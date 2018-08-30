Я работал в СКБ-банке и попал в мясорубку! Если Вы думаете, что Вас туда пригласили и будут ценить и держать, то ошибаетесь! Этот банк ведет такую политику: мы Вас купили на то время, пока Вы нам выгодны и удобны. Никакие доводы и Ваши личные достижения не помогут Вам! И это факт! Я знаю порядка 20-ти человек, которые в разных регионах в страны по отд.СКБ столкнулись с прессингом. Какой бы Вы ни были ответственный и порядочный сотрудник, который делает планы, работает в выходные и т.п., на Вас, поверьте, они сфабрикуют "дело", чтобы постараться уволить по статье, если сами не хотите! Причем в суде не факт, что Вы выиграете дело! Подобные случаи в СКБ-банке не редкость, а правило! Ни в коем случае не ведитесь ни на какие предложения о сотрудничестве, какие бы Вам ни сулили перспективы по карьере и по заработной плате!!! Вам просто говорят при приеме на работу одно: при подписании трудового договора Вы узнаете, что есть оклад, а есть премия, но Вас могут лишить всей премии только потому, что Вы им неудобны... и Вы долго на окладе не протянете, сами уйдете... А если Вы сильно принципиальный - то СБ Вам не даст вообще работать где-либо, угрожая плохими отзывами... Создаются невыносимые условия. Вас "отрезают" от всего мира, запрещая все!!! Это просто кошмар! И могу честно сказать, что это не месть банку, а совет человека, попавшего в мясорубку! НЕ РАБОТАТЬ НА СКБ-банк НИКОГДА!!! Или работать и ничего не делать! А таких они не любят



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