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|«КрЕтическая» ошибка Западного
|отрицательный голос не засчитан
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В Банке Западный самая главная проблема в следующем: в головном офисе нет профессиональных специалистов, а рыба, как известно, гниет с головы. Сетью управляют самоучки–экспериментаторы, до этого имеющие отдаленное отношение к руководству и развитию розничной сети банка. Из-за этих экспериментов собственники теряют огромные деньги, которые изначально можно было потратить на небольшую команду действительно грамотных специалистов, имеющих опыт развития банковского ритейла, и тогда сеть бы работала эффективно. Ведь ничего придумывать нового не надо, все основные приемы и способы давно используются ведущими банками, нужны только люди, такой опыт имеющие и воля.
В Западном же используется очень ущербная практика. Если какое-то региональное подразделение успешно, то головной офис полагает, что это целиком и полностью заслуга руководителя ККО/ДО/ОО, и что такой руководитель может сделать такой же успешной всю сеть полностью, что является большой ошибкой. Масштабы совсем разные. Кроме того, не учитывается специфика региона, преобладание в регионе тех или иных социальных групп, местоположение офиса и многое другое. Так, один такой «спец» был переведен из Калининграда, где продажи шли хорошо, в московский регион. Как итог, московский офис вот уже полгода буквально загибается, продаж нет вообще… Но выводов никто не делает и дальше больше. Из Липецка притащили Валерия К и поручили ему заниматься развитием всей региональной сети банки. Вышел из этого такой цирк, что сложно описать.
Начну с того, что никто не задался вопросом, почему человек, работавший в свое время в таких «титанах» отечественного банковского бизнеса как «Альфа-Банк» и Внешторгбанк, в свои почтенные уже 45 лет не построил успешную карьеру там, а переметнулся скажем так из Премьер-лиги в Третий любительский эшелон? Ответы на эти вопросы я получил некоторое время спустя, увидев ту какофонию, которая началась в банке с его приходом.
Началось все с постоянных и бесконечных «селекторных совещаний», когда все руководители и их замы должны в указанное время позвонить по указанному телефону и присоединиться к телефонной конференции. Начинается все с переклички, кто присоединился, а кто нет. Причем что интересно, об этих совещаниях сообщается за день, а иногда в тот же день, когда она проводится. Я извиняюсь, вообще-то деловой человек расписывает свои встречи заранее как минимум на неделю вперед, иначе продажи не построить и что мне делать, если у меня в 10:00 встреча и в 10:00 же это совещание? Это полбеды. Совещание абсолютно бесполезны и главной целью преследуют потешить самолюбие и властные амбиции самого Валерия К (об этом чуть ниже). Информационная нагрузка для формата телефонной конференции – нулевая. В предыдущих банках, где мне довелось работать, подобную информацию (схемы рассмотрения заявки, изменение условий продукта и проч.) просто спускали электронной рассылкой. Тут же целое политбюро. Затем КАЖДОГО опять спрашивают, есть ли вопросы. КАЖДОГО ПЕРСОНАЛЬНО! Как будто нельзя сказать: «Коллеги, у кого есть вопросы, я готов выслушать. Нет? Тогда все, до свидания!» Затем эта тема перескакивает на «кто сколько напродавал и почему так мало», опять перекличка, опять каждого по городу и фамилии, а остальные в это время, вместо работы, отложив встречи, слушают то, что к ним не имеет никакого отношения. Результат – 2 часа, а иногда и более, потерянного времени, каша в голове.
