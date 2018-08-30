В Банке Западный самая главная проблема в следующем: в головном офисе нет профессиональных специалистов, а рыба, как известно, гниет с головы. Сетью управляют самоучки–экспериментаторы, до этого имеющие отдаленное отношение к руководству и развитию розничной сети банка. Из-за этих экспериментов собственники теряют огромные деньги, которые изначально можно было потратить на небольшую команду действительно грамотных специалистов, имеющих опыт развития банковского ритейла, и тогда сеть бы работала эффективно. Ведь ничего придумывать нового не надо, все основные приемы и способы давно используются ведущими банками, нужны только люди, такой опыт имеющие и воля.



В Западном же используется очень ущербная практика. Если какое-то региональное подразделение успешно, то головной офис полагает, что это целиком и полностью заслуга руководителя ККО/ДО/ОО, и что такой руководитель может сделать такой же успешной всю сеть полностью, что является большой ошибкой. Масштабы совсем разные. Кроме того, не учитывается специфика региона, преобладание в регионе тех или иных социальных групп, местоположение офиса и многое другое. Так, один такой «спец» был переведен из Калининграда, где продажи шли хорошо, в московский регион. Как итог, московский офис вот уже полгода буквально загибается, продаж нет вообще… Но выводов никто не делает и дальше больше. Из Липецка притащили Валерия К и поручили ему заниматься развитием всей региональной сети банки. Вышел из этого такой цирк, что сложно описать.



Начну с того, что никто не задался вопросом, почему человек, работавший в свое время в таких «титанах» отечественного банковского бизнеса как «Альфа-Банк» и Внешторгбанк, в свои почтенные уже 45 лет не построил успешную карьеру там, а переметнулся скажем так из Премьер-лиги в Третий любительский эшелон? Ответы на эти вопросы я получил некоторое время спустя, увидев ту какофонию, которая началась в банке с его приходом.



Началось все с постоянных и бесконечных «селекторных совещаний», когда все руководители и их замы должны в указанное время позвонить по указанному телефону и присоединиться к телефонной конференции. Начинается все с переклички, кто присоединился, а кто нет. Причем что интересно, об этих совещаниях сообщается за день, а иногда в тот же день, когда она проводится. Я извиняюсь, вообще-то деловой человек расписывает свои встречи заранее как минимум на неделю вперед, иначе продажи не построить и что мне делать, если у меня в 10:00 встреча и в 10:00 же это совещание? Это полбеды. Совещание абсолютно бесполезны и главной целью преследуют потешить самолюбие и властные амбиции самого Валерия К (об этом чуть ниже). Информационная нагрузка для формата телефонной конференции – нулевая. В предыдущих банках, где мне довелось работать, подобную информацию (схемы рассмотрения заявки, изменение условий продукта и проч.) просто спускали электронной рассылкой. Тут же целое политбюро. Затем КАЖДОГО опять спрашивают, есть ли вопросы. КАЖДОГО ПЕРСОНАЛЬНО! Как будто нельзя сказать: «Коллеги, у кого есть вопросы, я готов выслушать. Нет? Тогда все, до свидания!» Затем эта тема перескакивает на «кто сколько напродавал и почему так мало», опять перекличка, опять каждого по городу и фамилии, а остальные в это время, вместо работы, отложив встречи, слушают то, что к ним не имеет никакого отношения. Результат – 2 часа, а иногда и более, потерянного времени, каша в голове.



Следующий маразм еще круче. Это рассылка на 1 листочке документа Word каких-то схем и таблиц из плохих учебников по менеджменту, которые я учил еще на первых курса ВУЗа. Схемы эти, по мнению Валерия К, описывают какие-то изменения в структуре банке, какие-то переподчинения. При этом используются крайне загадочные обороты, которые призваны подчеркнуть «продвинутость» автора. Получается очень наивно, например: «блок_сеть», «бизнесовая нацеленность», «логика матричной системы». При этом все это рассылается только ради самой рассылки, с целью показать, каков я умен и продвинут, и с целью имитации бурной деятельности. Ничего ВООБЩЕ не меняется, все занимаются тем, чем и занимались, и практическая цель рассылки этого бреда остается загадкой. Ну что за детсад в самом деле-то? Сидишь, смотришь на всю эту ахинею, как на семинаре, нет, не в ВУЗе даже, а колледже каком-нибудь дешевом. Еще и письма подписывает «VK» и все. Что за ребячество? Есть вообще-то деловой этикет и требования к оформлению деловой переписки, а это что, мы в чате что-ли каком-то или форуме? Давайте все себе еще ники придумаем. В других банках никогда не видел, чтобы взрослый руководитель подобного уровня занимался такой ерундой. Впрочем, банк Западный, конечно, нельзя сравнивать по уровню с теми банками, и должность у Валерия К какая-то не настоящая, не легитимная. Ни приказа не выходило о его назначении, ни в должностных инструкциях про него ничего не сказано. Он просто вдруг появился из ниоткуда и все. Так, не серьезно все как-то…



С управляющими ККО/ОО/ДО, которым и сам являлся некоторое время назад, среди которых взрослые люди, в том числе женщины, использует следующие методы общения:



- «Почему с работы ушли? Я же сказал, пока десять заявок на кредит не будет, с работы домой не уходить!!!»



- «Почему у вас там люди в отпуск ходят? План не делается, а в отпуск идут!!!»



- «Не сделаете план, сократим половину офиса!»



Думаю, комментарии здесь излишни. Это грамотный руководитель? Да ладно. Ощущение, что мы попали лет на 20 назад. Взрослый, зрелый эмоционально человек, не будет таким образом вымещать комплексы нереализованного начальника. Примитивнейший уровень управления, основанный на давлении, страхе и угрозах, от которого уже давным давно отказались вменяемые руководители.



Поясню бредовость и комичность ситуации. Если сидеть в офисе допоздна, то не думаю, что кто-то на ночь глядя придет в офис подавать заявку на кредит. Что касается отпусков, то согласно ТК РФ, каждому работнику полагается ежегодный оплачиваемый отпуск в размере 28-ми дней, и каждый сотрудник будет ходить в отпуск, отдыхать с семьей, набираться сил, имеет на это полное право. Работа в банке для сотрудника – это чаще всего просто работа, не более. Средство заработать себе на жизнь, средство опять-таки подкопить на интересный отпуск. Люди часто меняют работу и в том, что человек уйдет на другое место работы, для него ничего критического не будет. Но если увольнения по собственному желанию будут массовыми, то для Западного это по ряду причин будет именно критическим. Оба эти пункта противоречат действующему российскому законодательству о труде, так как сотрудник у нас имеет восьмичасовой рабочий день и сидеть дольше без дополнительной оплаты в двойном размере никто не собирается. Также каждый сотрудник имеет право на отпуск. Получается, что Валерий К призывает к нарушению действующего законодательства?



На каждом селекторном совещании мы слышим басни Валерия К о том, как он благодарен собственникам банка за то, что приютили его, или как каждый день он сидит на работе до позднего вечера, о том как он вот уже 1,5 года не ходит в отпуск, денно и нощно заботясь исключительно о том, как создать прибыль банку. К чему это все? Очень толсто. Предположим, я тоже при необходимости задерживаюсь на работе допоздна и давно не был в отпуске. Но я же не кричу об этом на каждом углу при любом удобном случае.



Таким образом, подведем итог всему вышесказанному. Все используемые Валерием К приемы, селекторные совещание «ни о чем», отнимающие кучу времени, создание и рассылка каких-то заумных никому толком не понятных схем и описаний на дном листочке, постоянное выпячивание своего самопожертвования ради высоких интересов банка, примитивное давление и угрозы имеют две цели, никак не связанные с построением эффективного бизнеса и более того, мешающие этому построению. Первое – самоутвердится в своих глазах и показать всем, что он теперь начальник высочайшего уровня, вершит судьбы людей, увольняет, закрывает, открывает, отчитывает, в общем, потешить свое самолюбие. Второе – пустить пыль в глаза акционерам, чтобы не дай бог не погнали из банка, потому что в глубине души Валерий К прекрасно осознает, что в другом банке он сможет претендовать на роль старшего менеджера или какого-нибудь ведущего специалиста в регионе МАКСИМУМ. Это его уровень. Западный имеет вполне конкурентноспособные и выгодные продукты, но деструктивное влияние Валерия К может привести к скорому краху. Много суеты, показухи, имитации бурной деятельности, но итог – топтание на месте.