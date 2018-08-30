Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «ВТБ»
смотреть все отзывы банка (81)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Ошибки - главное вовремя их исправить! отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работала в ДО на Кондратьевском. Работать буквально уговорили, з/п небольшая, даже с учетом премии. Но банк, з/п белая, опыт, пошла...
Сначала о рабочем месте - комнатка со сломанным кондиционером, ужасная духота, по словам коллег, кондиционер не могут починить уже полгода.
В работе тоже ждал сюрприз: я, оказывается, должна была выполнять функции колл-центра, отвечать на все звонки и распределять их по сотрудникам ДО! Это не было оговорено на собеседовании.
Добило, что в шесть часов, конец рабочего дня, никто и не думает вставать и идти домой и вообще, как мне было сказано - это не прилично!
В общем, на второй день я уже шла с заявлением на увольнение к своему руководителю.

Админ: На какую должность Вас взяли?
natalya.prokбывший сотрудник
21.05.2012 17:24
3 комментария
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
tarzan
22.05.2012 11:26
да...
"банк, опыт, пошла..." - а теперь трудовая испорчена...
alex2100
22.05.2012 12:36
Почему испорчена? в трудовую запись делается после того как человек 3 дня отработал.
MEN_018
23.10.2012 14:50
Да есть такие уникумы которые считают что надо предти за 30 минут до начала рабочего дня и задержаться миниму минут на 15, так сказать что бы было " прилично" лично я таую политику не поддерживал и всегда меня "улыбали " такие уникумы ))) smile;) smile:D
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (81)