Следующий маразм еще круче. Это рассылка на 1 листочке документа Word каких-то схем и таблиц из плохих учебников по менеджменту, которые я учил еще на первых курса ВУЗа. Схемы эти, по мнению Валерия К, описывают какие-то изменения в структуре банке, какие-то переподчинения. При этом используются крайне загадочные обороты, которые призваны подчеркнуть «продвинутость» автора. Получается очень наивно, например: «блок_сеть», «бизнесовая нацеленность», «логика матричной системы». При этом все это рассылается только ради самой рассылки, с целью показать, каков я умен и продвинут, и с целью имитации бурной деятельности. Ничего ВООБЩЕ не меняется, все занимаются тем, чем и занимались, и практическая цель рассылки этого бреда остается загадкой. Ну что за детсад в самом деле-то? Сидишь, смотришь на всю эту ахинею, как на семинаре, нет, не в ВУЗе даже, а колледже каком-нибудь дешевом. Еще и письма подписывает «VK» и все. Что за ребячество? Есть вообще-то деловой этикет и требования к оформлению деловой переписки, а это что, мы в чате что-ли каком-то или форуме? Давайте все себе еще ники придумаем. В других банках никогда не видел, чтобы взрослый руководитель подобного уровня занимался такой ерундой. Впрочем, банк Западный, конечно, нельзя сравнивать по уровню с теми банками, и должность у Валерия К какая-то не настоящая, не легитимная. Ни приказа не выходило о его назначении, ни в должностных инструкциях про него ничего не сказано. Он просто вдруг появился из ниоткуда и все. Так, не серьезно все как-то…
С управляющими ККО/ОО/ДО, которым и сам являлся некоторое время назад, среди которых взрослые люди, в том числе женщины, использует следующие методы общения:
- «Почему с работы ушли? Я же сказал, пока десять заявок на кредит не будет, с работы домой не уходить!!!»
- «Почему у вас там люди в отпуск ходят? План не делается, а в отпуск идут!!!»
- «Не сделаете план, сократим половину офиса!»
Думаю, комментарии здесь излишни. Это грамотный руководитель? Да ладно. Ощущение, что мы попали лет на 20 назад. Взрослый, зрелый эмоционально человек, не будет таким образом вымещать комплексы нереализованного начальника. Примитивнейший уровень управления, основанный на давлении, страхе и угрозах, от которого уже давным давно отказались вменяемые руководители.
Поясню бредовость и комичность ситуации. Если сидеть в офисе допоздна, то не думаю, что кто-то на ночь глядя придет в офис подавать заявку на кредит. Что касается отпусков, то согласно ТК РФ, каждому работнику полагается ежегодный оплачиваемый отпуск в размере 28-ми дней, и каждый сотрудник будет ходить в отпуск, отдыхать с семьей, набираться сил, имеет на это полное право. Работа в банке для сотрудника – это чаще всего просто работа, не более. Средство заработать себе на жизнь, средство опять-таки подкопить на интересный отпуск. Люди часто меняют работу и в том, что человек уйдет на другое место работы, для него ничего критического не будет. Но если увольнения по собственному желанию будут массовыми, то для Западного это по ряду причин будет именно критическим. Оба эти пункта противоречат действующему российскому законодательству о труде, так как сотрудник у нас имеет восьмичасовой рабочий день и сидеть дольше без дополнительной оплаты в двойном размере никто не собирается. Также каждый сотрудник имеет право на отпуск. Получается, что Валерий К призывает к нарушению действующего законодательства?
На каждом селекторном совещании мы слышим басни Валерия К о том, как он благодарен собственникам банка за то, что приютили его, или как каждый день он сидит на работе до позднего вечера, о том как он вот уже 1,5 года не ходит в отпуск, денно и нощно заботясь исключительно о том, как создать прибыль банку. К чему это все? Очень толсто. Предположим, я тоже при необходимости задерживаюсь на работе допоздна и давно не был в отпуске. Но я же не кричу об этом на каждом углу при любом удобном случае.
Таким образом, подведем итог всему вышесказанному. Все используемые Валерием К приемы, селекторные совещание «ни о чем», отнимающие кучу времени, создание и рассылка каких-то заумных никому толком не понятных схем и описаний на дном листочке, постоянное выпячивание своего самопожертвования ради высоких интересов банка, примитивное давление и угрозы имеют две цели, никак не связанные с построением эффективного бизнеса и более того, мешающие этому построению. Первое – самоутвердится в своих глазах и показать всем, что он теперь начальник высочайшего уровня, вершит судьбы людей, увольняет, закрывает, открывает, отчитывает, в общем, потешить свое самолюбие. Второе – пустить пыль в глаза акционерам, чтобы не дай бог не погнали из банка, потому что в глубине души Валерий К прекрасно осознает, что в другом банке он сможет претендовать на роль старшего менеджера или какого-нибудь ведущего специалиста в регионе МАКСИМУМ. Это его уровень. Западный имеет вполне конкурентноспособные и выгодные продукты, но деструктивное влияние Валерия К может привести к скорому краху. Много суеты, показухи, имитации бурной деятельности, но итог – топтание на месте.
