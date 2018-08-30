Я сотрудник этого так называемого государственного банка. Наболело, и хочу внести и свою лепту по поводу бардака, который начал творится и продолжается в Ростовском филиале после прихода нового руководства во главе П-ца И.Н.



Уволили и уволились три четверти штата (руководящий состав поменяли практически весь). На всех руководящих должностях свои люди из «Промсвязи» начиная от САМОГО главного зама Т-евой Л.А. до «главного» обеспеченца ШЕФА нач.ОХО Л-ина. Новая команда пришла не работать, а управлять и хапать. Своим людям при устройстве на работу и окладик побольше, и премиальные. Все приходят «распальцованые». Даже у самого задрипаного кредитного инспектора, который еще пороха не нюхал и работать толком не может, амбиций и самомнения выше крыши. П-ец ругает старое руководство по поводу просрочки и плохих кредитов, а у самого кредитный портфель растет, но за счет каких кредитов и кто их будет потом отдавать? Про откаты говорить просто не буду – и так все знают. Банк, из которого свалила вся эта доблестная группа захватчиков, сейчас в за…це, т.е. развалили и пошли с красными флагами разваливать РСХБ. Они пришли сюда для набивания собственных карманов. Хотя возникает вопрос: как частный предприниматель может возглавлять гос.банк? Все в банке знают, что у него частный бизнес. Ответ: Да он же ЕДРОС. Да притом не из последних.

Повысили оклад, но намудрили с премиями (все как в ВТБ). Опять нае….ли!!!



Говорить можно долго, но подытожим. Был нормальный банк, была нормальная команда, а стала клоака, в которой сейчас барахтаются оставшиеся «могикане» с надеждой на то, что всей этой новоявленной шушере скоро дадут под зад коленом. А потом придут нормальные сотрудники и будут разгребать все это д...мо.