Здравствуйте, работаю второй месяц промоутером в Сбербанке. Первый месяц прошел вполне удачно, план у нас был 110 автоплатежей, а вот в двадцатых числах второго месяца увеличили план до 315. Разве так можно? Почему планы не доводят в начале месяца, раз они изменились? Почему зарплату за первый месяц я не получила до сих пор, а сегодня уже 25 число, я месяц жду зарплату. Обидно до слез. Отсутствие зарплаты должно мотивировать или доведенный в конце месяца план?



Админ: По поводу зарплаты Вы обращались в бухгалтерию? С какого времени Вы работаете?