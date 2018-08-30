Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «Сбербанк России»
смотреть все отзывы банка (1970)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

Совок есть и останется Совком плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
В Сбербанке относиться к людям, как скоту. После Сбера мне пришлось работать и в других организациях, но такого не соблюдения законодательства я никогда не видела. История моя началась с работы Вяземском ОСБ. В то время я училась в институте, и была счастлива, что взяли кассиром. Сбербанк, круто! Взяли они меня в деревню, назовем ее К-о, на пол ставки, соответственно, платили копейки.

Что самое интересное, даже в этой операционной кассе не было уборщицы. Следовательно, я должна была убирать офис, причем все за полставки, которую они мне установили как кассиру, а ставку уборщицы не платили. Только приезжало большое начальство с инспекцией тыкало носом, что паутина висит, соответственно, не соблюдается корпоративный стиль. Компьютеры в офисе старинные, времен моих бабушек, принтеры не работают, заедают. Жалуешься специалистам IT, что программа не работает - бесполезно. На местах сидят узкоспециализированные кадры, которые могут ответить за одну программу, если не по профилю этого товарища, жди другого, который в поездке, что-то чинит, непонятно когда приедет.

Боятся лишнюю ручку и дискету выдать, ведь банк же обеднеет. Дискеты используются, пока не сломаются. А то банк, бедный, не может позволить себе дискет и канцтоваров закупить. Пачками поставляют лотерейные билеты, советуют их впихивать клиентам вместо сдачи, пофиг, нужны ли они клиентам или нет.

Учебный отпуск мало того не оплачивают, так еще не отпускают по причине, что не кем заменить, причем заявление было написано за две недели до учебного отпуска. Теперь что не учиться!

P.S. Совет мой - уходите оттуда, найдите достойную работу, не тратьте свое время на этот Совок. Все равно по карьерной лестнице там вырасти не реально, хоть умирай на работе, сидят блатные товарищи, которые подсиживают оплачиваемые места своим детям и так далее. На сегодняшний день не имею с Совком ничего общего, не являюсь клиентом банка. Поскольку считаю, что там обслуживание ужасное, с сервисом в других банках не сравнить.
Маришка_1бывший сотрудник
24.05.2012 14:00
10 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
exsberwik
24.05.2012 14:57
Даже и представить не мог, что такое может быть в современное время.
Бывал в г.Ярославле, так там офисы ни чем не уступают Московским, даже более развита сеть самообслуживания, чем в Москве.
Но чтоб такое...

Я б эту инспекцию той самой шваброй отмутузил.
Не спорю, иногда нужно проявлять активность по поддержанию офиса, в котором работаешь, но кроме бережного отношения к имуществу банка в должностной инструкции ничего не прописано...
Malkut
24.05.2012 15:30
А чего им в нос трудовым договором не потыкали, где черным по белому перечисляются Ваши обязанности?
Извините, но Вы сами себя поставили в такое положение...
Cartman_msc
24.05.2012 16:06
ту exsberwik - а вы во внутрь заходили?? внешняя оболочка часто не соответствует внешней...
ту Malkut - вы думаете, что это что-то изменит? 100500 примеров есть тому, что трудовой договор - это фикция, тем более в банках
exsberwik
24.05.2012 16:11
Cartman_msc, в Сбере много несоответствий.... да таких, что волосы по всему телу шевелятся.
Aries68
24.05.2012 16:21
Не знаешь смысл слова - не употребляй. И правильно "совок".
Вот как раз при "совке" такого дурдома не было, да его даже 5 лет назад не было.
Typhoon
24.05.2012 17:34
Всё что написала Маришка 1 - правда. Разве что за исключением узконаправленных специалистов АйТи. Хотя ей ещё повезло, я знал кассы (т.н. КВКУ (касса вне кассового узла), это где сидит один человек) где оклад 0,4 - 0,3 (!!!) ставки. При этом кассиры ещё и добирались на техучебу самостоятельно (банк не оплачивал). При этом: ручки, степлеры, скобы и т.д. за свой счет, а заправлять ленту на матричный принтер в своё личное рабочее время. Ну и про неоплачиваемую работу уборщицы, тоже правда. Кстати, есть ещё такая должность "контолер-кассир по подмене", так эта девочка делает всё тоже самое на время больничного или отпуска основного сотурдника в таком КВКУ, но живет в съемных хатах и добирается за свой счет.

Изменено: Typhoon - 24.05.2012 17:36
Serr
24.05.2012 18:39
был свидетелем такой истории:
также в деревне касса - в ней кассирша в возрасте сидит на 0,3 ставки.
приехала управляющая (я новое ПО накатить сней "повезло" ехать)
наорала на кассиршу за то что грязно, оказывается еще ктомуже кассир должна была генеральную уборку сделать и возле кассы под окном все убрать! типа увас же муж фермер увез бы мусор на тракторе итд!!!
я в ахуе свои дела делаю побыстрее....
заставила кассиршу написать заявление по собственному, та плача пишет...
типа если через неделю не уберет заявление подписано будет...
з.ы.
садится в машину государыня, водила включил музыку, она давай подпевать всю дорогу....
RinS
24.05.2012 20:17
мда...
Дискеты?! smile:o
bank001
25.05.2012 00:44
Цитата:"А чего им в нос трудовым договором не потыкали, где черным по белому перечисляются Ваши обязанности?"
Данные вопросы в Сбербанке решаются только через суд (из личного опыта).Сбербанка-это корпорация монстров, кто не работал, тот не поймет. Такого беспредела нет нигде.
Это государство в государсте, где проявляются и процветают : беззаконие,коррупция,кумовство. Должности начальников отделов,секторов, главных специалистов ,то есть хорошо оплачиваемые категории раздаются родственникам, либо продаются(обмениваются) нужным людям.
подопытная крольчиха
25.05.2012 14:49
"Даже и представить не мог, что такое может быть в современное время"-в современное время еще и не такое может быть, просто многого вы все еще не знаете.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (1970)