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3
TsarNikolayZwei • бывший сотрудник
20.05.2012 10:27
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Ответ банка:
Уважаемый TsarNikolayZwei!
С переходом Валерия Кретова в головной офис Банка «Западный» произошло много положительных и очень значимых для развития Банка изменений. А именно, разработана и внедрена новая мотивация сотрудников фронт-офиса, в стадии реализации – переформатирование и стандартизация сети. Силами Валерия Кретова произведен анализ расходов сети и разработано положение о введении тендерного комитета, которое позволит значительно сократить расходы банка. При Валерие Кретове наблюдался кратный рост высокодоходной части кредитного портфеля Банка. Так, например, на стадии реализации проекта развития потребительского кредитования портфель потребкредитов в апреле этого года вырос в три раза по сравнению с мартом. Эти показательные результаты дают нам основание сделать вывод, что практика перемещения успешных управляющих в головной офис Банка для реализации стратегически важных проектов показала себя продуктивной. Благодарим Валерия Кретова за высокопрофессиональное выполнение задач, поставленных перед ним собственниками банка, в предельно сжатые сроки.
Дмитрий Леус, председатель Совета директоров ОАО Банк "Западный"
Алёна Горелова, заместитель председателя Правления, исполняющий обязанности председателя Правления ОАО Банк "Западный"
Лариса Попова, главный бухгалтер ОАО Банк "Западный"
Ольга Тимохина, директор Департамента развития бизнеса ОАО Банк "Западный"
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Изменено:
В Головном офисе ведется колоссальная работа . Кто хочет работать тот этим занимается,а из-за того, что что-то не получилось не нужно винить других. Просто нужно делать выводы и менять что то в себе.
Судя по отзыву "каша в голове" не по причине долгий совещаний...
При любых обстоятельствах нужно оставаться людьми...
и видимо зарегистрироваться под своим настоящем именем слабо?
РS: тревожный сигнал владельцам банка
Изменено:
у тебя беда с русским языком! "при Валерее" может писаться только в глухой деревне, где-нить под Тамбовом
Спросите у Валерия, кем ему лучше быть- Валерием или Валерией, возможно не под Тамбовом это одно и то же.
Начнем с того, что данное положение Валерием не разрабатывалось, а является откровенным плагиатом. Положение было «разработано» и представлено сотрудникам «Западного», в том числе и регионам, весной 2012 года. Однако, пройдя по ссылке http://www.vtb24.ru/about/tenders-and...oscow.aspx и опустившись вниз страницы, мы можем видеть документ под названием «Положение о тендерной комиссии ВТБ24», который странным образом буква к букве, запятая к запятой как под копирку идентичен положению «разработанным» Валерой. Отличие только в том, что слово «ВТБ24» заменено словом «Банк «Западный», и в том, что сумма, от которой вступает в силу данное Положение, исправлена с 3 млн. руб. на 100 тыс. Положение ВТБ24 датировано 2005 годом с изменением от 2006 года. Убежден, что представление результатов чужого труда, чьих-то кропотливых усилий в качестве собственной разработки сродни воровству, крайне мелкостно, неэтично и бесчестно. И главное - этим Валера вводит в заблуждение и выставляет наивными простаками руководство Западного, представляя чужие заслуги в качестве своих, а те в свою очередь ему верят. В Западных странах, на который пытается ровняться Банк «Западный», лишаются своих постов чиновники уровня премьер-министра, уличенные в плагиате.
Теперь перейдем к практическому аспекту. Данное положение бесполезно и в чем-то даже вредно для «Западного» и это является именно следствием того, что было просто бездумно содрано, то есть второй аспект вытекает из первого. Как говориться, что русскому хорошо, то немцу смерть, так и тут. В ВТБ24 это положение работает, в «Западном» нет. Поясню по пунктам почему так.
1. В ВТБ24 данное положение используется при покупке товаров от 3 млн. руб. Это логично, потому как при такой сумме есть что съэкономить и контрагенты ради такой суммы закупки могут пойти на уступки и скидки. То есть, есть среди кого и ради чего устраивать тендер. В «Западном» и Головной офис и регионы должны использовать данное положение при закупке товаров на нужды офиса на сумму от 100 тыс. руб. Это не та сумма, за которую контрагент будет бороться и демпинговать цены, предлагать скидки. Сумма незначительна, тендер не состоится по причине отсутствия его участников.
