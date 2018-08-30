Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Работал в ДО Ирбитский
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Честно, не читал, что пишут остальные, первый раз вообще пишу отзыв о бывшем работодателе, но напишу вот что...
Я работал в ДИТ (департамент информационных технологий) и мне мой департамент и руководство вообще нравились и нравятся сейчас, потому что вся работа поставлена правильно - как надо, всё чётко по инструкциям, никакой самодеятельности и неопределённости, всё скажут как делать и выдадут инструкцию. Руководство отзывчивое, внимательное, всегда окажет поддержку (ЗА ЧТО ИМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! ПОПОВУ СЕРГЕЮ АРКАДЬЕВИЧУ И БОЧКОВУ ОЛЕГУ МИХАЙЛОВИЧУ - ВЫ СУПЕР!!!)
Уволился только потому, что переехали в другой город.
|
0
korosteleff • бывший сотрудник
01.06.2012 12:13
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
А мне кажется, что нарушены условия размещения откликов о работе в банках
"ПОПОВУ СЕРГЕЮ АРКАДЬЕВИЧУ И БОЧКОВУ ОЛЕГУ МИХАЙЛОВИЧУ"
или я не прав?
Мой опыт работы в компании ~ 9 лет. Описывать его - вообще не вижу смысла, для меня главное - что возможным будущим сотрудникам я дал небольшое представление о моём бывшем руководстве...
У каждого взаимоотношения в коллективе сложатся по своему и я не могу никому гарантировать, что будет так же шоколадно как и у меня (карьерный и зарплатный рост, уважение в коллективе), но у меня было так - о чём я и написал...
А дальше - думать и решать Вам...