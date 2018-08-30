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|Мои добрые 2 года работы в этом Банке.
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Итак. Пришла я работать в декабре 2009 года и ушла в марте 2012 года. Боялась всех Устроилась в ДПБ. Хочу выразить Всем своим коллегам и начальникам огромную Благодарность!!! Меня там обучили, воспитали, защищали, терпели меня, ну и, собственно, отпустили без всяких претензий "расти" дальше в другой банк.
Плохого сказать ничего не могу, считаю, коллектив очень хороший, работа это 2-й дом, так вот в ДПБ так и было . Очень по Всем скучаю!!! Иногда не хватает той самой доброй атмосферы! Ушла из "ЮНИСТРИМ" исключительно из-за з/п, к сожалению, оставляет желать лучшего... В течение 2-х лет, признаюсь, работала в основном из-за коллектива, ну и так сказать набиралась опыта.
Девочки, вам желаю самого удачного процветания! Вы - мое главное пожелание знаете. Банку как партнеру желаю продвижения в своем бизнесе.
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Linka • бывший сотрудник
24.05.2012 15:41
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Обучили меня по моей специальности, все обязанности рассказали, показали.
Воспитали , по ходу работы я стала взрослеть и стремиться к цели
Защищали, все мы начинающие специалисты в той или инной компании умеем делать ошибки, ну и я не исключение.
Терпели меня, я очень очень много разговариваю) Но думаю им было со мной не скучно!)))