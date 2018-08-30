Работаю в одном из иногородних филиалов Мастер-Банка. Зарплату не повышали с 2007 года, и не собираются. Сотрудники увольняются часто. Наберутся опыта и переходят в другие банки. Руководство не дорожит даже опытными специалистами. Новые сотрудники уходят в другие банки буквально через месяц. Всех это устраивает. Меньше затрат на зарплату. Людей постоянно не хватает, нагрузки на одного человека большие. Иной раз некогда по нужде сходить за день. Руководители филиала имеют зарплату, как простые операционисты в других банках. Рядовые сотрудники просто бомжуют. Водители автобусов получают больше. Все, кто имел возможность, из банка убежал, кто не имеет - пыхтят. Но хочу отметить, что коллектив хороший, дружный, руководство филиала справедливое, все терпят и надеются на повышение зарплат. Если не повысят кардинально в этом квартале, то решили всем филиалом перейти в другой банк. Какой не скажу. Секрет. С уважением и пониманием ко всем руководителям Мастер-Банка. Николай.