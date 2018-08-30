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|Отчий дом
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Всем добрый день!
Хочется поделиться своим опытом работы в ООО "ХКФ Банк". Свою карьеру в банке я начала полтора года назад с должности кредитный специалист. На тот момент я ещё была студенткой 4 курса, и это была моя первая работа... Скажу честно, первое время было трудно совмещать и работу и учёбу, тем более на сессию не отпускали, но я знала на что иду и прекрасно понимала, чтобы чего-то в жизни достичь, нужно начинать с малого.
Многие бывшие коллеги ХКФ пишут, что в банке маленькая ЗП, что заваливают планами, что нет карьерного роста, т.к. везде на хорошие места берут "своих" и т.д. и т.п. - да, не без этого, НО хочу сказать, что всё познаётся в сравнении... Проработав полгода кредитным специалистом на многих торговых точках, я чётко поставила себе цель - стать сотрудником операционного офиса. И я её добилась. В банке нет карьерного роста? Есть. Просто, чтобы чего достичь, нужно стремиться и понимать, что не всё сразу даётся. Было ли сложно? Было... Когда в нашем городе стали открываться новые АП+, а на тот момент точки были ещё не раскручены, нужно было раздавать прохожим листовки и прозванивать клиентов, многие КС просто не хотели там работать... В то время как я и некоторые другие мои коллеги согласились (ведь чтобы чего-то достичь в будущем, нужно чем-то пожертвовать в настоящем).
Прошло ещё 3 месяца и я стала операционистом-кассиром в БО. Это было настоящее счастье - в открытие нашего маленького БО в спальном районе города мы вложили всю душу. У меня был самый лучший коллектив, мы действительно работали как одна большая семья. Несмотря на то, что наш офис не делал больших продаж, и ЗП у нас были сравнительно небольшие, я всё равно с благодарностью отношусь к банку и к моим коллегам. Это поистине мой профессиональный отчий дом - я получила бесценный опыт. В должности операциониста-кассира я проработала ещё 6 месяцев.
Сейчас я работаю в другом банке, совершенно в другом направлении - кредитование юридических лиц. Работа очень интересная, но именно сейчас я понимаю, что всё познаётся в сравнении - очень не хватает моего коллектива и нашего корпоративного духа. И даже работая в другом банке, я всё по-прежнему чувствую себя "хомечком".
Почему ушла? Иногда сама задаю себе этот вопрос... Наверно захотелось какого-то дальнейшего развития. Возможно, поспешила, ведь у меня не было опыта работы в других банках, но всё же считаю, что всё что не делается, то к лучшему. Тем более сейчас обстоятельства складываются так, что осенью я перееду жить в Москву, и кто знает, может быть ещё вернусь в Хоум, правда уже надеюсь на должность ст.операциониста-кассира или же буду поднимать кредитование малого и среднего бизнеса в ХКФБ. Время покажет.
Молодым, энергичным, целеустремлённым, ищущим работу в банке советую начинать с малого, главное, поставить себе цель, и всё получится Помните - Москва не сразу строилась, и многие негативные отзывы (правда, замечу, что не все, дабы не подвергнуться критике людей, которым действительно пришлось столкнуться с непониманием и хамством руководителей), оставленные на этом сайте весьма субъективны. Ребят, Хоум Кредит - нормальная организация, с реальным карьерным ростом, только помните, что всё в ваших руках. С уважением, экс-операционист-кассир Наталья.
Админ: В какой период Вы работали в банке? В каком регионе?
Natalia3203: Работала в банке с ноября 2010 года, г. Брянск.
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Natalia3203 • бывший сотрудник
22.05.2012 21:43
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Ответ банка:
Здравствуйте, Наталья,
Спасибо за Ваше письмо. Мне всегда очень приятно видеть положительные отзывы о Банке от бывших сотрудников.
Я всегда в таких случаях вспоминаю известную фразу из фильма «Москва слезам не верит»: «Для того, чтобы стать женой генерала, нужно выйти замуж за лейтенанта».
Чтобы добиться чего-то в жизни, нужно начать с малого.
Если Вы хотите вернуться в Банк – пишите, звоните, мы поговорим с Вами о работе в ХКФБ.
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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Еще один момент: при повествовании о том, что все так удачно и распрекрасно, освещая вопрос об увольнении начинаются слабые попытки размышлений а-ля Евгений Гришковец
"Молодым, энергичным, целеустремленным... тарам-пам-пам" ... с уважением команда HR-департамента.
Вот после таких молодых и энергичных работников, у нас и складывается фактически рабовладельческий строй.
МСБ-довольно сложное направление, но при этом очень интересное. На данный момент я уже занимаюсь кредитованием юр.лиц (поэтому операционист-это уже в прошлом ), но, к сожалению, банк в котором я сейчас работаю, не представлен в Москве.
Самое главное - вы личность, вы образованны.
Бегать по улицам заманивая клиентов (а я знаю что такая практика появилась в последнее время) это на мой взгляд унизительно для такого специалиста как вы.
Но если вы даете над собой так издеваться, то это ваш выбор и меня он мало касается.
Но призывать других к такому же образу работы не нужно.
Начать с малого - это открыть свою должностную инструкцию и внимательно ее прочитать. Я не предлагаю уперется в нее и не делать ничего кроме прописанного там. Но цену себе надо знать.
А рабство я упомянул в том контексте, что банки платят своим работникам копейки в процентах от доходов банка. Пользуются безработицей и перебором экономистов.
Изменено:
По поводу того, что банки платят копейки своим работникам, также частично с Вами согласна. Но многое зависит и от "раскрученности", месторасположения, а соответственно от клиентского потока банковского офиса, ну и конечно же от желания работать и умения продавать банковский продукт. Если учесть все эти факторы в идеальном варианте, то в ХКФБ можно получать сравнительно неплохо.
Знать себе цену конечно нужно. В моральном плане мне было комфортно работать в Хоуме.
А вот знать себе цену в профессиональном плане... эту цену-то сначала надо заработать ))) Я благодарна Банку за предоставленную возможность.
+1 к рейтингу банка на дороге не валяется.
Если же Natalia3203 не является (или не являлась) HR-ом и всё напейсала искренне, то можно только ужаснуться, до какой степени человек не уважает себя и как мало нужно ему для счастья. Разве можно считать раздачу листовок с рекламой банковских продуктов нормальной практикой? Обзвон клиентов и построение разговора в ключе "У Вас уже есть продукт нашего банка? Тогда приводите к нам своих друзей и родственников" тоже недалеко от Черкизона ушёл. Если честно, то считаю необходимым законодательно запретить такую практику телефонного терроризма продажников, но это тема для отдельного разговора.
И наконец