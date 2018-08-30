Здравствуйте.

Я не сильно доверял отзывам о работодателях в интернете (мало ли людей конфликтных), пока самого не коснулось... Хочу рассказать о своем опыте работы в ООО КБ "АСБ" (Академический Сберегательный Банк).



При устройстве на работу узнал из трудового договора о размере белой зарплаты (шестая часть оговоренной суммы). Признаю свою вину, надо было заранее спрашивать. Уже работая узнал, что до меня на этой должности сменилось за год 7 человек! Я не из тех, кто отступает перед трудностями, решил - буду работать. Обстановка в работе гнетущая, половина сотрудников работает в постоянном в страхе перед начальством, понятие "взаимопомощь" практически отсутствует. Есть несколько адекватных людей, но это исключение, подтверждающее правило. А правило - это настучать на соседа и избежать какой-либо ответственности.



Работал честно, результативно, ждал той же честности от работодателя. Прошло три месяца испытательного срока, пришла пора поднимать зарплату до обещанной на собеседовании. Зарплату прибавили, но не до той, что была оговорена при трудоустройстве. При таком отношении к людям больше задерживаться в этом банке я не хотел. Начал искать работу. Узнав об этом, со мной решили разорвать договор. Написанное мною заявление по собственному желанию не понравилось, попросили переписать на формулировку "по соглашению сторон". На мой вопрос "можно ли обсудить ситуацию с начальством?", ответом было "начальство не хочет с тобой разговаривать". "А если не напишу заявление об увольнении по соглашению сторон?". "Тогда уволят по статье". До последнего надеялся, что заплатят и "белую", и "серую" часть, но чудес не бывает, заплатили только белую, а значит больше половины месяца работы плюс отпускные, набежавшие за время работы, подарены работодателю.



Вот такая история. Я не юрист, не смогу ничего оспорить. Просто хочу предупредить тех, кто собирается работать в этом банке - сто раз подумайте как себя обезопасить прежде чем устраиваться туда на работу, а лучше совсем не связываться с недобросовестными работодателями.