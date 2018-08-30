В Сбербанке относиться к людям, как скоту. После Сбера мне пришлось работать и в других организациях, но такого не соблюдения законодательства я никогда не видела. История моя началась с работы Вяземском ОСБ. В то время я училась в институте, и была счастлива, что взяли кассиром. Сбербанк, круто! Взяли они меня в деревню, назовем ее К-о, на пол ставки, соответственно, платили копейки.



Что самое интересное, даже в этой операционной кассе не было уборщицы. Следовательно, я должна была убирать офис, причем все за полставки, которую они мне установили как кассиру, а ставку уборщицы не платили. Только приезжало большое начальство с инспекцией тыкало носом, что паутина висит, соответственно, не соблюдается корпоративный стиль. Компьютеры в офисе старинные, времен моих бабушек, принтеры не работают, заедают. Жалуешься специалистам IT, что программа не работает - бесполезно. На местах сидят узкоспециализированные кадры, которые могут ответить за одну программу, если не по профилю этого товарища, жди другого, который в поездке, что-то чинит, непонятно когда приедет.



Боятся лишнюю ручку и дискету выдать, ведь банк же обеднеет. Дискеты используются, пока не сломаются. А то банк, бедный, не может позволить себе дискет и канцтоваров закупить. Пачками поставляют лотерейные билеты, советуют их впихивать клиентам вместо сдачи, пофиг, нужны ли они клиентам или нет.



Учебный отпуск мало того не оплачивают, так еще не отпускают по причине, что не кем заменить, причем заявление было написано за две недели до учебного отпуска. Теперь что не учиться!



P.S. Совет мой - уходите оттуда, найдите достойную работу, не тратьте свое время на этот Совок. Все равно по карьерной лестнице там вырасти не реально, хоть умирай на работе, сидят блатные товарищи, которые подсиживают оплачиваемые места своим детям и так далее. На сегодняшний день не имею с Совком ничего общего, не являюсь клиентом банка. Поскольку считаю, что там обслуживание ужасное, с сервисом в других банках не сравнить.