2. Абсолютно ВСЕ товары, необходимые для повседневной работы офиса, представлены в фирме Комус. И в каких я банках ни работал ранее, все закупаются там. Благодаря разветвленной сети, отлаженной системе дистрибуции, всяким удобным сервисам, у них в любом случае всегда получается быстрее, дешевле и удобнее. Поэтому устраивать тут тендер, да и еще на сумму 100 тыс. руб. бессмысленно. Для регионов это особенно актуально. Дешевле, Комус в регионе никто не поставит товар ТОЧНО (не сочтите за рекламу Комуса, если бы пытался разрекламировать, писал бы на странице крупного банка, которую посещают гораздо большее количество пользователе, пишу реальные объективные вещи).
3. Допустим, я Управляющий в регионе. На мне висит куча проблем, задач, вопросов, дел. Все время занято и расписано. И вот когда я в очередной раз решил закупить для офиса туалетную бумагу, бумагу для оргтехники, скрепки и туалетного утенка на пару месяцев, я, даже зная, где это купить дешевле всего, все равно должен устроить этот тендер, который никому не нужен, потому что сумма заказа никому из поставщиков неинтересна. Это займет неимоверное количество времени, сравнивая цен по каждой позиции и прочее, прочее, прочее. Ради чего все это? Это не нужно регионам. В ВТБ24 это положение используется в головном офисе, где закупается много и на большие суммы, в регионах у ВТБ24 также огромные офисы, много сотрудников, тоже объемы закупок большие. Западному-то это к чему, если в региональном офисе полтора человека? Тендер ради тендера? Даже если допустить гипотетически, что тендер состоялся, я сэкономлю «Западному» 100 рублей, но при этом потеряю нескольких крупных клиентов, потому что мне просто некогда будет ими заниматься. Как говорится - овчинка выделки не стоит.
Работать в КИТе было очень приятно и комфортно, результаты были стабильно высокими. И для этого не нужны были видеокамеры и прочий глупый бред. Любому из высших руководителей можно было написать и позвонить. Это не только не возбранялось, но и приветствовалось. В любом случае ты получал ответ и общались эти люди с тобой на «Вы», исключительно с уважением, с обязательными «Добрый день!» и «До свидания».
В Западном же мы наблюдаем чванливость, хамовитость и абсолютно беспочвенную напыщенность вот таких товарищей, как в этом репортаже и иже с ними. Ведущая, комментируя установку видеокамер говорит «А тут такой голос из Москвы: Вы не правильно продаете наши продукты». Она не в курсе некоторых вещей. Например, что все эти псевдовысокие товарищи никогда не обратятся к сотруднику в регионе на «Вы» исключительно только на «ты». Часто они начинают разговор не поздоровавшись и заканчивают разговор просто кидая трубку. Довольно часто можно услышать от некоторых более низких сотрудников фразы «да ты что написал/позвонил САМОЙ Маше К????? Так нельзя ей напрямую она злится и ругается и топает ножкой, из-за этого страдает ее самолюбие. К ней только через зама/помощника. А письма? Ты что! Она не будет тебе отвечать. Это же сама Маша К!!!».
На самом деле все это люди-нули, неоткуда пришедшие и в никуда затем канувшие. Которые не были отмечены какими-то выдающимися заслугами и заметными результатами и от осознания этого и своей неуверенности, утверждающиеся вот такой вот заносчивостью, контролирующие сотрудников видеокамерами и прочими ущербностями. Одна фраза «мы видим нашу цель в развитии потребительского кредитования я идем к ней» чего стоит. Потребкредитование – простейший банковский продукт, с него обычно все начинают. Но Западный к нему только идет, причем уже 2 года. Другое не развивают, потому что это слишком сложно для них. Рентабельность вложенного капитала падает, по отчетности – убытки, в больших городах бизнес развить не в состоянии, лезут в ПГТ только. Никаких взлетов карьеры из региона в ГО в Западном нет. Иногда предлагают, но не часто, переехать куда-нибудь в Люберцы или в Грязи, но никто не хочет. Больше половины сказанного в видео – ложь и показуха.
Изменено: