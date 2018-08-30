Приветствую всех бывших и настоящих сотрудников СМП Банка! Не могла не написать отзыв о филиале в г. Санкт-Петербурге после прочтения отзыва «Плохое отношение к людям». Особенно мне понравился ответ банка на это письмо, который еще раз подтверждает правдивость данного отзыва. В филиале г. Санкт-Петербурга сотрудники банка также страдают от плохого отношения к себе со стороны руководства.



Я уволилась из этого банка, отработав там почти 3 года. Устраиваясь на работу в СМП Банк мне предложили конкретные условия труда, которые меня устроили, поэтому я подписала договор. А именно меня устраивал сменный график работы 2/2 (воскресенье выходной), уровень з/платы на тот момент был средний, но он меня устраивал, так как обещали платить ежеквартальные премии. В течение 3 лет нам подняли з/плату всего 1 раз (и то на 10%), обещанную премию выдали только 2 раза, но доброе отношение со стороны руководства сглаживало все неудобства и недостатки.



Но впереди нас ожидал «сюрприз» в лице нового руководства филиала. Нас сразу поставили в ряд с тунеядцами, т.к. выяснилось, что у нас сплошные недоработки, и банк фактически занимался благотворительностью, оплачивая наше безделье. В 2011 году стали скопом открывать новые доп.офисы, сотрудников стало катастрофически не хватать, объем работы увеличился вдвое. И тогда нам сказали, что премии теперь точно не будет, т.к. много средств ушло на открытие доп. офисов. Сотрудники стали увольняться не выдержав нагрузок, объемов работы и такого отношения к себе. На данный момент ситуация обстоит еще хуже (по рассказам оставшихся сотрудников). Им увеличили рабочие часы, поставили условия доработки часов в других доп. офисах (гоняют по всему городу), и таким образом прикрывают недостаток сотрудников, т.к. начинаются отпуска и работать некому, к тому же многие уволились. В ответе банка на отзыв «Плохое отношение к людям» есть цитата: "...были ознакомлены с условиями договора и согласились с ними...». Почему же тогда по одному и тому же договору мы сначала работали на одних условиях, а теперь на других? Банк единолично нарушил эти условия без нашего согласия. Сумма оклада прописанная в трудовом договоре теперь, по словам руководства, оказывается, это оклад+премия и никаких дополнительных премий нам не положено. А уж что такое «бонусное вознаграждение» (цитата ответа банка), мы знать не знаем. В этом банке доброго слова не услышишь.



Все эти факторы и повлияли на мой уход из банка, и поверьте, моя этика не позволила мне раскрыть все «тайны» работы и отношений в СМП банке...