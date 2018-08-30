Поверьте, мне есть с чем сравнивать, я 6 лет отработал в Сбербанке, раньше я был горд тем, что там работаю, но г-ну ГреФууу удалось за 5 лет развалить этот дружный коллектив, огромные не выполнимые планы, постоянные лишения премий, более 100 показателей только по розничному бизнесу, никто не знает что делать, на клиентов плевать, на сотрудников плевать, набрали студентов на руководящие должности, цель этих студентов не заработать прибыль, а как можно больше сократить сотрудников с опытом работы, ну или хотя бы лишить всех премий. Все это сподвигло меня сменить работу. И я пришел в Хоум Кредит. Да, тяжело, да, много новой информации, но дружный коллектив, отзывчивые руководители, огромное количество информации помогающей освоится и начать плодотворно работать, РЕАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ и достойная зарплата - все это перевешивает. У операционистов конкретные задачи, они все знают что делать, в отличие от сберовских, которые уже просто не знают, за что хвататься. При одинаковом уровне оклада реальная зарплата больше. Показателей в десятки раз меньше! Теперь я могу гордится, что Я РАБОТАЮ В БАНКЕ!!! Спасибо Хоум Кредиту, Сбербанку я этого не сказал!!!