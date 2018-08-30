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Работал в ДО Ирбитский положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Честно, не читал, что пишут остальные, первый раз вообще пишу отзыв о бывшем работодателе, но напишу вот что...
Я работал в ДИТ (департамент информационных технологий) и мне мой департамент и руководство вообще нравились и нравятся сейчас, потому что вся работа поставлена правильно - как надо, всё чётко по инструкциям, никакой самодеятельности и неопределённости, всё скажут как делать и выдадут инструкцию. Руководство отзывчивое, внимательное, всегда окажет поддержку (ЗА ЧТО ИМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! ПОПОВУ СЕРГЕЮ АРКАДЬЕВИЧУ И БОЧКОВУ ОЛЕГУ МИХАЙЛОВИЧУ - ВЫ СУПЕР!!!)
Уволился только потому, что переехали в другой город.
korosteleffбывший сотрудник
01.06.2012 12:13
5 комментариев
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korosteleff
Автор отзыва
01.06.2012 12:29
Администратор, приведите пример развития мысли ? - Вы хотите целую статью с выкладкой служебной информации ? Или с подробностями о личной жизни ?
Сергеич
01.06.2012 13:18
korosteleff, за Вас писать не могу, но на данный момент отзыв выглядит как "Все было здорово, мне понравилось. Спасибо тем и тем..." (без иронии). Просто подробнее описать опыт работы.
savik
01.06.2012 15:10
to Никита Сергеич
А мне кажется, что нарушены условия размещения откликов о работе в банках
"ПОПОВУ СЕРГЕЮ АРКАДЬЕВИЧУ И БОЧКОВУ ОЛЕГУ МИХАЙЛОВИЧУ"
или я не прав?
savik
01.06.2012 15:39
Можно сказать, ведь отзыв положительный, посему возможно полностью прописывать ФИО сотрудников. Но по моему мнению, если нельзя плохо, то не надо по хорошему конкретизировать определенных лиц. Пусть банки будут в данном плане обезличены, выступают только как юрлицо, создающее условия, комфорт/отсутствие, з/п и т.п.
korosteleff
Автор отзыва
01.06.2012 17:29
Развивать мысли здесь не буду, ибо краткость - сестра таланта smile:)
Мой опыт работы в компании ~ 9 лет. Описывать его - вообще не вижу смысла, для меня главное - что возможным будущим сотрудникам я дал небольшое представление о моём бывшем руководстве...
У каждого взаимоотношения в коллективе сложатся по своему и я не могу никому гарантировать, что будет так же шоколадно как и у меня (карьерный и зарплатный рост, уважение в коллективе), но у меня было так - о чём я и написал...
А дальше - думать и решать Вам...
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