудьте о графике 4\3, который обещают на собеседовании. И забудьте о сдвоенных выходных. Все обучения и тренинги - тоже в ваши выходные, причем до 7 вечера!!!



Я искренне считаю, что просто потеряла в банке время и нервы. Такого отвратительного отношения вы не встретите нигде! Объявления о работе - это просто красивые слова, вы будете работать как проклятые за копейки.