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Ростовский РФ (тоже наболело) не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Я сотрудник этого так называемого государственного банка. Наболело, и хочу внести и свою лепту по поводу бардака, который начал творится и продолжается в Ростовском филиале после прихода нового руководства во главе П-ца И.Н.

Уволили и уволились три четверти штата (руководящий состав поменяли практически весь). На всех руководящих должностях свои люди из «Промсвязи» начиная от САМОГО главного зама Т-евой Л.А. до «главного» обеспеченца ШЕФА нач.ОХО Л-ина. Новая команда пришла не работать, а управлять и хапать. Своим людям при устройстве на работу и окладик побольше, и премиальные. Все приходят «распальцованые». Даже у самого задрипаного кредитного инспектора, который еще пороха не нюхал и работать толком не может, амбиций и самомнения выше крыши. П-ец ругает старое руководство по поводу просрочки и плохих кредитов, а у самого кредитный портфель растет, но за счет каких кредитов и кто их будет потом отдавать? Про откаты говорить просто не буду – и так все знают. Банк, из которого свалила вся эта доблестная группа захватчиков, сейчас в за…це, т.е. развалили и пошли с красными флагами разваливать РСХБ. Они пришли сюда для набивания собственных карманов. Хотя возникает вопрос: как частный предприниматель может возглавлять гос.банк? Все в банке знают, что у него частный бизнес. Ответ: Да он же ЕДРОС. Да притом не из последних.
Повысили оклад, но намудрили с премиями (все как в ВТБ). Опять нае….ли!!!

Говорить можно долго, но подытожим. Был нормальный банк, была нормальная команда, а стала клоака, в которой сейчас барахтаются оставшиеся «могикане» с надеждой на то, что всей этой новоявленной шушере скоро дадут под зад коленом. А потом придут нормальные сотрудники и будут разгребать все это д...мо.
V-Vladov • сотрудник
24.05.2012 10:14
9 комментариев
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24.05.2012 10:55
у вас с промсвязи, а у нас в Липецке со сбера. С промсвязи одну взяли и сделали начальником отдела МСБ, которая ничего в особенностях сх не понимает, зато с просвязи ушла с хвостом пушистым, как ее безопасники проглядели, эту Свету арестовывать хотели за левые кредиты. Пусть проверят пока и рсхб не опустошила. Не везет Липецкому РФ, наверное как и всему банку с пришлой командой.
Наш бонапартик все пытается сбер пародировать и это получается как чесать левой пяткой правое ухо. Лезет в ту нишу, которая не свойственна россельхозу. Фермера кредиты получить не могут, зато потребы швыряет на право и налево. Такой банк сегодня не нужен, пустая трата гоударственных денег.
baa123
24.05.2012 22:03
Повысили оклад, но намудрили с премиями (все как в ВТБ) - Намудрили каким образом? Поясните, если не секрет.
V-Vladov
Автор отзыва
25.05.2012 09:27
Раньше премия была (при условии выполнения показателей) до 60% в месяц, а теперь 20% в квартал.
Вот и считай. Практически ничего не выиграли, а может даже проиграли.
Единственно то, что оклад стал выше.
V-Vladov
Автор отзыва
25.05.2012 09:52
Не секрет. наисал сколько и чего, но модератор отзыв грозится не пропустить. Так что извиняюсь.

Изменено: V-Vladov - 25.05.2012 09:54
menY
25.05.2012 12:44
Уважаемый V-Vladov! Я сам проработал в Ростовском РФ уволился перед приходом новой команды, возможно мы знакомы. Вопрос в следующем почему Вы еще работаете там, вы ожидали другого? Ведь после того как ушел Вол-ский, пришел Куз-ов, все это взрощенные самим Россельхозбанком управленцы, кадровый состав практически не поменялся, хотя при Куз-ве убрали Ст-ву, большая ошибка, но надо же определить виновного перед Москвой . В данном случае человек со стороны привел свою команду, и столкнулись с одной проблемой "политические решения", на чтом стала гореть старая команда, думаю это не то что они ожидали. Не буду проводить дискуссию какие обязательства при нынешнем руководстве уже повесили + остатки нацпроекта. Так что Вам совет, увольняйтесь.
РаЗнОсОв
13.06.2012 19:05
Я работаю в Тверском филиале, у нас похожая ситуация. Директор пришел на должность путем обмана и занялся махинациями, о которых знает весь банк:открытие счетов, валютные операции, обналичка, откаты за левые кредиты, при этом в Голове видят, понимают, намекают, а он меняет цепочки и туда же...при этом начал увольнять всю команду знающих руководителей, которые занимали ключевые посты и приводить своих "друзей-соседей" без банковского стажа, просто по сути лояльных и толерантных.Обидно за людей и за Банк, который реально разваливается,потому что во многом все зависит от сплоченности коллектива и профессиональной команды...А наш директор поощряет стукачество и склоки, такое чувство,что вернулись времена НКВД...
dianavaleryevna
23.06.2012 16:55
не понимаю, господа, чему Вы удивляетесь. Ситуация везде одна и та же. И не только в РСХБ. Это СИСТЕМА, против нее не попрешь. Либо ты ее принимаешь, либо строишь социализм в другом, отдельно взятом, государстве.
rf161
28.06.2012 12:41
Работаю в одном из ДО Ростовского РФ...Мда команда пришла "хорошая", что не день то что-то новенькое. Работать не хочется если честно в таком коллективе. Видно команда ПСБ делает все, что бы придти к одному выходу.
Ivan_Ivan
18.02.2013 19:05
Пум-пурум-пумпум.... А дела все худше и худше.... Приблизительно в 5-7 ДО на данный момент нет управляющих smile:o , недокомплект, люди уходят (ну или их уходят)...Да уж...Народ запуган. Блин MBA (МВА или Master of Business Administration) в действии, только с нашей сципификой...
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