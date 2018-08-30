Честно, не читал, что пишут остальные, первый раз вообще пишу отзыв о бывшем работодателе, но напишу вот что...

Я работал в ДИТ (департамент информационных технологий) и мне мой департамент и руководство вообще нравились и нравятся сейчас, потому что вся работа поставлена правильно - как надо, всё чётко по инструкциям, никакой самодеятельности и неопределённости, всё скажут как делать и выдадут инструкцию. Руководство отзывчивое, внимательное, всегда окажет поддержку (ЗА ЧТО ИМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! ПОПОВУ СЕРГЕЮ АРКАДЬЕВИЧУ И БОЧКОВУ ОЛЕГУ МИХАЙЛОВИЧУ - ВЫ СУПЕР!!!)

Уволился только потому, что переехали в другой город.