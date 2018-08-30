Работаю в банке почти 2 года. Наш БО работает без выходных и праздничных дней, в общем, все только ради наших "любимых" клиентов, но никак не для сотрудников. Как выясняется, работать в праздники приходится себе в убыток, где это видано? Насколько знаю, в ТК прописано: "Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере", - но ТК не для нашего банка! Работая в праздничные дни ты даже свой оклад не получаешь, а все потому, что у нас, в нашей "семье", принято писать заявление на неоплачиваемый отгул и другого не предусмотрено, а если такой вариант тебе не подходит, то писать тебе заявление на увольнение, третьего не дано! Вот и меня чуть так не уволили! так а где же она - СПРАВЕДЛИВОСЬ? А нет ее! И наши директора не любят таких как я! А что же я такого спросила? В чем была не права? А в том, что попросила своего кровно заработанного... И чуть не вылетела из нашей "Дружной семьи"! Переработку так же большую часть простили за прошлый год!