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Работала в ДО на Кондратьевском. Работать буквально уговорили, з/п небольшая, даже с учетом премии. Но банк, з/п белая, опыт, пошла...
Сначала о рабочем месте - комнатка со сломанным кондиционером, ужасная духота, по словам коллег, кондиционер не могут починить уже полгода.
В работе тоже ждал сюрприз: я, оказывается, должна была выполнять функции колл-центра, отвечать на все звонки и распределять их по сотрудникам ДО! Это не было оговорено на собеседовании.
Добило, что в шесть часов, конец рабочего дня, никто и не думает вставать и идти домой и вообще, как мне было сказано - это не прилично!
В общем, на второй день я уже шла с заявлением на увольнение к своему руководителю.
Админ: На какую должность Вас взяли?
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natalya.prok • бывший сотрудник
21.05.2012 17:24
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"банк, опыт, пошла..." - а теперь трудовая испорчена...