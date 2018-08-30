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2 месяца в Сбербанке... отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Здравствуйте, работаю второй месяц промоутером в Сбербанке. Первый месяц прошел вполне удачно, план у нас был 110 автоплатежей, а вот в двадцатых числах второго месяца увеличили план до 315. Разве так можно? Почему планы не доводят в начале месяца, раз они изменились? Почему зарплату за первый месяц я не получила до сих пор, а сегодня уже 25 число, я месяц жду зарплату. Обидно до слез. Отсутствие зарплаты должно мотивировать или доведенный в конце месяца план?

Админ: По поводу зарплаты Вы обращались в бухгалтерию? С какого времени Вы работаете?
sandraaridea095 • сотрудник
25.05.2012 11:03
8 комментариев
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mi70
25.05.2012 12:09
Изменение планов в Сбере задним числом-обычное дело, так что не удивляйся.По поводу зарплаты- спроси у своего руководителя, не бойся. Не ответит- обращайся в отдел кадров, там обязаны разобраться.
exsberwik
25.05.2012 12:13
Увеличение (редактирование) плана в течении месяца - последние полгода-год для Сбера норма!
Скидывает их ЦА, а редактирует уже региональное отделение под себя. Ибо ежемесячно липовые отчеты присылают на верх, что мол у нас все хорошо, вот и приходится им завышать, чтоб хоть как то подтянуть хвосты.
Бьешься, выполняешь план, достигаешь цели ииииии туууут БАЦ!!! Ты не выполнил план, значит не достоин премии... на получи свой оклад + минимальное премирование...
В ЦА данные поступают красивые, региональное отделение имеет вкусный бонус.

А по скольку ты промоутер, копейки вам платятся, и за толковый персонал то толком не считают... да и не вас одних...

С вопросом по зарплате обратись к твоему прямому руководителю, а еще у вас кажется кураторы должны быть, ему тоже пожалуйся!
tarzan
25.05.2012 16:07
знакомо... в нашем городе все также, планы меняют несколько раз в месяц. Выполнил план - на тебе в 2 раза больше, в середине месяца - на еще увеличение раза в 2, в конце месяца - на рост плана в три раза.
Зарплату выплачивают тоже спустя месяц, конец мая - за апрель еще не выплатили.
да и тарифы за работу - ужас: подумайте - 13 руб. за 1 час!
Вот и работайте промоутером на здоровье... а может и во вред себе, т.к. спрашивают с вас аналогично как с СОЧЛа (специалиста по обслуживанию частных клиентов) - только не путайте с сочнями ))))))))))))))
VeselinaTopalova
25.05.2012 21:08
А у нас промоутеры работали по гражданско-правовому договору. И по сути им изначально должен быть установлен фронт работ. Все выходящее за рамки - доп оплата. Мотивация - не про них. Оплата сдельно-номативная какая-то: сколько сделал, столько получил. Хотя, Сбер.. что и говорить.. верю smile:) А больничный вам оплатят в случае чего и отпускные насчитают? Думаю нет.
nadya1989
30.05.2012 12:52
а толку то обращаться!!! мне сказали ждите!!! на вашу карту придут деньги! уже месяц идут!!!!
peroon
01.06.2012 07:49
Это ваш прямой босс - заведующий или кто-там, бумажки своевременно не оформляют...
Удалой
01.06.2012 09:32
"Все выходящее за рамки - доп оплата. "
Щаззззз! Многие туда идут, чтобы из промоутера вырасти в СОЧЛа, и с руководством предпочитают не спорить. Сверхурочные в график не записывают, строго в день должно быть 8 часов. Старайся, планы выполняй, а потом автоплатежи и СБОЛы не выгружаются. Люди и уходят в основном в срок 2 недели - 2 месяца, но иногда и через 2 дня.
Светик *****
08.06.2012 23:40
То что промоутерам з/п задерживают это обычное дело, наши промоутеры тоже по 2 мес свои копейки ждут.

Изменено: Светик ***** - 08.06.2012 23:41
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