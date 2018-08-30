Работала в ДО на Кондратьевском. Работать буквально уговорили, з/п небольшая, даже с учетом премии. Но банк, з/п белая, опыт, пошла...

Сначала о рабочем месте - комнатка со сломанным кондиционером, ужасная духота, по словам коллег, кондиционер не могут починить уже полгода.

В работе тоже ждал сюрприз: я, оказывается, должна была выполнять функции колл-центра, отвечать на все звонки и распределять их по сотрудникам ДО! Это не было оговорено на собеседовании.

Добило, что в шесть часов, конец рабочего дня, никто и не думает вставать и идти домой и вообще, как мне было сказано - это не прилично!

В общем, на второй день я уже шла с заявлением на увольнение к своему руководителю.



Админ: На какую должность Вас взяли?

