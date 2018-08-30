Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Совок есть и останется Совком
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В Сбербанке относиться к людям, как скоту. После Сбера мне пришлось работать и в других организациях, но такого не соблюдения законодательства я никогда не видела. История моя началась с работы Вяземском ОСБ. В то время я училась в институте, и была счастлива, что взяли кассиром. Сбербанк, круто! Взяли они меня в деревню, назовем ее К-о, на пол ставки, соответственно, платили копейки.
Что самое интересное, даже в этой операционной кассе не было уборщицы. Следовательно, я должна была убирать офис, причем все за полставки, которую они мне установили как кассиру, а ставку уборщицы не платили. Только приезжало большое начальство с инспекцией тыкало носом, что паутина висит, соответственно, не соблюдается корпоративный стиль. Компьютеры в офисе старинные, времен моих бабушек, принтеры не работают, заедают. Жалуешься специалистам IT, что программа не работает - бесполезно. На местах сидят узкоспециализированные кадры, которые могут ответить за одну программу, если не по профилю этого товарища, жди другого, который в поездке, что-то чинит, непонятно когда приедет.
Боятся лишнюю ручку и дискету выдать, ведь банк же обеднеет. Дискеты используются, пока не сломаются. А то банк, бедный, не может позволить себе дискет и канцтоваров закупить. Пачками поставляют лотерейные билеты, советуют их впихивать клиентам вместо сдачи, пофиг, нужны ли они клиентам или нет.
Учебный отпуск мало того не оплачивают, так еще не отпускают по причине, что не кем заменить, причем заявление было написано за две недели до учебного отпуска. Теперь что не учиться!
P.S. Совет мой - уходите оттуда, найдите достойную работу, не тратьте свое время на этот Совок. Все равно по карьерной лестнице там вырасти не реально, хоть умирай на работе, сидят блатные товарищи, которые подсиживают оплачиваемые места своим детям и так далее. На сегодняшний день не имею с Совком ничего общего, не являюсь клиентом банка. Поскольку считаю, что там обслуживание ужасное, с сервисом в других банках не сравнить.
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Маришка_1 • бывший сотрудник
24.05.2012 14:00
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Бывал в г.Ярославле, так там офисы ни чем не уступают Московским, даже более развита сеть самообслуживания, чем в Москве.
Но чтоб такое...
Я б эту инспекцию той самой шваброй отмутузил.
Не спорю, иногда нужно проявлять активность по поддержанию офиса, в котором работаешь, но кроме бережного отношения к имуществу банка в должностной инструкции ничего не прописано...
Извините, но Вы сами себя поставили в такое положение...
ту Malkut - вы думаете, что это что-то изменит? 100500 примеров есть тому, что трудовой договор - это фикция, тем более в банках
Вот как раз при "совке" такого дурдома не было, да его даже 5 лет назад не было.
Изменено:
также в деревне касса - в ней кассирша в возрасте сидит на 0,3 ставки.
приехала управляющая (я новое ПО накатить сней "повезло" ехать)
наорала на кассиршу за то что грязно, оказывается еще ктомуже кассир должна была генеральную уборку сделать и возле кассы под окном все убрать! типа увас же муж фермер увез бы мусор на тракторе итд!!!
я в ахуе свои дела делаю побыстрее....
заставила кассиршу написать заявление по собственному, та плача пишет...
типа если через неделю не уберет заявление подписано будет...
з.ы.
садится в машину государыня, водила включил музыку, она давай подпевать всю дорогу....
Дискеты?!
Данные вопросы в Сбербанке решаются только через суд (из личного опыта).Сбербанка-это корпорация монстров, кто не работал, тот не поймет. Такого беспредела нет нигде.
Это государство в государсте, где проявляются и процветают : беззаконие,коррупция,кумовство. Должности начальников отделов,секторов, главных специалистов ,то есть хорошо оплачиваемые категории раздаются родственникам, либо продаются(обмениваются) нужным людям.