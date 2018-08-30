Добрый день! Не могу отметиться как бывший или настоящий сотрудник Банка Москвы, скорее, будущий! В целом ситуация следующая, и, возможно, она все же кому-то поможет сделать выбор в пользу должности в Банке Москвы!



Я являюсь сотрудником Корпоративного бизнеса в Банке ТОП 15 Россияского рейтинга. На данный момент ни для кого не секрет, что БМ является одной структурой с ВТБ, где я благополучно отработал на разных должностях порядка 5 лет, после чего ушел в банк помельче (опять же напоминаю - в банк ТОП15)



Прочитал тут кучу комментариев и предлагаю модераторам ввести обязательно должностную принадлежность, т.к. впечатления могут в корне меняться от занимаемой должности! Простите меня конечно за долю хамства - но операционист (девочка после института, конформистка и протестантка - которой в принципе не нравится ничего) и взрослый, сложившийся специалист среднего звена, минимум уровня начальника отдела! Мнения, мягко говоря, разные!



Так вот, у меня впечатление после ВТБ очень смешанные, в более маленьком банке все гибче и такое ощущение, что ценообразование многих вопросов чистая фантазия! Там все регламентировано и четко! Но даже не в этом вопрос - сейчас у меня предложение в БМ, в руководителя корп бизнеса (регион). З/п предлагают ОЧЕНЬ хорошую, поверьте! Я не преувеличиваю, для региона очень достойная. Но, к сожалению, не знаю как там сейчас, большая просьба, подскажите - кто знаешь что будет с реформацией региональной сети (знаю что ее сокращают), и при имеющихся обстоятельствах слияния с группой ВТБ будет ли в БМ вообще существовать как структура! Если есть какая-та дельная информация, буду рад пообщаться в личку или icq - сами понимаете вопрос не комфортный, в связи с чем небольшая конспирация! icq 199-227-039, или тут в комментариях!

Заранее большое спасибо!