Всем добрый день!

Хочется поделиться своим опытом работы в ООО "ХКФ Банк". Свою карьеру в банке я начала полтора года назад с должности кредитный специалист. На тот момент я ещё была студенткой 4 курса, и это была моя первая работа... Скажу честно, первое время было трудно совмещать и работу и учёбу, тем более на сессию не отпускали, но я знала на что иду и прекрасно понимала, чтобы чего-то в жизни достичь, нужно начинать с малого.



Многие бывшие коллеги ХКФ пишут, что в банке маленькая ЗП, что заваливают планами, что нет карьерного роста, т.к. везде на хорошие места берут "своих" и т.д. и т.п. - да, не без этого, НО хочу сказать, что всё познаётся в сравнении... Проработав полгода кредитным специалистом на многих торговых точках, я чётко поставила себе цель - стать сотрудником операционного офиса. И я её добилась. В банке нет карьерного роста? Есть. Просто, чтобы чего достичь, нужно стремиться и понимать, что не всё сразу даётся. Было ли сложно? Было... Когда в нашем городе стали открываться новые АП+, а на тот момент точки были ещё не раскручены, нужно было раздавать прохожим листовки и прозванивать клиентов, многие КС просто не хотели там работать... В то время как я и некоторые другие мои коллеги согласились (ведь чтобы чего-то достичь в будущем, нужно чем-то пожертвовать в настоящем).



Прошло ещё 3 месяца и я стала операционистом-кассиром в БО. Это было настоящее счастье - в открытие нашего маленького БО в спальном районе города мы вложили всю душу. У меня был самый лучший коллектив, мы действительно работали как одна большая семья. Несмотря на то, что наш офис не делал больших продаж, и ЗП у нас были сравнительно небольшие, я всё равно с благодарностью отношусь к банку и к моим коллегам. Это поистине мой профессиональный отчий дом - я получила бесценный опыт. В должности операциониста-кассира я проработала ещё 6 месяцев.



Сейчас я работаю в другом банке, совершенно в другом направлении - кредитование юридических лиц. Работа очень интересная, но именно сейчас я понимаю, что всё познаётся в сравнении - очень не хватает моего коллектива и нашего корпоративного духа. И даже работая в другом банке, я всё по-прежнему чувствую себя "хомечком".



Почему ушла? Иногда сама задаю себе этот вопрос... Наверно захотелось какого-то дальнейшего развития. Возможно, поспешила, ведь у меня не было опыта работы в других банках, но всё же считаю, что всё что не делается, то к лучшему. Тем более сейчас обстоятельства складываются так, что осенью я перееду жить в Москву, и кто знает, может быть ещё вернусь в Хоум, правда уже надеюсь на должность ст.операциониста-кассира или же буду поднимать кредитование малого и среднего бизнеса в ХКФБ. Время покажет.



Молодым, энергичным, целеустремлённым, ищущим работу в банке советую начинать с малого, главное, поставить себе цель, и всё получится Помните - Москва не сразу строилась, и многие негативные отзывы (правда, замечу, что не все, дабы не подвергнуться критике людей, которым действительно пришлось столкнуться с непониманием и хамством руководителей), оставленные на этом сайте весьма субъективны. Ребят, Хоум Кредит - нормальная организация, с реальным карьерным ростом, только помните, что всё в ваших руках. С уважением, экс-операционист-кассир Наталья.



Админ: В какой период Вы работали в банке? В каком регионе?



Natalia3203: Работала в банке с ноября 2010 года, г. Брянск.