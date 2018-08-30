Проработал в КЕБе чуть больше года специалистом на торговой точке. За год прослеживается тенденция к падению и условий, и отношения руководства...



Началось все весной 2011 года, когда зеленый и без опыта пришел в банк. Гордый, красивый, счастливый. В свои 19 лет... Работалось хорошо, с руководством общались очень хорошо. Самый человек, который запомнился в тот срок - это Антон Кы**ц, особенно, когда он приезжал к нам из Москвы на Урал. Позже он уходит, начальство переворачивается. Кстати, смена начальства - отдельная тема. Каждые два-четыре месяца на место одной приходит другая со своим заводом в ботанический сад... Что печалило, но Москва решает...



Н**я Ч**на - интересный человек, можно поговорить, однако планы превыше, поэтому строгая дипломатия "Я - начальник, ты - подчиненный", которая звучит почти в каждой фразе - это и хорошо, и плохо. Может, мой факел угас в продажах, может звезды не сошлись, но на место Н**и приходит Н**я Б**ва, про которую все говорили как про что-то страшное и доводящее людей до истерики. Учитывая подчиненность на тот момент "я - начальница местная - начальница с Москвы" и разговоры об отпуске, который, увы, должна была подписать (читай "согласовать") Москва и в лице сие Н**и Б**вой, у нас состоялся телефонный разговор:

- Добрый вечер, я хотел бы поговорить об отпуске (который, к слову, ежегодный согласованный, прим. ред.)

- А я хотела бы поговорить о твоих результатах...

- Но мне нужно...

- Что у тебя сегодня? Ноль? Почему ноль? К концу дня с тебя три заявки...

Грусть и прощание с выброшенным заявлением сопровождали меня весь вечер. Благо, все было подписано и 28 дней отдыха радовали меня, как год на море.



Вуаля! В ходе переводов Москву от нас оторвали и мы остались подчиненными только местным "властям". Тишина и спокойствие, никто не прессует (ребят, НЕ ПРЕССУЕТ!!! Кто в теме, тот поймет). Одна уходит в декрет, на ее место на местном уровне приходит другая. Вот здесь я и почувствовал дуновение весны 2011 года. Без прессинга, без седалища в вазелине, но все же в рукавчиках, не ежовых, но и не пушистых. Ю**я К**Ва, спасибо! На этом все и походит к завершению...



Итак, подытоживая все вышесказанное, хочется рассказать по фактами, с которыми столкнулся за год:

- Результат, результат, результат... На два часа задержался? Зато заявка!

- Нет результата? Ты - никто! Давить, гонять с лупой, как муравья, шантажировать (крайне редко), врать!



А вот здесь и лирическое отступление и отдельно от слова "врать": девиз, который сформировался у меня обо всем отделе продаж "Все всем врут" - отпуск будет, зарплату повысят (целый год "повышали", да не повысили), тебя переведут в офис и т.д. И вот еще отступление - карьерный рост, которого нет. За год было одно повышение - от специалиста до старшего специалиста... И увольнения, увольнения, текучка кадров...



И вот, уходя из КЕБа, хочу сказать спасибо за то, что это хороший старт для работы в банковской сфере. Год прошел незаметно, но хочется перспектив и чего-то большего... Несмотря на то, что весь отзыв шит ниткой негатива, выставляю адекватные оценки, исходя из общего восприятия всех факторов работы за год. Ухожу в другой банк на крайне интересную работу (а не просто "У вас есть кредитная карта?"). Как там будет - будет лучше, но это уже другая история о другом банке...