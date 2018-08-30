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|Не хочешь уйти сам - тебя уволят по статье!
|отрицательный голос не засчитан
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Я работал в СКБ-банке и попал в мясорубку! Если Вы думаете, что Вас туда пригласили и будут ценить и держать, то ошибаетесь! Этот банк ведет такую политику: мы Вас купили на то время, пока Вы нам выгодны и удобны. Никакие доводы и Ваши личные достижения не помогут Вам! И это факт! Я знаю порядка 20-ти человек, которые в разных регионах в страны по отд.СКБ столкнулись с прессингом. Какой бы Вы ни были ответственный и порядочный сотрудник, который делает планы, работает в выходные и т.п., на Вас, поверьте, они сфабрикуют "дело", чтобы постараться уволить по статье, если сами не хотите! Причем в суде не факт, что Вы выиграете дело! Подобные случаи в СКБ-банке не редкость, а правило! Ни в коем случае не ведитесь ни на какие предложения о сотрудничестве, какие бы Вам ни сулили перспективы по карьере и по заработной плате!!! Вам просто говорят при приеме на работу одно: при подписании трудового договора Вы узнаете, что есть оклад, а есть премия, но Вас могут лишить всей премии только потому, что Вы им неудобны... и Вы долго на окладе не протянете, сами уйдете... А если Вы сильно принципиальный - то СБ Вам не даст вообще работать где-либо, угрожая плохими отзывами... Создаются невыносимые условия. Вас "отрезают" от всего мира, запрещая все!!! Это просто кошмар! И могу честно сказать, что это не месть банку, а совет человека, попавшего в мясорубку! НЕ РАБОТАТЬ НА СКБ-банк НИКОГДА!!! Или работать и ничего не делать! А таких они не любят
Админ: Пока нет конкретики. Опишите личный опыт.
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vpv20000 • бывший сотрудник
23.05.2012 20:15
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Ко мне подошел куратор, села такая, "ну пиши.. я не уйду пока не напишешь, либо по статье одним днем"
Я очень жалею, что не включил диктофон и не произнес фразу "интересно, что на это скажет трудовая инспекция", не то, что бы я испугался, был весьма спокоен, скорее язык проглотил, надо четко понимать стоит ли после таких предложений продолжать работать, готов ли ты бороться с этой личностью, сама система может и не догадываться о таких разговорчиках между подчиненными и дерзкими "рУками".
Я решил бороться, но когда прояснилось, что нашлись иные методы, такие как выговоры, замечания (идеально работать сложно в любом банке, есть мелкие косяки, которые в совокупности дают повод завести внутренне расследование и тыкать в них пальцем), которые просто пресекают карьерную лестницу в ее предверии. Потом уже сознательно написал об уходе.
Но это не акт проявленной слабости, это как насолить "руку", кинуть камень в огород, в котором резкая нехватка персонала, ОПЫТНОГО персонала...
Я из Сбера.