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Мне, к сожалению, не довелось там поработать, но со слов хорошего знакомого, работающего достаточно долго - этот банк прекрасное место для тех, кто обладает:
- высочайшей работоспособностью;
- железными нервами;
- здоровым пофигизмом;
- заначкой на случай внезапного увольнения .
Этот банк не подходит тем, кто:
- имеет амбиции относительно карьерного роста (именно карьерного, а не материального) и/или
- любит полениться;
- обидчив;
- впечатлителен.
Там нужно просто работать, и от того, как ты работаешь, напрямую зависит сколько ты заработаешь. Все условности типа: взаимного уважения, работы в команде, и прочих сантиментов - надо оставлять дома, а там просто работать, работать и работать (если оно вам, конечно, нужно).
Что касается грубости руководства, то она редко бывает не обоснованной. Когда существуют четкие правила поведения, а сотрудники от раза к разу их не соблюдают, сложно сдержаться. У всех есть свои слабости.
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jim-jam • несостоявшийся сотрудник
25.05.2012 14:34
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|Pennywice
23.04.2013 13:22
|Вот нечего человеку делать. Писать отзывы о банке, в котором не работал, просто мнение, навязанное знакомым, который там работал. Зачем писать об этом? Неужели вам интересно писать про "чужие конторы"?
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