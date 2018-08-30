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Ни кому бы не посоветовала сюда устраиваться плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работаю в банке год и 2 месяца, Санкт-Петербург. Моя работа - оформлять кредиты на торговой точке. Это начальная позиция, на которую чаще всего приходят новые люди.

Сразу скажу - не верьте всему, что вам будут обещать на собеседовании. Девушка мне тогда с честными глазами говорила, что меньше 25 тыс. руб. в банке получают только ленивые и то изредка - это НЕ ПРАВДА. Никто, абсолютно никто из тех, с кем мне довелось общаться, не имеет даже стабильной двадцатки. Чаще - 15-18 тысяч, с которых приготовьтесь отдавать по 15% в счет депремирования, которое случается КАЖДЫЙ МЕСЯЦ!

Не знаю, какие там планы спускают ведущим менеджерам с Москвы, но до нас доводятся только завышенные-перезавышенные планы, выполнить которые нереально. И они постоянно меняются! Вам будут раз в 4-5 дней скидывать смску с новыми планами и постоянно найдется, за что вычесть деньги с вашей з/п в конце месяца! smile:!:

Помимо оформления кредитов, вас будут заставлять ВПАРИВАТЬ якобы "добровольные" страховки и карты. В итоге, клиент от вас должен уйти с 2 страховками и 2 картами, иначе будете писать объяснительные постоянно и ездить в офис на промыв мозгов.

В банке не гнушаются откровенно нечестными способами работы. Подумайте, руководство, которое поощряет обман и плюет на клиентов, будет ли вежливо и честно обходиться с вами?

Приготовьтесь к тому, что вы будете постоянно чувствовать, что вы никому не нужны и ОЧЕНЬ ЗАМЕНИМЫ. До такой степени, что если вы через год попросите хотя бы немного поднять вам категорию, которая за это время по закону должна быть поднята уже 3 раза, вас просто пошлют матом.

Вас будут выдергивать с выходных, работать вы будете 5\2, забудьте о графике 4\3, который обещают на собеседовании. И забудьте о сдвоенных выходных. Все обучения и тренинги - тоже в ваши выходные, причем до 7 вечера!!!

Я искренне считаю, что просто потеряла в банке время и нервы. Такого отвратительного отношения вы не встретите нигде! Объявления о работе - это просто красивые слова, вы будете работать как проклятые за копейки.
managerkredit • сотрудник
18.05.2012 13:57
6 комментариев
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Morfius
18.05.2012 18:14
Ну что вы так сразу - обман! Может просто всей правды не говорить? Может просто умолчание?
А подделка документов - это как? Вообще-то это подсудное дело.
murrr
19.05.2012 00:07
Что то сомневаюсь на счет подделки документов с подачи руководства. Если только сами сотрудники из за низкой зп... А планы, конечно, бешеные. Из за этих идиотских планов основной негатив у людей к банку.
Bank-gyry
29.05.2012 01:02
Уважаемый/уважаемая, обвиняя в подделке документов будьте готовы к судебному процессу о клевете. Это уголовная ответственность и срок знаете ли. Факты Вс возможно и спасут, иначе Ваши обвинения голословны - пакуйте вещи, сушите сухари. Это не смешно.
На счет "ВПАРИВАТЬ якобы "добровольные" страховки". Обуславливать приобретение одной услуги приобретением другой - это нарушение прав потребителей. Страховка предоставляется добровольно, не хочешь не бери. Другое дело Вас заставляют выполнять план по продаже страховых продуктов как Вы изволите выразиться "ВПАРИВАТЬ".
Eventa
05.06.2012 11:22
Теперь понятно, откуда ноги растут. Я, конечно, осознавала, что это не сотрудники по своей прихоте впаривают, а их заставляют.
Но теперь всё встало на свои места.
http://www.banki.ru/services/response...ID=3857510
Eventa
05.06.2012 11:23
Автор, Траст и ХКБ - тоже активно продают, но не впаривают. И зарплаты, как мне кажется, у них на уровне РС. Присмотритесь к этим банкам.
koshkarbek
30.06.2012 13:27
Господа Morfius, murrr и Bank-gyry, где вы увидели в отзыве слово "подделка"? Я, например не нашел. А если перефразировать вас, то вы сейчас занимаетесь угрозами, что также влечет уголовную ответственность. Не запугивайте девушку, граждане!
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