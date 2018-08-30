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Добрый день! Не могу отметиться как бывший или настоящий сотрудник Банка Москвы, скорее, будущий! В целом ситуация следующая, и, возможно, она все же кому-то поможет сделать выбор в пользу должности в Банке Москвы!
Я являюсь сотрудником Корпоративного бизнеса в Банке ТОП 15 Россияского рейтинга. На данный момент ни для кого не секрет, что БМ является одной структурой с ВТБ, где я благополучно отработал на разных должностях порядка 5 лет, после чего ушел в банк помельче (опять же напоминаю - в банк ТОП15)
Прочитал тут кучу комментариев и предлагаю модераторам ввести обязательно должностную принадлежность, т.к. впечатления могут в корне меняться от занимаемой должности! Простите меня конечно за долю хамства - но операционист (девочка после института, конформистка и протестантка - которой в принципе не нравится ничего) и взрослый, сложившийся специалист среднего звена, минимум уровня начальника отдела! Мнения, мягко говоря, разные!
Так вот, у меня впечатление после ВТБ очень смешанные, в более маленьком банке все гибче и такое ощущение, что ценообразование многих вопросов чистая фантазия! Там все регламентировано и четко! Но даже не в этом вопрос - сейчас у меня предложение в БМ, в руководителя корп бизнеса (регион). З/п предлагают ОЧЕНЬ хорошую, поверьте! Я не преувеличиваю, для региона очень достойная. Но, к сожалению, не знаю как там сейчас, большая просьба, подскажите - кто знаешь что будет с реформацией региональной сети (знаю что ее сокращают), и при имеющихся обстоятельствах слияния с группой ВТБ будет ли в БМ вообще существовать как структура! Если есть какая-та дельная информация, буду рад пообщаться в личку или icq - сами понимаете вопрос не комфортный, в связи с чем небольшая конспирация! icq 199-227-039, или тут в комментариях!
Заранее большое спасибо!
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shandrei • сотрудник
22.05.2012 10:58
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По филиальной сети. Закрыли большую часть ДО, кои были открыты в гонке за клиентами в 2006-2008 годах. Закрыли только убыточные ДО, понятно, что большая часть такими и была. Часть филиалов преобразовывают в Оперофисы, что не означает сворачивание бизнеса. Закрытие мне известно только одного филиала - Сыктывкарского.
Пока не похоже, что банк сворачивают. Некоторая неуверенность всё же есть.
Я рядовой сотрудник, в БМ работаю давно. Как бы не к нам Вас сватают.
Ну что за глупости - я встречал девочек операционисток (sic), умнейших и образованнейших представительних человеческого рода, а вы... эх...
Начальники отдела должны работать, а не писульки в рейтинге оставлять.
Раз уж вы за такую деанонимизацию, то и сами начинайте - должность, банк, а не отделывайтесь общими фразами и обойдемся без подмены понятий.
Я не в коем случае не ставил ни штампов ни каких либо ярлыков! Сам знаком с замечательными представительницами сотрудников опер зала! В целом я говорил о людях которые только начинают карьеру и осталяют комментарии на основе того что придя в банк "сипециалистами" после унивеситета они сталкивались с тем что только ленивый не дает им какие то насталения или укоры!
Это как первый день человека который получил права на вождение автомобиля!
Думаю все вспомнят себя - когда ты замечаешь всех!!!!!! на дороге а за собой очевидного не замечаешь, зато каждого пытаешься научить и готовы с кажым вступить в споры!
Я хотел сказать только это! Приношу свои извинения за двусмысленность слов!
Решение давно принято и думаю что не подлежит пересмотру!
Все дело в том что сотруднику внутри всегда виднее чем все домыслы тех кто находится снаружи!
Вот и все! Еще раз приношу свои извинения за некорректность постановки вопроса!