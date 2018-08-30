Мне, к сожалению, не довелось там поработать, но со слов хорошего знакомого, работающего достаточно долго - этот банк прекрасное место для тех, кто обладает:

- высочайшей работоспособностью;

- железными нервами;

- здоровым пофигизмом;

- заначкой на случай внезапного увольнения .



Этот банк не подходит тем, кто:

- имеет амбиции относительно карьерного роста (именно карьерного, а не материального) и/или

- любит полениться;

- обидчив;

- впечатлителен.



Там нужно просто работать, и от того, как ты работаешь, напрямую зависит сколько ты заработаешь. Все условности типа: взаимного уважения, работы в команде, и прочих сантиментов - надо оставлять дома, а там просто работать, работать и работать (если оно вам, конечно, нужно).



Что касается грубости руководства, то она редко бывает не обоснованной. Когда существуют четкие правила поведения, а сотрудники от раза к разу их не соблюдают, сложно сдержаться. У всех есть свои слабости.