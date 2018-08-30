Дорабатываю в банке последние дни перед увольнением по собственному желанию. Хочется сказать несколько слов о банке. В сентябре было бы 5 лет как я пришла в ПСБ. Но так сложились обстоятельства, что предложили "другие" деньги и я ухожу из этой сильной команды Головного офиса. В ПСБ замечательная атмосфера в коллективе, отзывчивые сотрудники, отличная мотивация. Хочется выделить начальника управления мониторинга и оптимизации кредитных операций ДКМСБиРК. Таких сотрудников-профессионалов мало. Всегда отзывчива, позитивна и доброжелательна и очень человечна. Всегда поможет абсолютно любому человеку, будь то сотрудник, который обратился за помощью из филиала или ГО, или клиент банка. Не жалеет ни сил, ни времени на работу. За 5 лет было много сложностей в работе, она всегда с достоинством решала все проблемы сотрудников и клиентов банка. Искренне надеюсь, что руководство банка отметит ее работу наградой, которую она безусловно заслужила. В ГО Банка и филиалах работает настоящая команда, которая ценит своих клиентов. Желаю всем удачи и успехов в нелегком труде! Что я останусь клиентом банка - это точно. Лучше чем ПСБ-ритейл, по-моему, еще ничего не придумали.