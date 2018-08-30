Итак. Пришла я работать в декабре 2009 года и ушла в марте 2012 года. Боялась всех Устроилась в ДПБ. Хочу выразить Всем своим коллегам и начальникам огромную Благодарность!!! Меня там обучили, воспитали, защищали, терпели меня, ну и, собственно, отпустили без всяких претензий "расти" дальше в другой банк.



Плохого сказать ничего не могу, считаю, коллектив очень хороший, работа это 2-й дом, так вот в ДПБ так и было . Очень по Всем скучаю!!! Иногда не хватает той самой доброй атмосферы! Ушла из "ЮНИСТРИМ" исключительно из-за з/п, к сожалению, оставляет желать лучшего... В течение 2-х лет, признаюсь, работала в основном из-за коллектива, ну и так сказать набиралась опыта.



Девочки, вам желаю самого удачного процветания! Вы - мое главное пожелание знаете. Банку как партнеру желаю продвижения в своем бизнесе.