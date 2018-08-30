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|Всем доброго времени суток. Я работаю в банке "Открытие" почти полтора года в регионе. Начинала работать на СРМ и никогда не жаловалась. З/п достойная, бонусы регулярные при должном выполнении плана, больничные оплачивают, шикарный полис ДМС (даже массаж!), график подстраивают, если переработки - компенисуют... Все очень даже прилично, в обиде никогда не оставляли! Руководство всегда шло на встречу и лишнего не требовало, только то, что положено. Обещали повышение по службе - пожалуйста; своего часа тоже дождалась - перевели в доп офис на более высокую должность (карьерный рост существует), и надеюсь, на этом не остановлюсь. Раз в неделю стабильная планерка с анализом проделанной работы и какие моменты нужно учесть, чтобы все и вся остались довольны (сотрудники в плане оплаты труда, руководство - в выполнении планов!) Коллеги "всегда придут на помощь", да и ко мне, если обращаются всегда стараешься ввести в курс дела до "выдачи"! Очень хорошая база, знать потреб, авто, инвест продукты, пенсионное страхование и т.п. не каждому подвластно, но интересно... И если даже я когда-нибудь решусь сменить работу, мне будет открыто множество дорог с таким багажом знаний, который мне дал банк "Открытие"!
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lizakzn • сотрудник
20.05.2012 15:40
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ДМС великолепен - сотрудница пошла лечить зуб, ей его сначала рассверлили, а потом сказали, что придется немножко доплатить - 2 000 руб. Другая пошла к гинекологу по причинам бесконечных болей внизу живота - во-первых, ей сразу заявили, что она беременна (после УЗИ), вследствие чего ей нельзя пить антибиотики (про беременность - неправда). Во-вторых, не назначили элементарнейший анализ мочи, зато выписали миллион модных лекарств. Чтобы попасть по ДМС на прием, нужно звонить куратору и объяснять, что и где у тебя болит, после чего она оценивает, страховой ли это случай и назначает тебе день и время. Не ты выбираешь, чтобы хоть мало-мальски удобное, а она назначает. Чудесная страховка.
Стабильные планерки ввели повсеместно, при этом в рабочее время они не включаются, отдохнул на собрании, будь любезен, отработай это время.