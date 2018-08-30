Ребята, прежде чем идти работать в Альфа Банк - ЗАДУМАЙТЕСЬ, почему именно туда? Работая кредитным специалистом на торговых точках, чувствуешь себя рабом. Все время нужно ходить по торговому залу, привлекать клиентов на кредит. Если сел на рабочее место (устал ходить, болит позвоночник, ноги и т.д.), и в это время к тебя пришла начальница - все, капец, конец света! 10% штрафа от премии, над которой ты потел полмесяца и плевать на тебя хотели. Штрафы за всё! Для девочек - за красные ногти, за обувь, за одежду - за все могут выписать штраф и при этом тебе не сказать. Планы нужно выполнять как количественные, так и качественные, если продаешь с большими ставками, к тебе вопрос от начальства - почему рассрочку не продаешь? Продаешь много рассрочку, опять вопрос - почему ты такой плохой и ставку не держишь? Плюс куча дополнительных услуг, которые обязательно нужно продать! ЗП ваша будет 12-14 тысяч, если хорошая точка (а таких мало, и нового сотрудника на проходимую точку вряд ли поставят) тогда ваша ЗП будет в районе 17-20 тыс. Начальство общается с вами по-хамски, даже бы сказала по-скотски... Неуважение полное! Это не все, что я тут написала. Работаю в другой компании и радуюсь каждому дню, что у меня есть именно эта работа, а не АЛЬФА! Альфа банк - банк для клиентов! Сотрудники там работают, как рабы! Если хотите работать в банке, то лучше Русский стандарт, Хоум и другие. По зарплате одинаково приятно. На собеседование вам внушат, что лучше Альфа банка нет на свете - не поддавайтесь! P.S. Работала там 3 месяца, хватило по уши!