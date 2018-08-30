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|2 месяца в Сбербанке...
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте, работаю второй месяц промоутером в Сбербанке. Первый месяц прошел вполне удачно, план у нас был 110 автоплатежей, а вот в двадцатых числах второго месяца увеличили план до 315. Разве так можно? Почему планы не доводят в начале месяца, раз они изменились? Почему зарплату за первый месяц я не получила до сих пор, а сегодня уже 25 число, я месяц жду зарплату. Обидно до слез. Отсутствие зарплаты должно мотивировать или доведенный в конце месяца план?
Админ: По поводу зарплаты Вы обращались в бухгалтерию? С какого времени Вы работаете?
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sandraaridea095 • сотрудник
25.05.2012 11:03
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Скидывает их ЦА, а редактирует уже региональное отделение под себя. Ибо ежемесячно липовые отчеты присылают на верх, что мол у нас все хорошо, вот и приходится им завышать, чтоб хоть как то подтянуть хвосты.
Бьешься, выполняешь план, достигаешь цели ииииии туууут БАЦ!!! Ты не выполнил план, значит не достоин премии... на получи свой оклад + минимальное премирование...
В ЦА данные поступают красивые, региональное отделение имеет вкусный бонус.
А по скольку ты промоутер, копейки вам платятся, и за толковый персонал то толком не считают... да и не вас одних...
С вопросом по зарплате обратись к твоему прямому руководителю, а еще у вас кажется кураторы должны быть, ему тоже пожалуйся!
Зарплату выплачивают тоже спустя месяц, конец мая - за апрель еще не выплатили.
да и тарифы за работу - ужас: подумайте - 13 руб. за 1 час!
Вот и работайте промоутером на здоровье... а может и во вред себе, т.к. спрашивают с вас аналогично как с СОЧЛа (специалиста по обслуживанию частных клиентов) - только не путайте с сочнями ))))))))))))))
Щаззззз! Многие туда идут, чтобы из промоутера вырасти в СОЧЛа, и с руководством предпочитают не спорить. Сверхурочные в график не записывают, строго в день должно быть 8 часов. Старайся, планы выполняй, а потом автоплатежи и СБОЛы не выгружаются. Люди и уходят в основном в срок 2 недели - 2 месяца, но иногда и через 2 дня.
Изменено: